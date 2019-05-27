重口味愛好者天堂！成都、重慶必吃麻辣火鍋比一比！

點評：成都跟重慶的辣真的都好吃到讓人想邊流淚邊吃><

▲成都巴蜀大將麻辣火鍋。（影／記者謝璩安攝。）

▲成都巴蜀大將麻辣火鍋。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／成都報導、攝影

成都和重慶兩個城市都位在大陸內陸，因為地理位置和天氣的原因，一直以來食物都以重口味聞名，其中麻辣火鍋更是兩個城市的必吃美食，在這裡有九宮格、鴛鴦鍋、田字鍋等等非常多選擇，不管是「川」還是「渝」，口味都讓人欲罷不能！

▲中間小格的是不辣的蕃茄湯，外圈是加滿香料和植物油的麻辣鍋底。

成都巴蜀大將麻辣火鍋一間分店位在著名景點「武侯祠、錦里」附近，就連在地人都推薦，也因此成為許多觀光客逛完街用餐的不二選擇。成都火鍋鍋底是以菜籽油和沙拉油為主，成都火鍋講究「麻」，因為植物油本身沒有什麼味道的關係，會加入非常多花椒、辣椒等等香料，這些香料產生的香氣、麻辣味就是成都鍋底的特色。

▲火鍋沾醬以一整罐香油為主。

醬料的部分是兩個城市中彼此比較相似、卻和其他地方比較不同的地方，以台灣來說，吃火鍋喜歡加進非常多佐料，有的人喜歡滿滿的麻醬味、有的人必吃沙茶醬，但在成都和重慶，吃火鍋只要倒進一整罐的香油，再加上一些麻油、蒜泥和香菜，最多就是加點醋，這樣就是最完美的火鍋搭配。

▲成都人食材豐富，火鍋的口味以「麻」為特色。

成都因為物產比較豐富，食材是想吃什麼就吃什麼，因此成都比較常見的火鍋吃法就有鴛鴦鍋、田字鍋和雙圓鍋，讓不同的湯底能搭配更多種食材。在巴蜀大將裡還有非常多以中國傳統兵法命名的特色菜品，相當有趣。最特別的是，一樓舞台時不時會有川劇變臉和歌唱的表演，可以到舞台前和表演者互動，感受道地的民俗文化。

▲巴蜀大將一樓的舞台時不時會有川劇表演。

▲重慶山城巷弄中的洋馬兒老火鍋。

▲重慶火鍋的麻辣鍋底以牛油為主。

位在重慶山城巷弄中的洋馬兒火鍋，是在地人特別愛吃的，小小的店門口總是排著滿滿的人潮。重慶的老火鍋湯底就和成都火鍋有非常大的不同，首先除了蔥、薑、蒜以外不加其他香料，採用純牛油的麻辣鍋底，只會有一些讓油塊融化的高湯，所以傳統的麻辣鍋吃法是不喜歡服務員太常加湯的，才能夠讓牛油越煮越香。

▲火鍋沾醬除了香油以外，會依照口味加上蒜末、香菜和麻油。

▲因應觀光客的口味提供鴛鴦鍋的選擇。

重慶人吃火鍋比較簡單，不會用太多加工製作食材，現在因應觀光客的需求，許多店家有提供鴛鴦鍋的選擇，但其實真正的老火鍋幾乎都是吃全辣的九宮格火鍋，每一格依照食材需要煮的時間來區分，在地人是連綠色蔬菜都不太下鍋煮的，基本經典的必點搭配就是毛肚、鴨腸、黃喉和鴨血。

▲用新鮮蝦仁和蝦卵手工製成的蝦滑。

重慶火鍋講究「辣」，指的是吃的當下就會感覺到一股香辣衝上來，不會像成都火鍋那樣有很強的後勁，但是腸胃比較虛弱的人一吃就會覺得胃裡熱騰騰的在燒。不管是成都吃得嘴唇發麻還是重慶吃得汗流浹背，每一種都有不同的特色，也都非常美味，如果愛吃辣的話，一定要到當地嚐嚐老火鍋的經典滋味！





成都巴蜀大將麻辣火鍋（春熙路店）

地址：城守街88號

電話：028-83378377





洋馬兒火鍋（解放碑店）

地址：較場口宏聲巷9號

電話：02-363873051