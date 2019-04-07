「新北一日遊提案」！鐵馬穿梭茶園、泡溫泉、水舞新秀

▲坪林「南山寺」是一處私房雲海觀賞點。（圖／坪林區公所提供）

旅遊中心／綜合報導

連假最後一天，想出遊又怕塞在車陣中，新北市觀旅局安排一日遊提案！白天可到「永安景觀步道」、「北勢溪自行車道」騎單車，自在穿梭茶園與溪岸；中午駐足坪林、品嚐特色茶餐，再到烏來泡溫泉，傍晚前往碧潭風景區欣賞季節限定水舞秀，沉浸A-Lin及龍貓主題曲中，為假期劃下完美句點！

▲ 駐足坪林、品嚐特色茶餐。（圖／新北市農業局提供）

▲碧潭水舞換為A-Lin的《一想到你呀》、《老人飲酒歌》，還有宮崎駿《龍貓》主題曲，搭配水舞呈現激昂壯闊演出。（圖／記者林敬旻攝）

今年的碧潭水舞秀，3月底歌曲換為「天生歌姬」A-Lin演唱的《一想到你呀》、《老人飲酒歌》，還有宮崎駿《龍貓》主題曲，搭配水舞呈現激昂壯闊演出，享受一趟奇幻的水舞饗宴。4月20日前到碧潭水舞拍攝舞蹈影片報名，就有機會獲得全班免費「深澳鐵道自行車RailBike」體驗。

▲看完水舞，後方還有雨傘裝置藝術供拍照打卡。（圖／記者林敬旻攝）



若想挑戰腳力，日本戶外流行雜誌《Randonnée》與各國觀光單位皆關注的淡蘭古道，已被選為療癒系景點，不妨探訪由「燦光寮古道」、「楊廷理古徑」、「苧仔潭古道」、「琉榔路步道」、「草嶺古道」、「金字碑古道」等組成的淡蘭古道網，可從瑞芳連接澳底、福隆、石城與大里，沐浴在山林步道的療癒能量中，吸收歷史的芬多精。

▲金字碑古道等6條古道組成淡蘭古道網。（圖／新北市政府提供）

另外，4月21日前挑戰淡蘭古道，並完成路線軌跡、日期、照片及感言，上傳到個人Facebook，公開貼文hashtag路線通關密語，即有機會得到登山活動愛好者夢寐以求的頂級品牌，Mystery Ranch 19L攻頂包（共5名）、Hanchor SURFACE 輕量化胸前包（共10名）、Snowpeak 鈦金刀叉匙組（共10名），總價值高達4萬元。

▲烏來野溪溫泉。（圖／記者湯興漢攝）

碧潭水舞

地址：新北市新店區碧潭風景區（捷運新店站）

時間：108年3月8日至4月30日，每晚18:00-20:30逢整點和半點展演，每個曲目演出約6分鐘。