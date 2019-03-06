碧潭水舞搶先看！30m水柱直沖天超壯觀　還設彩虹傘天空

▲2019碧潭水舞未演先看。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／新北報導 記者／林敬旻、黃軍瑋攝影

每年造成轟動的「碧潭水舞秀」將於3月8日起為期54天不間斷登場，今年首度推出象徵勝利的「V型」、孔雀開屏等四種水型，高壓噴頭水柱更可噴達近30公尺，噴發同時並伴隨著煙花綻放的聲響。配合《傾國傾城》、《The Mass》曲目，時而柔美時而激昂，讓民眾能見識到國際級水舞演出。





▲今年首度推出象徵勝利的「V型」、孔雀開屏等四種水型。（圖／記者林敬旻攝）

新北市觀旅局表示，今年首度推出「V」型水舞，除象徵自由勝利意象，在觀賞角度上，V型水舞的視角會讓水柱更立體。而今年更增加全台首見的孔雀開屏活動水幕噴頭，搭配多彩燈光及國內外名曲，讓人不禁沉浸在浪漫氛圍之中。

▲今年邀請到台灣燈會的水舞規劃團隊帶來54天展演。（圖／記者林敬旻攝）

今年特別邀請到台灣燈會的水舞規劃團隊，並由國內知名水舞創作總監謝明勳擔綱製作，精心挑選6種不同風格的曲目，搭配水舞和燈光效果，詮釋激昂、壯闊、喜悅、抒情、思念及柔美等不同意境。

▲今年水型包含披星戴月的皇冠、華麗奔放的孔雀開屏、瞬間飛衝的直泉禮炮及仙 氣繚繞的水濂。（圖／記者林敬旻攝）

此外，今年推出4大精彩必看水型，包括「披星戴月的皇冠」、「華麗奔放的孔雀開屏」、「瞬間飛衝的直泉禮炮」及「仙 氣繚繞的水濂」，每款都有不同調性，結合音樂、燈光和水中倒影，讓碧潭成為一年一度最吸睛焦點。

▲高壓噴頭水柱更可噴達近30公尺，在噴發的同時伴隨著煙花綻放的聲響。（圖／記者林敬旻攝）

碧潭水舞將從3月8日起至4月30日共54天，每晚6點到8點30分每逢整點和半點開演。3月8日起率先推出的是《傾國傾城》和《The Mass》兩首輪番演出。新北市觀旅局表示，之後會陸續推出其他歌曲，水舞藝術也會配合曲目調性精心挑選，帶給民眾耳目一新感受。

▲3月8日起率先推出的是《傾國傾城》和《The Mass》兩首輪番演出。（圖／記者林敬旻攝）

揮別過去老派約會景點的刻板印象，近年由於水舞秀的展演和水岸第一排商店街的興起，讓碧潭躍升水意象及浪漫景點的代表，新北觀旅局表示，去年水舞吸引約50萬名旅客前來，今年可望再成長10萬人次。

▲坐落於碧潭旁的水灣BALI景觀餐廳，因應水舞秀推出期間限定餐點。（圖／記者林敬旻攝）

水岸第一排的商店街可以一邊用餐一邊欣賞水舞，餐廳座位旁有透明簾子，下雨天觀賞也不怕淋濕，而在碧潭水舞期間，周邊餐飲業者同步推出「呼朋引伴分享餐」，南洋風味特色美食從前菜到甜點、飲料，四人份套餐可享85折優惠，活動期間一位難求，建議提前訂位。





▲南洋風味特色美食。（圖／記者林敬旻攝）

拍完水舞秀可別急著走，今年商店街新增2處浪漫打卡點，分別是「愛神降臨藝術街」和「撩妹光樹」，由不同色系雨傘構成彩虹天空，一旁則在樹上貼滿撩妹語錄，相當適合情侶、閨蜜們前來拍照。此外，旅客服務中心有滿額打卡贈活動，水舞限定款環保小提袋免費兌換，限量1000個，有看、有吃、有拍又有得拿，圓滿碧潭半日小旅行。

▲「愛神降臨藝術街」和「撩妹光樹」相當適合情侶、閨蜜們前來拍照。（圖／記者林敬旻攝）





▲從邱比特視角取景也相當熱門。（圖／記者林敬旻攝）



碧潭水舞

地址：新北市新店區碧潭風景區（捷運新店站）

時間：108年3月8日至4月30日，每晚18:00-20:30逢整點和半點展演，每個曲目演出約6分鐘。