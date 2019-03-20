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坪林人才知！2處在地人私藏「雲海觀賞點」有如山間秘境

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▲坪林「南山寺」。（圖／坪林區公所提供）

▲坪林區公所透露2處絕佳雲海觀賞點，分別於南山寺仙公廟停車場及開眼崙登山步道山頂。（圖／坪林區公所提供，以下皆同）

記者彭懷玉／採訪報導

說到新北市坪林，別只知道千島湖，另一頭山區有處在地人才知道的秘境「南山寺」，號稱是北台灣最易親近的雲海勝地，坪林區公所也透露2處絕佳雲海觀賞點，佇立在此，能將層次分明的茶園風光盡收眼底，隨手拍都仙氣十足。

▲坪林「南山寺」。（圖／坪林區公所提供）

▲南山寺仙公廟停車場視野遼闊，晨霧雲海裊繞，宛如仙境。

坪林區公所表示，從台北出發，沿著國道五號下坪林交流道，大約15-20分鐘即可抵達坪林南山寺，沿途蓊鬱茶園林立，時值櫻花季，路上也會經過不少櫻花樹，眼前粉紅、翠綠交織的美景，讓眼睛做個舒服的SPA。

▲坪林「南山寺」。（圖／坪林區公所提供）

▲翠綠茶園配上粉紅櫻花、雲海，構成如詩如畫的美景。

坪林區公所說，南山寺仙公廟停車場及開眼崙登山步道山頂賞雲海最美，兩處分別位在道路的不同側，可擇一前往，山頂視野遼闊，晨霧雲海裊繞，山巒若隱若現，美得像畫中場景。

若在清晨之際到訪，能在寧靜的南山寺沉澱心靈，當耀眼萬丈的太陽從東方升起，穿過雲霧裊裊的雲海那刻，展現大自然的萬千氣象，伴隨著眾人一片詠嘆聲，令人心醉神迷，仙境般的景色讓人感到不虛此行。

▲坪林「南山寺」。（圖／坪林區公所提供）

▲開眼崙登山步道山頂賞雲海。

坪林區長施明慧表示，坪林茶鄉除了遠近馳名文山包種茶外，還有許多美景可欣賞，民眾可以放慢步調，享受漫步雲霧繚繞仙境間的樂趣。參拜完、欣賞完雲海和步道之旅，也別忘了買份茶油麵線、茶粿、野菜等當地名產，餵飽五臟廟，完整一日坪林小旅行。

南山寺
廟址：台北縣坪林鄉漁光村樟空仔路5號　
電話：02-2665-6697 

關鍵字： 新北市旅遊 坪林旅遊 雲海 雲海秘境

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