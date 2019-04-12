用餐就送專業攝影！台中超浮誇和牛海鮮鍋物　彷彿身在叢林

點評：好想被拍一張美美的照片喔！

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中火鍋店真是沒有極限！台中公益路最浮誇鍋物餐廳～鍠樂極上和牛海鮮鍋物從開幕以來就以絕美的蜷川実花花牆造成轟動，成為IG打卡熱點，是全台第一間攝影服務結合火鍋的餐廳。3月更換全新花牆，以奇幻叢林為主題充滿浪漫迷離色彩，用餐記得先預約攝影，專業修圖加上設計雜誌風格排版，直接變身成大明星封面照太狂了！

在這裡用餐不只環境優氣氛佳，食材非常頂級用料新鮮實在，連湯頭都是一級棒，加上貼心優質服務整個用餐過程非常愉快，很適合慶祝重要節日時約親愛的人一起來享受。

老闆很大方要送給商妮讀者粉絲優惠：點套餐只要報上商妮讀者，就免費加碼肉盤、菜盤無限續點吃到飽（上川套餐除外；結城、日澳套餐限續點一次），愛吃頂級鍋物的朋友，這個加碼吃到飽優惠非常超值，以不浪費為原則歡迎使用。





鍠樂極上和牛海鮮鍋物位在公益路靠近龍富路口，餐廳正後方有免費大型停車場，在公益路上光是好停車這一點就是大加分。

用餐空間集中在一樓，桌與桌之間有布簾隔開，每一桌都是半開放式的小包廂，用餐不會受到打擾。

鍠樂可說是台中公益路最浮誇的火鍋店，一進門就可以看到天花板垂吊而下的超大花藝裝置，充滿驚喜。

櫃台對面還有一整面花牆，台中還沒有看過火鍋餐廳裡有這麼美、這麼浮誇的花牆！老闆時常拍廣告雜誌婚紗婚禮，有將近10年經驗是業界知名攝影師，開火鍋店特地保留店內這一處花牆，用餐可預約花牆攝影服務，不只拍照還提供專業修圖，在外面專業攝影好幾千元的照片，在這裡用餐就免費贈送，無敵超值！

有需要請專業攝影大師拍照的朋友，記得訂位時要先跟攝影師預約。目前還有姊妹婚紗攝影專案服務，可以揪姊妹淘一起去拍美美的婚紗禮服照喔（情請洽鍠樂粉絲團）

吃火鍋還可享受專業攝影服務，這在台中市應該是唯一獨家，眼尖的朋友有沒有看到阿翔的花牆照呢？最新的花牆主題是奇幻叢林風格，充滿夢幻色彩相當迷人！

預約拍照老闆還會幫你設計成雜誌排版，完全是大明星的封面照，這麼美的照片通通免費耶，比吃鍋還要超值～

鍠樂極上和牛海鮮鍋物 最新菜單

目前有10多種套餐，餐點以和牛、海鮮套餐為主，大多為雙人套餐也有四人套餐。每一套套餐都有圖片，擺盤精緻漂亮又澎湃，內容相當豐盛。我們今天點的是高倉雙人套餐2988元，從前菜、肉盤主餐、海鮮盆，一路吃到甜點、飲料，份量不少三個女生吃也能吃的飽。

套餐湯頭有藥膳麻辣以及蔬菜昆布兩種，藥膳麻辣以十多種中藥為基底，加入大紅袍花椒與辣椒熬煮，香麻但是不會嗆辣相當溫和，是可以喝的溫潤麻辣湯。

蔬菜昆布的湯頭相當清爽，用日本昆布加入當季新鮮的蔬果、雞骨、柴魚、海鹽熬煮，湯頭清澈甘甜涮煮海鮮類特別好吃，吃完海鮮最後再煮雜炊粥無敵完美。雙人套餐兩種湯頭二選一，想要兩種湯頭都品嚐到，只要加價120元即可加點另一鍋湯頭。

菜盤

一大盤新鮮蔬果都是根莖葉類還有菇類，沒有加工火鍋料，這一點大加分。

菜盤份量不少，各分一半在兩種不同湯頭剛剛好，愛吃蔬菜的朋友只要報商妮讀者用餐，就可以無限續點菜盤，愛吃蔬菜的朋友在這裡可以吃得很開心。

他們家兩種湯頭都可以直接喝，味道甘甜不死鹹喝完不會口乾舌燥，我個人超愛他們家的藥膳麻辣湯，吃起來滿嘴香麻，鹹中帶甘的滋味非常過癮。

套餐飲料三選二

飲料有奶蓋清香玉露、花釀水果茶、熱柚子茶等三款飲料都很好喝，其中我最喜歡奶蓋清香玉露，也就是奶蓋上有灑上鍠樂字樣那一杯，微鹹的奶蓋搭配底下的茶飲，上層奶香濃郁底層爽口好好喝。

高倉套餐的肉品有盤客夏梅花豬、櫻桃鴨胸肉、極上澳洲和牛牛小排三種，每一盤肉的份量都很多。

盤克夏梅花豬

愛吃肉的老饕一定知道盤克夏黑豚豬肉，被視為豬肉界的神戶級和牛，平常只有在高級排餐才能吃到盤克夏豬肉，沒想到在鍠樂也能品嘗真是太讚了。

盤克夏梅花豬肉油花分佈紅白分明，像是大理石紋相當漂亮。盤克夏豬肉的纖維比較細緻，下鍋後保水性高，QQ嫩嫩的口感相當好咬，而且油脂不會過多，大口咬一點都不覺得油膩，味道甘甜超好吃！完全不輸高級牛肉，難怪被譽為豬肉界的神戶級和牛，太好吃了！

櫻桃鴨胸肉

櫻桃鴨可說是鴨肉中的極品，許多高級餐廳選用鴨胸肉一定選用櫻桃鴨，這裡也不例外。

櫻桃鴨胸肉下鍋涮煮後有著接近入口即化的口感，讓人驚艷！以前也吃過櫻桃鴨胸肉，但是口感沒有在鍠樂吃到的那麼軟嫩多汁，尤其在中藥麻辣湯頭涮煮，特別香特別甘甜好吃。

極上澳洲和牛牛小排

鍠樂的澳洲和牛都是最頂級的M9＋等級，這一套和牛肉菜單上寫著梅花部位，但是實際送上桌通通升級為牛小排，老闆真是堅持最高品質不惜成本，值得掌聲鼓勵。

M9＋牛小排的油花分佈均勻漂亮，涮煮幾秒變粉紅色就可送入口中，油脂下鍋遇熱瞬間緊縮轉化為甘甜的香氣，甜嫩的肉汁與香甜的油脂在嘴裡輪流噴發，那入口即化的絕佳美味讓人幸福到想轉圈圈啊～三種肉品都相當頂級好吃，鍠樂的肉品等級與品質，真是沒話說一級棒！

每一桌都附有火鍋沾醬，有辣椒、沙茶、青蔥、薑醋。在鍠樂吃頂級肉品跟新鮮海味其實不太需要沾醬，直接單吃最能享受食材的原汁原味。另外還有前菜，是主廚自製的黃金泡菜。

黃金泡菜酸甜爽脆的口感，單吃好吃，拿來包捲盤克夏豬肉和澳洲和牛肉都很加分。

龍蝦百花宴 單點1299元／點套餐只要加價999元

新鮮現撈的活體龍蝦，直接清蒸送上桌是新鮮海味的最佳料理方式。

新鮮活體龍蝦肉質Q彈緊緻，味道好甜。很多火鍋店的龍蝦讓客人自己下鍋煮，有時候會不小心煮過頭就非常可惜，鍠樂用清蒸方式上桌，美味絕對不打折，火鍋店提供清蒸這種吃法我覺得很加分。

蝦頭有滿滿的蝦膏，單吃好吃，搭配秋田美人小町米飯滋味更棒。

套餐主食 秋田美人小町米飯

Q彈的小叮米飯味道香，在嘴裡越咬越甜，加上新鮮的龍蝦蝦膏一起吃，海味十足更可口。

蒸籠裡不僅一整隻活體大龍蝦，還有兩隻大草蝦一起清蒸上桌。清蒸後的大草蝦，入口盡是原始甘甜的海味，跟火鍋湯頭涮煮的滋味不太一樣。

海鮮盤 用大木桶送上桌，裡頭的新鮮海味也不少，有大草蝦、澎湖冰鮮透抽、厚切真鯛、挪威鮭魚腹肉、北海道大干貝、生鮮大蛤蜊。拍到這裡不得不稱讚，鍠樂擺盤非常漂亮有質感，不論肉盤還是海鮮盤，都是色香味俱全，一看就心情好好。

一大盆的新鮮海味，還沒有全下就已經塞滿整個鍋面。我個人覺得，肉品在藥膳麻辣湯頭蒜煮、海鮮類在昆布湯頭涮煮比較對味。

新鮮就是王道，這裡的海鮮食材相當新鮮，在昆布湯裡涮煮更加提升甜味，每一種都好好吃～海鮮控來到鍠樂一定不會失望。

我個人最推薦北海道生食級大干貝，厚厚一顆下鍋後不要煮太久，帶有甜甜奶味口感超嫩無敵好吃。

大草蝦也很新鮮，剝殼就知道。緊緻Q脆彈牙的蝦肉，好甜啊~吃海鮮鍋就是要這種新鮮食材才過癮啊！

蛤蜊也很新鮮，肉質大顆飽滿，煮過後湯頭更是鮮甜好喝。

昆布湯底最後可以請漂亮的服務美眉煮雜炊粥，湯頭吸收了好多海鮮以及蔬菜精華，煮雜炊粥味道特別甘甜好吃。

甜點

這小熊維尼造型無敵卡哇伊的甜點送上桌時讓我們超驚訝!完全捨不得吃掉它。這是老闆娘自己手工製作的鳳梨酥，好吃又好看！喜歡想要購買帶回家，可以直接詢問店家。

用餐完去洗手間發現二樓還有一處拍照空間，這一處走可愛路線跟一樓的浮誇花牆不一樣，也是好好拍喔。在鍠樂用餐真是會讓人拍照拍不停耶～呵呵！

洗手台貼心準備韓國mimi香水噴霧、牙線、芳香噴劑，吃完火鍋怕身上有味道，噴一噴就可以香香的，味道還不錯唷。

心得：

鍠樂極上和牛海鮮鍋物的食材用料相當頂級，今天吃到的三種肉品都很好吃，海鮮也很新鮮，好吃好拍服務又很優，在這裡用餐非常享受。最加分的是可以免費預約攝影大師專業奇幻叢林攝影，吃鍋還能變身大明星太超值。

感謝老闆提供讀者優惠：告知店家是商妮讀者就可享有套餐內的肉盤菜盤無限續點吃到飽（上川套餐除外；結城、日澳套餐限續點一次）整個CP值大爆表～愛吃頂級肉品的朋友趕快找時間訂位～

鍠樂極上和牛海鮮鍋物



地址： 台中市南屯區公益路二段931號

電話： 04－23809707

營業時間：11：30～15：00、17：00～22：00