一魚三吃超過癮！台中水貨烤魚旗艦店　午宵一人200元有找

點評：看到流口水了啦～

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中最有名的上海時尚烤魚～水貨烤魚火鍋大里旗艦店新開幕又推出新的烤魚口味：爆漿蝦膏烤魚、冬季限定麻油雞火鍋。上海烤魚最時尚的吃法是一爐三吃：先吃上層的紹興爆漿蝦、再吃重慶香辣豆花烤魚、最後再來份肉山麻辣燙，一次吃到三種美味超級過癮！

不吃辣的朋友推薦點冬季限定麻油雞火鍋，北港60年老店冷壓麻油加上95歲老中醫特調的中藥藥膳麻油雞湯，養生溫補點這鍋就對了。

水貨烤魚火鍋大里旗艦店位在大里中興路與新南路路口，附近有兩個收費停車場，交通便利地點好找。

這家大里旗艦店的裝潢非常有特色，騎樓就有好幾處拍照打卡的熱點，等候位子的時間不會無聊，拍照打卡先。用餐時間一到，門口就已經有很多人在等候登記，不想久等建議先打電話預約訂位。

水貨烤魚火鍋大里旗艦店用餐空間分一二樓，一樓座位區分成左右兩邊，兩邊的布置不太一樣。一邊是花牆與大型繡球花海天花板；另一邊則是海洋風壁畫，兩邊都很漂亮拍照好好看。

二樓則是海底世界風格，呼應水貨的主題。水貨大里店的用餐空間非常寬敞舒適，是台中區最大的旗艦店，桌與桌之間的桌距比較寬，視野也比較舒服。

水貨烤魚火鍋最新菜單價位消費方式



水貨的烤魚都是兩人份一爐，菜單上的價位都有標記一個人的金額再乘以二，超過兩人以上每人只要收清潔費10元還可抵消費，三個人合吃一爐只要加收10元真是很划算。比較特別的是午宵時段推出188元優惠限定烤魚餐，兩人用餐一人只要188元就能吃到道地的重慶烤魚，CP值超高。

除了烤魚還有火鍋可選，四川道地風味的老火鍋、麻辣水煮鍋、川味酸菜鍋、酸菜魚鍋，在這裡通通都吃得到。我們之前有吃過老罈酸菜魚鍋，超好吃！

水貨經常推出新菜色原本的菜單之外，還研發出好多款隱藏版人氣菜單。有麻油雞／燒酒蝦火鍋、烤魚系列，其中麻油雞火鍋是95歲老中醫特調的養生藥膳配方，不敢吃辣的朋友很推薦點這一鍋。

水貨從開幕以來一直不斷研發各種創新口味，烤魚搭配各種食材撞擊出許多讓人讚嘆驚豔的美味，目前有鳳梨野莓烤魚、熊掌烤魚、麻辣鴨血煲烤魚、左宗棠雞烤魚、蛤蜊山烤魚、爆漿蝦膏烤魚這六款，我們點了最新上市的爆漿蝦膏烤魚，這道怪獸級美味一爐兩吃很正點喔。





口水雞180元

等候烤魚的時間先來份前菜口水雞，光是看就讓人口水直流。

雞肉口感很嫩水分足一點都不乾柴，醬汁有點接近特調的川味十三香沾醬，香麻辣超好吃的。這個個醬汁拌麵或者拌飯都很對味，愛吃辣的朋友很推薦試試。

鮮奶銀絲卷60元

這裡的銀絲卷炸工不錯，酥脆的表皮搭配綿綿QQ的內裡，即使冷掉也很好吃。不敢吃辣的人可以沾煉乳吃甜甜的滋味；敢吃辣的朋友沾烤魚醬或者是口水雞的醬汁也很優喔！

麻油雞火鍋318元（附綜合菜盤、米飯或冬粉、飲料）

麻油雞的雞肉一大盤份量不少，都是土雞腿部位。先用薑片與60年老店的手工黑麻油炒過，味道特別香。

這個麻油雞湯選用北港60年老店的手工冷壓黑麻油，加上95歲老中醫特調的養生護心藥膳配方熬煮而成，味道非常香。

上桌後直接在桌邊上演料理秀，麻油藥膳湯煮滾後先倒入一整瓶紅標米酒再點火，把酒精燒完留下一整鍋鮮甜的藥膳麻油雞湯，點火燒的畫面好吸睛喔～

菜盤吃不夠，可以再加點黃金組合 188元，有高麗菜、杏鮑菇、玉米、米血糕、彈牙麵、藥膳酒 ，滿滿的料越煮越甘甜。

這一鍋麻油雞火鍋湯頭充滿麻油香與甘甜滋味，好好喝。雞腿肉軟嫩多汁，除了雞肉本身的甜肉汁之外，還有麻油香氣超好吃，其他米血、高麗菜、菇類更是越煮越甜，冬天進補吃這一道麻油雞火鍋非常養生。

水貨的服務很不錯，服務生會隨時提醒加湯。烤魚加湯是加蔬菜湯，麻油雞火鍋加的是另外準備的中藥高湯，加湯之後完全不會稀釋原本的湯頭風味，加湯後還是一樣濃郁甘甜。

爆漿蝦膏烤魚 一爐兩人份488Ｘ2人

這道爆漿蝦膏烤魚上頭有10隻紹興酒冷泡過的斑節蝦，底下是水貨的人氣招牌重慶香辣豆花烤魚，一爐兩吃相當澎湃。

水貨的食材蠻優的，選用傳統野放在天然環境中吃海洋生物長大的斑節蝦，沒有藥物汙染吃起來更安心。

沾醬是特調的川味十三香沾醬，這個沾醬非常的好吃，之前吃過他們家的小龍蝦烤魚就驚艷不已，現在爆漿蝦膏烤魚也有13香沾醬，太讚了！

天然環境野放飼養的斑節蝦頭好壯壯，肉質飽滿扎實Q彈，一吃就知道很新鮮。

斑節蝦有用紹興酒泡過，直接吃就是紹興酒蝦的風味，配十三香沾醬更好吃，吃這個斑節蝦再來瓶啤酒最對味。

吃完斑節蝦再來第二吃～重慶香辣豆花烤魚。水貨的烤魚技術源自重慶萬州，融合了醃漬、炭烤、醬燒、悶燉等多種烹調技法，保留了魚肉本身的膠原蛋白又能入味，鮮香麻辣的滋味一吃就上癮。

烤魚是芙蓉魚，魚肉口感很嫩而且沒有太多魚刺，吸收香辣的湯汁非常入味。

重慶豆花其實就是嫩豆腐，口感非常滑嫩，香麻辣的滋味越吃越涮嘴。

香草豚肉山278元

愛吃肉的朋友很推薦再加點一盤肉山來吃烤魚的三吃～川味麻辣燙。

吃完烤魚，可以加湯變身麻辣燙，用湯汁來涮煮肉片，等於麻辣鍋的吃法。從紹興班節蝦到重慶香辣豆花烤魚，最後再來川味麻辣燙，這樣一爐三種吃法超級過癮！

肉片涮煮好，除了吸收麻辣燙原汁的風味之外，再沾特調的十三香沾醬滋味更棒，大推～

吃烤魚很推薦加點烤魚輔菜，我們點了黃金組合（大白菜、豆皮、花椰菜、四川彈牙麵），輔菜在烤魚上桌時已經在烤魚底下烹煮，相當入味好吃。彈牙麵則是在最後煮麻辣燙時再加入，QQ的烏龍麵條吸收香辣湯汁後，鹹香麻辣甘，味道野很正點。

水貨大里旗艦店新開幕打卡就送冰棒，吃完香辣的烤魚之後來跟紅豆牛奶冰棒，解除辣味剛剛好。

心得

水貨烤魚火鍋不斷推陳出新，每次來都有發現新口味，今天吃了麻油雞火鍋和爆漿蝦膏烤魚都很好吃。尤其是爆漿蝦膏烤魚再加點肉山就變成了一爐三吃相當豐盛，新菜上市數量有限，每桌限購一爐賣完為止，建議事先電話預訂。麻油雞火鍋充滿麻油香氣非常甘甜好吃，不吃辣的人冬天進補點這鍋最適合。

水貨烤魚－大里店



地址：大里區中興路二段199號之7

電話：04－24833346

營業時間：11：30～15:00 、17：30～23：45