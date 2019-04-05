小孩免費！台中老字號火烤吃到飽　80多種海陸食材超狂





文、圖／商妮吃喝遊樂



台中老字號的燒肉火鍋吃到飽～癮廚複合式燒烤改裝潢重新出發，自動點餐機現點現切肉片，天使紅蝦、螃蟹、白蝦、 生蠔、鮭魚肚、牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、小卷、還有飲料霜淇淋無限享用。肉品海鮮蔬菜火鍋料等海陸食材超過80種，燒烤火鍋吃到飽只要399元起。4／4兒童節連假期間推出超值優惠，小孩免費招待但須大人陪同，一小孩搭一大人，帶小孩用餐省很多喔～





癮廚複合式燒烤位在東興路靠近大墩二十街，附近有精明商圈立體停車場，搭公車到台灣大道頂何厝站再走路到癮廚，只要一個路口的距離而已，交通非常便利。





店內用餐空間分成兩區，座位多為4─8人方桌，每一桌烤爐上方都有透明防爆玻璃、抽風罩以及照明燈，燒烤食物看得更清楚，不會因為昏暗而烤過頭。另外還有附上火鍋，吃燒肉跟火鍋雙重享受只要一個價格。





消費方式分兩種時段，每個時段又分兩種消費方式：

平日午餐：90分鐘火烤吃到飽399元、110分鐘火烤吃到飽599元

晚餐／假日：90分鐘火烤吃到飽499元、110分鐘火烤吃到飽699元

以上價格均另加一成清潔費，選擇110分鐘還有加碼天使紅蝦吃到飽。





店內除了肉片是點肉機經由店員切肉送上桌之外，其餘餐點通通都是自助取用。這一區有輕食、小菜、水果、點心，還有火鍋燒烤醬料，其中最推薦蔥燒蔥花 一定要拿，搭配現切肉片非常好吃。





佐料區旁邊有麵包跟臭氧消毒的自動出筷機，這個自動出筷機很好玩，抽出筷子之後會自動浮出新的筷子，衛生乾淨又有趣。





兩區座位區中間的走道正中央是點肉機，在觸控螢幕上面輸入自己的桌號以及想要點的現切肉片選項，電腦會自動傳送到櫃檯，店員現點現切切好肉片就送到桌上，非常方便。點肉機有炭烤冰淇淋、豬五花、黃金梅花豬、厚切霜降豬、羊五花、牛五花、骰子牛、霜降牛、帶骨牛小排、安格斯黑牛、松阪豬、生蠔、天使紅蝦等13種選單可點。

對了～特別提醒一下，他們點肉機同品項不管點幾份都只會送一份上桌，例如點兩盤豬五花只會先送一盤吃完再送下一盤比較保鮮，所以我們都點不同品項各一盤，這樣通通會送到不會漏單。





飲料區 有咖啡、紅茶、可樂、汽水…等許多選項，通通無限喝到飽。





除了點肉機的現切肉片，其餘的食材通通在這一區自助取用，種類非常多而且補料速度蠻快的。自己取餐的好處就是喜歡可以多拿沒有數量限制，不必等店員送餐就可以開吃。





這一區主要是海鮮，後方圓柱上面都有寫食材名稱，各種魚下巴、鮭魚肚、魚片、花枝漿、白蝦、螃蟹、淡菜、花枝、魷魚…種類好多！有些已經醃漬調好異國風味，有些則是原味，基本上有調味的適合上烤網燒烤；原味可以燒烤再沾醬也可以入火鍋涮煮，隨自己喜好火烤兩吃。





這一區有各種肉類，雞肉、豬肉、牛肉、羊肉通通都有，調味的風味有韓式、日式、泰式、台式、蒙古孜然…等，各種風味在這裡通通無限取用，食材超多根本吃不完一輪，大胃王朋友在這裡絕對可以滿足。





這一區是蔬菜區。燈光閃閃妝點的相當漂亮，蠻有趣的～香菇、青花椰、青江菜、玉米筍都放在樹上或者杯子裡，乍看以為是裝飾品但實際上都是可以食用的，這一區擺盤很吸睛。





這一區是火鍋料專區 裡頭有好多手工丸子、蟹肉棒、墨魚丸、魚丸、貢丸…等各種丸類，還有豆皮、雞絲麵、王子麵…愛吃火鍋料的朋友在這裡有超過20種選項，通通吃到飽。

坐定後會先送來 一份燙青菜，開胃爽口蠻好吃的。





送餐速度蠻快的，我們先去點肉機點好肉，再去食材區夾取燒烤肉品，回來座位時餐點都已經送來了。今天我們選了110分鐘火烤吃到飽，除了時間比較充裕，還可以享有天使紅蝦吃到飽。

天使紅蝦兩人份一次就出六隻，吃不夠可以再續點，用乾冰裝盤出餐，看起來很澎湃～燒烤或者煮火鍋都好吃，如果選90分鐘吃到飽方案，天使紅蝦可單點一隻只要25元，除了天使紅蝦，自助區那邊還有白蝦無限供應，也很好吃。





安格斯黑牛



油花漂亮分佈均勻，而且厚度有稍微切厚一些，燒烤口感比較好。烤過之後再灑點玫瑰鹽就是絕佳美味。







骰子牛、帶骨牛小排



骰子牛跟帶骨牛小排都是厚切，在烤網上要稍微烤久一點。厚切的肉質相當多汁，雖然烤比較久但不會乾柴不好吃，尤其是骰子牛烤過之後，口感很嫩味道香甜超好吃的，我個人非常推薦。





牛五花



油脂分布漂亮，味道香甜好吃，加上秘密武器滋味更棒。





秘密武器就是佐料區那邊的癮廚特製蔥燒蔥花，也就是鹽蔥啦。五花肉先在烤網上微烤一下，再翻面放上鹽蔥烤到自己喜歡的熟度再包捲起來，那種QQ嫩嫩、鹹香甘甜的滋味真是棒極了！如果在居酒屋喜歡吃蔥捲串燒的朋友，這個五花肉鹽蔥你一定要試試，一定會愛上它。







松阪豬



份量給的不少，而且都是厚切，燒烤過後吃得到Q脆的口感，味道甘甜撒點椒鹽粉或者是沾醬都很好吃。





海陸食材通通放到烤網上，無限吃到飽就是要這麼豪邁才過癮啊～





點肉機的現切肉片都是沒有調味的，烤過之後再灑海鹽最能吃到食材的原汁原味，這種吃法我個人比較推薦。





每一桌桌上都有新疆孜然粉、椒鹽粉、玫瑰鹽等調味料，如果覺得不夠還可以到沾醬區去挑選自己喜歡的佐料。





剛剛看到的只是第一輪我們點的肉品，這邊是我們第一次拿取的燒肉食材，韓式、日式、還有新疆孜然風味，各種異國口味一次滿足，我個人比較偏愛韓式跟新疆孜然風味。





燒烤食材都有一點厚度，吃起來比較有口感，我個人偏愛雞腿肉、野香豬五花鹹豬肉，口感Q嫩多汁味道又很香，已經有醃過調味，不必沾醬就好吃。





培根串也不錯，有水果串、蔥串、乳酪串三種口味，不過要注意隨時翻面，烤網的炭火有時會比較旺，要隨時加滅火水控制火侯才不會燒焦。吃燒肉的樂趣就是烤肉時聞到的陣陣香氣，炭火燒烤味道更香，邊吃邊聊天非常享受。





生蠔



也是可以無限續點吃到飽，跟天使紅蝦一樣伴隨著乾冰登場，煙霧裊繞的畫面很霸氣。我們又續點了一次，一直烤一直吃很過癮。





烤生蠔要注意有沒有開口，冒水泡就差不多可以取下，放涼再打開就可以吃了。







烤熟的生蠔肉質飽滿味道鮮甜充滿海味，在居酒屋烤生蠔一份就要好幾百，在這裡無限續點吃到飽很划算。





第二輪點肉機繼續上現切肉片，這一輪我們點了羊五花、豬五花、厚切霜降豬、霜降牛以及梅花豬肉。每一盤份量給的不小氣，我們大概點兩輪就已經飽到不行了。





霜降牛的油脂比較少，口感相對比較有咬勁，我個人覺得霜降牛煮火鍋比燒烤好吃。梅花豬跟豬五花烤過後口感Q帶點脆，灑孜然粉還蠻好吃的。





火鍋的湯頭有很多選擇，我們選了蒙古鍋，無論涮肉片還是煮海鮮都蠻搭的。





孜然風味的蒙古鍋湯頭屬於重口味，酸甘鹹香，煮海鮮跟肉片都好吃。





後來我們又續點了天使紅蝦來煮火鍋，如果選擇90分鐘吃到飽，天使紅蝦也可單點一隻25元。愛吃蝦的朋友比較推薦直接選110分鐘吃到飽，這樣天使紅蝦可以無限續點，多吃幾隻就值回票價了。





天使紅蝦好吃不用多說，比較驚喜的是螃蟹，大隻肥美肉質好嫩好好吃，煮火鍋吸收湯汁意外的好吃耶～





現切肉片不只可以上烤網，也可以涮煮火鍋，肉片都切得比一般火鍋肉片再厚一點，吃起來口感更扎實。





吃完兩三輪的海鮮肉品之後，店員推薦我們吃他們最新的隱藏版甜點～炭烤冰淇淋。

吐司裡頭包夾紅豆冰淇淋壓成三明治，在烤網上烤到表面微焦再送入口中，外熱內冰的冰火滋味非常正點，尤其是爐火現烤的香酥麵包口感很棒，推薦必點！





最後還有一個甜點也很推薦，就是DIY霜淇淋。超商同款霜淇淋機，自己動手DIY好吃又好玩，原味霜淇淋奶味十足蠻好吃的，老公很喜歡連吃了兩支，不過我個人比較愛前一個冰火三明治。







心得：



店內點肉機只有一台，如果人多需要排隊點餐，還要等店員切肉片送上桌需要一些等候時間，建議先去點肉機點第一輪再去拿燒烤食材上網烤，等食材送上再點第二輪這樣時間銜接不會中斷，可以一路吃到尾不必等候。癮廚開業將近20年，在台中競爭激烈的吃到飽燒肉市場能夠持續經營到現在很不簡單，以火烤吃到飽來說，癮廚的食材種類多份量也不少，只要399元起就能吃到CP值不低。

網路上評價兩極，大多負評都是覺得等候時間過久時間不夠或者服務態度問題之類，我覺得以食材豐富度來說，這種價位很OK，我們平日去用餐客人比較少吃起來蠻舒服的，也沒什麼等很久餐點不來的問題，假日人比較多就要有等候的心理準備。



癮廚複合式燒烤吃到飽



地址：台中市西屯區東興路三段393號

電話：04─23277431

營業時間：11：30～24：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG