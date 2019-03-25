吃鍋能免費做美甲！台中新開幕火鍋店　吃得到松葉蟹鮮甜海味

點評：吃火鍋竟然還可以免費做指甲！

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中的火鍋市場越來越超值，又加入生力軍～無双精緻鍋物冷藏肉海鮮專門店！無双的肉盤都是冷藏肉，更引進新鮮活體松葉蟹，是台中第一家吃的到活體松葉蟹以及冷藏肉的火鍋店。以日本紅銅鍋涮煮，保留食材原味更加分。

食材以新鮮現撈活海鮮和冷藏肉盤為主，再加上飲料現磨咖啡無限暢飲，價位280元起就能享受，新開幕試營運期間免收服務費、打卡送王老吉涼茶、粉專按讚一鍋再送一顆台灣活鮑魚、還有免費美甲服務CP值簡直大爆表！營業時間從中午到凌晨2點，晚班下班後還能享受美味鍋物很加分耶～

無双精緻鍋物冷藏肉海鮮專門店位在大墩18街靠近文心路口，附近有兩個收費停車場，交通便利地點好找。這家店開店緣由很妙，老闆娘說她當初跟老闆認識是因為兩人都單身卻愛吃火鍋，有次被店家安排併桌一起用餐，聊著聊著非常投緣變成朋友，兩人一起到處吃鍋對鍋物品質很挑剔，乾脆合開這家無双精緻鍋物冷藏肉專門店。

店門口有日本武田信玄將軍的盔甲相當吸睛，店內還有一整面的日本桶裝酒，這兩處是很多人拍照打卡的指定場景。

店內座位規劃屬於長型空間，大多為4人～6人方桌，另外還有一排單人座位區，用餐空間寬敞挑高感覺蠻舒服的。





吧檯前方有4個大型水族箱，裡頭通通是新鮮現撈的海味。這裡的海鮮不只龍蝦、草蝦、明蝦、還有各種貝類、螃蟹，每週新鮮進貨市面上少見的食材如北海道毛蟹、黃金蟹、象拔蚌…等，想要指定食材還可以事先預約讓店家進貨，完全客製化。

無双使用的鍋物是日本紅銅鍋，這在台中的火鍋店很少見，這種紅銅鍋導熱快容易保留食材原味，紅銅鍋成本比較高，看得出無双老闆的用心。

無双精緻鍋物冷藏肉海鮮專門店菜單價目表消費方式



餐點以冷藏肉跟現撈活海鮮為主，價位從單人鍋280元到雙人套餐2380元，想吃精緻美味還是澎湃海陸大餐通通都有。單人鍋物都可以加價99元就有盛合刺身，如果兩人用餐我個人比較推薦點雙人套餐，可以同時享受滿滿一大盆新鮮海味以及美味冷藏肉，比點兩個單人鍋更超值。

醬料、飲料、咖啡通通自助取用。比較特別的是飲料有泰式奶茶還有現磨咖啡，以平價鍋物來說，等級不差。

湯底都是豬大骨、雞骨加上大量蔬菜熬煮，目前有 7種湯頭，除了昆布柴魚、豚骨高湯之外其餘需加價10～50元。吃海鮮搭配昆布高湯最能吃到海鮮的原汁原味，除了昆布湯我們還選了重口味的麻辣湯、牛奶起司湯、還有酸甜開胃的泰式檸檬湯。





無双的菜盤份量不少，都是根莖葉類以及菇類，完全沒有火鍋料等加工品，通通都是食物原型，這一點我很喜歡，而且配色漂亮五行蔬果通通吃得到。

無双生猛海陸鍋 雙人套餐2380元



這一套是無双最頂級的鍋物套餐，內容有肉品（日本和牛／伊比利豬二選一）、海鮮（膏蟹／龍蝦／隱藏版海鮮三選一）、另外還有一盆綜合海鮮、再附上綜合刺身、還有蓋飯/雜炊二擇一、兩份湯底及兩份菜盤。份量超級澎湃，兩個人吃根本吃不完，最後打包回家繼續吃。

隱藏版海鮮以當天進貨為主，如果選到比較稀有的海味需要加價，今天我們選了現撈的日本松葉蟹，這一隻一公斤活體松葉蟹在外面日本料理店少說也要5－6000元，在這裡只要加價1800元就能享受，非常超值。

目前台中火鍋店能吃到一整隻活體松葉蟹，無双應該是第一家，只要加價就能吃到無敵超值！松葉蟹重一公斤滿滿一大盤份量驚人，特別拿10元硬幣比對就知道這隻松葉蟹有多大隻！沒想到在火鍋店也能吃到這麼新鮮又這麼大隻的活體松葉蟹，太開心了～

松葉蟹好大一隻要分三次下鍋煮才煮得完， 紅銅鍋導熱快，松葉蟹下鍋沒多久變紅就可以開吃了。





一整隻松葉蟹包括蟹身蟹腳需要4個大盤子才裝的完，吃火鍋能夠這麼豪邁真是過癮～

厚實的松葉蟹身體部位非常有肉，還有甜甜的蟹膏，肉質細緻充滿海味，味道好甜無敵好吃。

每一隻松葉蟹腳都先剪開才裝盤，下鍋煮很快就熟了，打開蟹腳有紮實飽滿的蟹肉，每一管蟹肉都鮮甜多汁超級好吃，簡直是人間美味！在日本料理店一管蟹肉挖出來做成握壽司，一份都要上百元，在這裡直接吃一整隻，爽啊～

日本和牛冷藏肉



看油花就知道等級相當高，日本和牛原本就不便宜，這裡一大盤包含在套餐裡頭價格只要2380元，而且是冷藏肉耶~真的很超值。

日本和牛冷藏肉涮個幾秒色澤變成粉紅就可以開吃了，日本和牛真不是蓋的口感非常軟嫩真的是入口即化，肉汁香甜無敵好吃！不沾醬加點海鹽就是極品美味，冷凍和牛就已經很好吃了，無双的冷藏和牛肉更上一層樓，老饕們一定要來試試。

這份套餐內容真的很澎湃，還有另外一盆綜合海鮮。這一盆有花蝦、天使紅蝦、草蝦、藍鑽蝦、白蝦、活鮑魚、生蠔、野生大蛤、透抽、干貝、大蛤蜊…通通是新鮮的海味，愛吃海鮮跟和牛的朋友，這一套非常推薦。

花蝦、天使紅蝦、草蝦、藍鑽蝦、白蝦一字排開，盤子快要裝不下，每一種蝦都很新鮮，今天吃蝦大滿足。

其他的海味也很優，連最普通的蛤蜊都是新鮮大顆、肉質飽滿味道甘甜，更不用說野生大蛤、生蠔、活鮑魚這些更高檔的海味，新鮮就是王道美味無法擋啊～

單人鍋附餐是白飯／冬粉／烏龍麵／和雞蛋，2380雙人套餐升級為日式蓋飯，有牛肉、豬肉、鮭魚卵、綜合海鮮等4種溫泉蛋蓋飯可選，每一份蓋飯都是滿滿滿看不到底下的白飯，用料不手軟。

畫開溫泉蛋，金黃半熟蛋汁緩緩流下的畫面真是迷人。四款蓋飯都好吃，其中我最喜歡牛肉溫泉蛋蓋飯，香甜的肉汁與白飯攪拌，味道好香好好吃。

還沒完呢～還有綜合刺身。通通都是當天新鮮進貨，吃火鍋還能夠吃到這麼新鮮的生魚片，大加分。

單點精選盛合刺身680元



喜歡吃生魚片的朋友，套餐附的盛合刺身一份五片吃不過癮，可加點更豐盛的精選盛合刺身。這一大盤刺身內容很豐盛，牡丹蝦、鮭魚卵、海鱺、海膽、鮭魚、大干貝、章魚腳、丁香…擺盤漂亮而且都是厚切登場，這麼頂級的海味不必到日本料理店，在無双鍋物就能享受，YA！

貝蛤蛤鍋 雙人套餐1580元（季節限定）





這份套餐的海味也是很澎湃有生蠔、北海道白貝、馬蹄蛤、北寄貝、南非鮑魚、大干貝、台灣鮑魚、大蛤蜊、透抽…滿滿一大盆。

北寄貝、馬蹄蛤都是活的，個頭超大！在一般的火鍋店很少有這種食材，日本料理店一顆北寄貝都要好幾百元，在無双點這一套双人鍋一口氣吃到好多貝類，價位不貴很超值。

他們家的貝類都是活的，南非鮑魚和台灣鮑魚用筷子碰一下還會蠕動呢，下鍋涮煮後肉質QQ嫩嫩的，吃原味就很甘甜。

這一套鍋物的貝類非常多，每一種都是肉質飽滿，新鮮極了！蛤蜊控來吃這一鍋肯定會興奮尖叫～XD

這一套肉品有板腱牛／腹脇肉／雞腿肉三選一，我們有人不吃牛選了豬腹脇肉。他們家的肉品都是冷藏肉，比起冷凍切片的肉，冷藏肉保留水份吃起來不論口感或者是肉汁都比冷凍肉來的好吃許多。

冷藏腹脇肉的肉質軟嫩帶有Q脆口感，冷藏肉真的比冷凍肉片好吃太多了！台中很少有冷藏肉專門火鍋店，這家無双冷藏肉鍋物價位不貴，沒吃過冷藏肉的朋友很推薦來試試。

大蝦鍋 單人套餐980元

大蝦鍋的份量也是很驚人，裡頭的蝦子依序為手臂蝦、花蝦、天使紅蝦、草蝦、藍鑽蝦、白蝦，再加上大蛤蜊，也是滿滿一盆的海味。

手臂蝦無敵巨大，真的跟手臂一樣長耶～在日本料理店一隻手臂蝦就要8～900元，在這裡一大盆海味再加上其他附食、菜盤、湯底以及飲料喝到飽只要980元，很超值！

各種蝦子排排站，每一隻都在比個頭，一隻比一隻還要巨大，手臂蝦最是驚人。

手臂蝦的蝦肉緊實Q彈，蝦頭還有滿滿的蝦膏，QQ脆脆的口感味道好甜啊～愛吃蝦的朋友點這鍋大蝦鍋可以吃的很滿足。

甜點牛奶霜淇淋



吃了一大堆新鮮海味還有冷藏肉，肚子已經飽到不行，可能吃飽喝足味覺降低，這個牛奶霜淇淋美味度覺得比較一般。

新開幕試營運期間除了免收服務費之外，打卡就送王老吉涼茶。粉絲團按讚，一鍋再加送一棵台灣活鮑魚。

讀者優惠再加碼免費美甲（目前期限到3／30止，反應熱烈的話可能延長）吃火鍋也可以享受美甲服務不是海底撈專屬，無双這裡更厲害，是有設計款的喔～只要在商妮打卡處（連結）留言我要美甲，平日晚上7點～12點現場登記就能享受美甲服務。一整套美甲服務完全不馬虎，以設計款美甲來說，外面價格約999～1500元，這裡吃鍋就免費享受，不想美甲的朋友也可以選擇保養或卸甲，非常超值千萬不要錯過。

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心得：

無双的食材用料相當新鮮，現撈活海鮮加上冷藏肉澎湃又好吃，鍋物價格280元起就能享受，內行的老饕到無双吃鍋要點海鮮比較超值，兩人一起用餐更推薦點双人套餐最划算，內容海陸通通有，還有生魚片刺身以及鋪滿滿的蓋飯，CP值超高!!愛吃鍋物的朋友，這家新開幕的無双鍋物快去嘗鮮。

無双精緻鍋物冷藏肉海鮮專門店



地址： 台中市西屯區大墩十八街118號

電話： 04－23286618

營業時間：11：00～14：00、17：00～02：00