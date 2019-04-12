料多到滿出來！台中超人氣燒臘便當　燒肉一上架就秒殺

點評：我超喜歡吃燒臘，但這個分量也太多了吧！

文、圖／橘子狗愛吃糖



我來台中認識的第一家港式燒臘便當就是向上市場的廣味燒臘快餐店，天天中午不間斷的排隊人潮不管網路上正負評價如何洶湧，排隊依舊還是排隊，對我來說覺得好吃無奈價位實在太貴，這幾年突然在網路上有家【廣豐燒臘】爆紅，一查地址才發現竟然在我家附近不到10分鐘的距離，住在附近十年完全沒有注意過它，可是每天中午都是超人氣的排隊便當店，11點開店人潮上門就沒有停止過！

其實在台灣吃燒臘你很難吃得到真正地道的口味，太重油鹹很難不被打槍，部位太肥台灣人也打槍，當然料理燒臘的功夫有別這又是另一個問題，所以我對港式地不地道這部份其實不會太強求，好吃又實在才是重要，但搞笑的是我就住在忠明國小這，卻完全不知道旁邊太原路的【廣豐燒臘】很受歡迎，可能因為平常不太常吃便當的關係，所以路過也就是瞄上幾眼有看過生意還不錯。





想不到每天中午11點開店客人就開始小排隊，一到12點過後是最多客人的時候，有內用座位但不多，而且人多一排隊塞滿的時候整個坐著吃也很有壓迫感XD





排隊沒什麼特別規定，就是輪到你直接點餐，然後問「要不要加辣椒」接著結帳！負責結帳的婆婆會出來整理桌面，也都會很親切跟客人寒暄打招呼，也有免費熱湯喝。以前唸書不太愛吃燒臘便當是因為，一樣的價錢買排骨便當主食都蠻大塊的。





可是買燒臘便當那個肉都只有奈米量居多，可是來到廣豐整個是爆炸份量的物超所值！便當價格雙拼的都是95元，雖然近百元可是份量給得相當物有所值完全不小氣，但比較奇妙的是單拼反而有些要多10－15元我也是不太懂，只是CP值算挺不錯。

【燒肉拼油雞│香腸拼叉燒│叉燒拼燒鴨│均一價95元】

你看看這樣整個便當塞滿滿的看了心情就是好，幸運沒指定就拿到雞腿，連蔥油都不小氣大把灑下去，肉量給得蠻有誠意，燒肉厚切份量又多，（但它們家的蔥油調得比較沒有香港燒臘店這麼鹹就是了）配菜這天是炒豆腐、花椰菜跟小白菜，不算特別，但份量給得紮實；油雞肉質軟嫩好吃，肉厚甜，骨頭比例不多，真的是蠻推薦可以單點。





另一個主角燒肉真的是意外好吃，不過挺肥的，不過也是最搶手的菜色，常常十二點剛到店門口就聽到其他都還有偏偏就是燒肉已經賣完了。肥瘦各半的比例，小小驚豔的是還帶著脆皮的部份，肥而不膩又微酥脆口感，吃過就整個喜歡了，後來再來買幾乎都只點這個或是拼香腸的組合。配菜的話都是固定變化不多，但其中一道有時是馬鈴薯有時是炒豆腐，我覺得豆腐比較好吃，不過就要看運氣，青菜量倒是給得完全不小氣。

另一個「香腸拼叉燒」我喜歡的是香腸的部份，相當厚切，不會完全沒有肥肉，但比例相當低，口味偏甜，好吃也不膩，肉量一定給得相當大方。叉燒肉很多塊，肉質不乾不柴，但說不上嫩，大概在於並不夠肥，少了肥肉潤飾的叉燒肉口感上過於單一，不會不好吃，但我很難把它吃完。

而「燒鴨拼叉燒」是每次去香港燒臘店都很愛點的，但叉燒不太算是我的菜，燒鴨皮脆但肥嫩度普通，肉質不柴只是少了豐腴油脂潤飾口感，稍稍美中不足，但三個份量比起來燒鴨拼叉燒的肉量真的超多（對了！記得加點辣椒醬油好吃）

在西區這帶應該生意最好的燒臘便當就是廣味跟這家廣豐，一樣都不便宜，可是廣豐的份量CP值就硬是高很多，但是燒鴨跟叉燒部份我覺得廣味小贏一點，只是要吃得很飽的話來廣豐一定不會失望，蠻推薦可以來試試（盡量十二點前來嘿）。





廣豐燒臘便當│西區



◎地址： 台中市西區太原路一段68號

◎電話： 04-23169522

◎營業時間：10：00～13：30、16：00～18：00