現點現烤！東京章魚燒台中第一家分店　激推照燒蛋沙拉口味

點評：好好吃的感覺～

文、圖／橘子狗愛吃糖

台灣章魚燒跟日本章魚燒是同名卻是兩種截然不同口感的美食，而在日本關東與關西對章魚燒喜歡的口感又更有各自堅持的喜好口味，關西偏糊爛，關東外皮烤得微酥稍紮實，我自己是偏愛關東風味章魚燒多些，自然去到日本這家【築地銀だこ】連鎖店也就變成我的最愛，三不五時就想吃，想不到來台中三井OUTLET亂逛的時候發現原來也有引進這家【築地銀だこ】讓我好開心！

第一次吃到是在東京的成田機場，大顆又豪邁大盒份量一次超滿足，回台灣還是念念不忘，目前它在日本的分店我想已經多到數不清，不只是在關東關西地區，從北海道到沖繩都有，最大的一個優點便是，我在大阪跟東京買過幾次，每次都是剛烤好熱呼呼的交到我手上，麵糊、紅薑、章魚塊的比例風味非常對我的味，當然這純粹只是我個人的喜好口味啦！

畢竟日本章魚燒的偏糊口感對不少台灣人來說還是覺得敬謝不敏，卻也不代表我不愛日船，我想都各自有各自的優缺點；只是台中三井築地銀だこ店面的位置讓我有點傻眼，竟然是窩在摩天輪的貨櫃區小小一個貨櫃店面，非常低調又超不起眼的位置，要不是剛好喝完猿田彥咖啡走出來不小心看到，我還真的完全不知道它有到台灣展店！

貨櫃屋看起來非常極簡風的簡陋感，對比另一家在漂亮美食街裡來自大阪的味穗章魚燒，完全是關東跟關西的對決。目前台中三井的銀だこ有賣四種口味的章魚燒，分四味是原味（左上）、起司明太子（右上）、蔥味（左下）跟照燒蛋沙拉（右下）。





只有原味是160元，其他是190元，說真的並不便宜啦，裡面的味穗原味也是8顆160元。不過明顯銀だこ的生意好像不是太好，假日人很多，雖然也有人買但人數都不多，慶幸的是都還是能拿到跟看到現點現烤，店員妹妹相當熱情介紹，約莫10分鐘入手。旁邊會有簡單的貨櫃座位區可以坐著吃（外帶跟現吃的盒裝會有點不太一樣喔）

【原味章魚燒8顆160元│照燒蛋沙拉章魚燒8顆190元】



日船章魚燒6顆40元，東京來的就要4倍價啊！雖然說換算日圓也差不多這價格啦！日本的章魚燒都會比台灣的還大顆，裡面除了高麗菜，還有紅薑、章魚塊等等。





表層抹上日式照燒醬，再灑上柴魚，燙口的麵糊圓滾滾微酥的丸子麵衣，真的是好吃！





但是偏偏其中一道食材「紅薑」應該是大部份台灣人不愛，所以明顯感覺比例變少，之所以會知道是因為先前逢甲就有個日本人賣東京章魚燒，生意也是相當不錯，裡面也加了紅薑不少客人都覺得太多，看來想吃更地道口味還是只能飛趟日本了。





不過好吃度還是不錯，但就有點小小可惜啦！另外一個照燒蛋沙拉口味其實我更推薦，上面的蛋沙拉很好吃，章魚燒多了美乃滋更好吃，紅薑一樣不多，不過價位實在不便宜。

現在日本美食跟台灣越來越零距離，每年都有越來越多的日本美食到台灣展店，雖然衷心希望不要走味，但為了做生意總還是得入境隨俗的在口味做調整啊也是沒辦法，不過以這天吃到【築地銀だこ】的感覺，覺得還是相當好吃，彌補了我對它的思念，只是這個這麼不可愛的價位，實在沒法太常吃，但個人真心推薦與其吃裡面的味穗，不如來摩天輪這邊試試築地銀だこ關東章魚燒的好味道啊！個人私心心得分享給大家！

築地銀だこ章魚燒



地址： 台中市梧棲區臺灣大道十段168號

電話： 04－26562100

營業時間：11：00～21：30