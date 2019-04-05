8大顆才65元！台中人捨不得分享的手工湯包　加辣更夠味

點評：看起來好好吃哦～





文、圖／橘子狗愛吃糖



雖然講到湯包我很愛吃鼎泰豐，但其實它的價格實在讓我只能偶爾解饞。不過幸好在台灣從早餐到宵夜，各個城市的大街小巷都不乏好吃湯包可以買。這篇要介紹的就是在台中大墩路上，下午三點半開始營業的─御珍饌鮮肉湯包。

在台中工作這麼久，永遠都還是會有你不知道的街邊美食又再出現美食清單裡，想不到這個攤位已經在這帶擺攤了二十三年，就賣一味鮮肉湯包加酸辣湯！





在大墩路近南屯這帶，最夯的店莫過於短腿阿鹿餅乾，每到假日排隊人潮沒停過。這家【御珍饌鮮肉湯包】就在旁邊，天天下午三點半營業，不算起眼的小攤位，但上門買的客人沒有間斷過，最近在IG上又再被注目到，生意算是還不錯。











老闆跟老闆娘兩個人相當忙碌，內用只有一張桌子，但外帶的客人還不少。一個負責包湯包，另一個負責蒸包子跟招呼客人。原來已經在地賣了23年，最早在萬壽球場開發財車賣，不少客人都是從唸書吃到出社會工作，又帶小朋友來吃。老闆娘說基本上都在大墩跟向上南路這個路口居多，整個禮拜只有星期天店休。







兩個人招呼客人都非常客氣又親切，幾乎都是邊包一邊現蒸，等待時間也不會太久。23年來都只賣兩種──鮮肉湯包65元跟酸辣湯35元，各點一種剛好100元。





【招牌鮮肉湯包│每籠8顆│65元】



內用都是蒸好直接夾出來擺在紙盤上，沒有太多裝飾或薑絲搭配的樣子（要不要加辣老闆會問）。一籠八顆很有誠意，每顆賣相都非常飽滿擠滿盤子。雖然是路邊攤，但還是能看出現包現蒸老闆娘依舊有著巧手摺邊的好功夫～







老闆娘說最早一籠才50元，23年來也才漲了15元，但是用料還是非常實在，以這個價位來說其實能吃到現包現蒸，而且還這麼大顆的湯包實在是很少見！皮薄肉餡非常飽滿，雖然沒有漂亮的18摺，但還算是包得相當精緻漂亮。







咬開肉餡鮮香好吃帶點微蔥香，皮薄帶Q度，湯汁不至於爆炸而且也不會太油膩，所以吃完八顆立馬又再加點一份，真的是非常好吃的湯包，竟然現在才知道！





這家【御珍饌鮮肉湯包】如果要說到驚為天人，那真的就是我講得太誇張。可是吃過一次以後，立馬接下來兩三天我又接連報到，畢竟真的便宜又好吃，「料好實在」毋庸置疑，親切的人情味23年來透過手藝也揉進了湯包裡面，有要去台中好市多的路上或到大墩路一帶，真的蠻推薦可以順路過來試試！

御珍饌鮮肉湯包



地址：台中市南屯區大墩路309號

電話：0932─867471

營業時間：03：30Pm─09：30Pm

消費提醒：週日店休，內用只有一桌座位

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