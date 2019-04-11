壽司和拳頭一樣大！東區巷弄居酒屋　配碗鮭魚味增湯超滿足

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣

點評：想吃吃看超巨大毛毛蟲壽司～

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

狗一下居酒屋，一共有三家分店，今天我要介紹的是東區的，因為剛好有人生日要跟朋友聚餐，所以約在這裡吃飯，一般居酒屋可能酒類多，吃的選項就那樣（就喝酒不吃東西），不過狗一下居酒屋的餐點選項真的蠻多的，尤其能主食類挺多的，是可以來吃飽的居酒屋啊！



在東區的小巷子內，是說東區晚上的人真的不是很多，很多店也都沒啥人，覺得東區店家都蠻辛苦的。





還好，狗一下居酒屋憑藉著不錯的名氣，平日晚上還是有些客人，尤其是預約聚餐的也不少。





既然是居酒屋，當然就是有很多酒，請自行詢問服務生。





來看狗一下居酒屋的菜單了。除了常態性的菜色，也有時令季節才有的，像是螢光烏賊就很有意思。第一頁就是放了綜合壽司，其中的「拳頭壽司」就是巨無霸握壽司。





除了握壽司之外，毛毛蟲壽司也很受歡迎，尤其大龍蝦毛毛蟲壽司～喔～還有各種生魚片丼飯。以一個居酒屋來說，有這麼多主食可挑選，來不是只可以喝酒喔～～





另外也有很多下酒菜來著，像是炸物或串烤等等等等。





餐點選項是真的多，我們一行四個人，也點了不少，但也還是很多沒點的。





這裡是用平板點餐喔～另外還有一張酒單，大家自行去參閱。倡導開車不喝酒，喝酒不開車，少喝酒多健康。





還沒送上菜來，先來毛豆邊吃邊聊。





烤鯖魚，覺得是便宜又不錯吃的烤魚。





生牛肉，這個也挺好吃的，日式油醋醬開胃搭配上洋蔥很甜。





大龍蝦毛毛蟲壽司，這很大一隻喔！





把整隻龍蝦的肉拿來做毛毛蟲壽司，把龍蝦頭都附上了。龍蝦頭還可以吃。





龍蝦肉搭配上大量的沙拉醬，做成壽司，非常重口味路線。





我個人覺得蠻好吃的。





龍蝦毛毛蟲壽司附上的味增湯。





玉子燒，這個等了比較久一點，畢竟是要慢慢做的。





明太子烤山藥，我個人真的不太喜歡吃山藥，這是朋友喜歡而點的。





雙味皎白筍。





脆烤肥腸，非常的酥脆的大腸頭。





綜合生魚片。





這應該是超大隻的甜蝦，蝦頭內的蝦膏很多。





鮭魚味增湯，這個很好喝，喝起來是甜甜的那種味增湯喔。





料也不少。





狗一下的鎮店之寶，就是這個巴掌大的握壽司。





他是用超大坨的壽司米飯，配上兩塊生魚片一起握成的。





個人覺得這是噱頭啊，因為真的太大顆，還是要分兩口，有點不太方便，適當一口的尺寸，我是覺得比較適合女生，不過可能男生會喜歡這種大口吃飯的感覺。

整體來說，服務生人都很親切，服務很加分。而餐點口味上算是還不錯而價格則是非常能接受的價位，當天吃完大約則一個人也就七百到八百之間，吃得算飽，一人還都喝了一大杯啤酒，偶爾陪朋友聊天聚餐的時候，是個還不錯的選擇。

狗一下居食酒屋-忠孝店

電話： 02－27313585

營業時間：11：30～01：00

地址： 台北市大安區敦化南路一段190巷18號