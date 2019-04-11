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壽司和拳頭一樣大！東區巷弄居酒屋　配碗鮭魚味增湯超滿足

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣 小不點Paine

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣

點評：想吃吃看超巨大毛毛蟲壽司～
ETtoday餓勢力

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

狗一下居酒屋，一共有三家分店，今天我要介紹的是東區的，因為剛好有人生日要跟朋友聚餐，所以約在這裡吃飯，一般居酒屋可能酒類多，吃的選項就那樣（就喝酒不吃東西），不過狗一下居酒屋的餐點選項真的蠻多的，尤其能主食類挺多的，是可以來吃飽的居酒屋啊！

在東區的小巷子內，是說東區晚上的人真的不是很多，很多店也都沒啥人，覺得東區店家都蠻辛苦的。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

還好，狗一下居酒屋憑藉著不錯的名氣，平日晚上還是有些客人，尤其是預約聚餐的也不少。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

既然是居酒屋，當然就是有很多酒，請自行詢問服務生。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

來看狗一下居酒屋的菜單了。除了常態性的菜色，也有時令季節才有的，像是螢光烏賊就很有意思。第一頁就是放了綜合壽司，其中的「拳頭壽司」就是巨無霸握壽司。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

除了握壽司之外，毛毛蟲壽司也很受歡迎，尤其大龍蝦毛毛蟲壽司～喔～還有各種生魚片丼飯。以一個居酒屋來說，有這麼多主食可挑選，來不是只可以喝酒喔～～

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

另外也有很多下酒菜來著，像是炸物或串烤等等等等。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

餐點選項是真的多，我們一行四個人，也點了不少，但也還是很多沒點的。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

這裡是用平板點餐喔～另外還有一張酒單，大家自行去參閱。倡導開車不喝酒，喝酒不開車，少喝酒多健康。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

還沒送上菜來，先來毛豆邊吃邊聊。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

烤鯖魚，覺得是便宜又不錯吃的烤魚。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

生牛肉，這個也挺好吃的，日式油醋醬開胃搭配上洋蔥很甜。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

大龍蝦毛毛蟲壽司，這很大一隻喔！

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

把整隻龍蝦的肉拿來做毛毛蟲壽司，把龍蝦頭都附上了。龍蝦頭還可以吃。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

龍蝦肉搭配上大量的沙拉醬，做成壽司，非常重口味路線。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

我個人覺得蠻好吃的。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

龍蝦毛毛蟲壽司附上的味增湯。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

玉子燒，這個等了比較久一點，畢竟是要慢慢做的。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

明太子烤山藥，我個人真的不太喜歡吃山藥，這是朋友喜歡而點的。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

雙味皎白筍。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

脆烤肥腸，非常的酥脆的大腸頭。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

綜合生魚片。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

這應該是超大隻的甜蝦，蝦頭內的蝦膏很多。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

鮭魚味增湯，這個很好喝，喝起來是甜甜的那種味增湯喔。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

料也不少。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

狗一下的鎮店之寶，就是這個巴掌大的握壽司。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

他是用超大坨的壽司米飯，配上兩塊生魚片一起握成的。

▲▼狗一下居食酒屋-忠孝店。（圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣提供）

個人覺得這是噱頭啊，因為真的太大顆，還是要分兩口，有點不太方便，適當一口的尺寸，我是覺得比較適合女生，不過可能男生會喜歡這種大口吃飯的感覺。

整體來說，服務生人都很親切，服務很加分。而餐點口味上算是還不錯而價格則是非常能接受的價位，當天吃完大約則一個人也就七百到八百之間，吃得算飽，一人還都喝了一大杯啤酒，偶爾陪朋友聊天聚餐的時候，是個還不錯的選擇。

狗一下居食酒屋-忠孝店

電話：02－27313585
營業時間：11：30～01：00
地址：台北市大安區敦化南路一段190巷18號

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關鍵字： 狗一下居食酒屋－忠孝店 小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣 達人美食 美食情報 台北市美食 東區美食

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