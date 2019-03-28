ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

下午茶就選這！桃園小清新咖啡館　必吃早午餐、手作甜點

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣 小不點Paine

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣

點評：好好吃的感覺，而且不是很貴！
ETtoday餓勢力

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

文、圖／小不點Paine

這家在桃園火車站前大同路上的Wooly Cafe其實不是我第一次去了，去了好幾次，地點真的很不錯，常常在這一區要喝咖啡聊是非，來Wooly Cafe真的挺方便的。在附近的風雨咖啡也是Wooly Cafe的二店，型態不太一樣，但這兩家我都挺喜歡。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

桃園wooly cafe是在二樓喔，但其實招牌整個黃色的也挺好認得，走在騎樓是看得清楚的。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

小小的窄樓梯，拾級而上有新天地。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

我印象跟之前來的不太一樣了。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

跟風雨咖啡不同的事，這裡我覺得很日式小清新，而且是明亮的那種，有種清晨起床的舒爽感。我個人是體喜歡。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

店內擺了很多各種裝飾可愛小物。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

店內數款甜點，但是不能跟風雨比，可是wooly cafe一店本身應該是早午餐系列為主。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

wooly cafe菜單價位詳細附上。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

基本上價位都不貴。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

我跟JOWIE點了各自喜歡的早午餐搭配飲料。

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

我點了現做的熱烤圓盤三明治，這樣250還有附一杯飲料呢。有沙拉還有一小塊黃色小玉西瓜喔！

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

元老級花生醬培根歐姆蛋，應該是大家都熟悉的味道了，畢竟花生醬漢堡，花生醬三明治夯了好幾年，但真的是不敗的口味啊！

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

口味上還不錯～

▲▼Wooly cafe。（圖／小不點Paine提供）

Jowei點的經典大早餐，290。因為他當時正在低醣，澱粉不能多吃，點了這個，可是我是覺得我的熱烤三明治看起來比這好吃（哈哈哈）

以餐點來說，我覺得就差不多好吃但也就這樣，早午餐/三明治真的對我來說落差不大，除非真的很難吃又價格不合理。不過，我喜歡這樣的環境，花這樣的錢跟朋友一塊來，邊吃邊聊，就很可以囉。

wooly cafe

電話：03－3356528
營業時間：10：00～19：00
地址：桃園區大同路60-1號

小不點看世界★吃玩世界旅遊趣
部落格粉絲團

關鍵字： Wooly cafe 小不點Paine 達人美食 美食情報 桃園美食 桃園火車站周邊美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

桃園舒芙蕾製造所　季節限定覆盆子草莓超誘人！

超有飽足感！林口古早味粉漿蛋餅　一份只要25元比手還大

只要25元吃超飽！東區「巨無霸飯糰」　料多到快變便當了

澳門網友廣傳的隱世美食　漂洋過海也要吃的瓦煲腸粉！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

親子必玩！駁二全台最大木育森林

訂機票省錢小撇步週日買、週五飛

日本三井「LaLaport」進駐台中

1大1小才550！台中紅蝦、生蠔吃到飽

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

桃園浮誇蛤蠣麵有一斤蛤蠣百元有找

一周只賣兩天！嘉義人氣日式麵包店

阿城鵝肉登必比登　煙燻鵝腿超Q彈

《必比登推介》懷舊台菜「女娘的店」

全台最美日式老屋咖啡廳新開幕

熱門行程

最新新聞更多

春遊補助強勢來襲！17縣市打頭陣

桃園咖啡館必吃早午餐、手作甜點

台中購物節花500元就可抽千萬豪宅

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

遛小孩來這！免費看展、搭小火車

30年歷史的傳統黑輪店

兒童節誠品玩4米桌遊、奇獸飼育學

四萬件蘇州古文物在這裡！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366