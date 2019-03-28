下午茶就選這！桃園小清新咖啡館　必吃早午餐、手作甜點

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點評：好好吃的感覺，而且不是很貴！

文、圖／小不點Paine

這家在桃園火車站前大同路上的Wooly Cafe其實不是我第一次去了，去了好幾次，地點真的很不錯，常常在這一區要喝咖啡聊是非，來Wooly Cafe真的挺方便的。在附近的風雨咖啡也是Wooly Cafe的二店，型態不太一樣，但這兩家我都挺喜歡。





桃園wooly cafe是在二樓喔，但其實招牌整個黃色的也挺好認得，走在騎樓是看得清楚的。





小小的窄樓梯，拾級而上有新天地。





我印象跟之前來的不太一樣了。





跟風雨咖啡不同的事，這裡我覺得很日式小清新，而且是明亮的那種，有種清晨起床的舒爽感。我個人是體喜歡。





店內擺了很多各種裝飾可愛小物。





店內數款甜點，但是不能跟風雨比，可是wooly cafe一店本身應該是早午餐系列為主。





wooly cafe菜單價位詳細附上。





基本上價位都不貴。





我跟JOWIE點了各自喜歡的早午餐搭配飲料。





我點了現做的熱烤圓盤三明治，這樣250還有附一杯飲料呢。有沙拉還有一小塊黃色小玉西瓜喔！





元老級花生醬培根歐姆蛋，應該是大家都熟悉的味道了，畢竟花生醬漢堡，花生醬三明治夯了好幾年，但真的是不敗的口味啊！





口味上還不錯～





Jowei點的經典大早餐，290。因為他當時正在低醣，澱粉不能多吃，點了這個，可是我是覺得我的熱烤三明治看起來比這好吃（哈哈哈）

以餐點來說，我覺得就差不多好吃但也就這樣，早午餐/三明治真的對我來說落差不大，除非真的很難吃又價格不合理。不過，我喜歡這樣的環境，花這樣的錢跟朋友一塊來，邊吃邊聊，就很可以囉。

wooly cafe



電話： 03－3356528

營業時間：10：00～19：00

地址： 桃園區大同路60-1號