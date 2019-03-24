全球受歡迎料理揭曉！台灣竟和英國同名...奪冠食物你一定吃過

▲Pizza獲評比中的第一名，平均受歡迎度達84%。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

身為國際級饕客的你，最喜歡吃哪個國家的食物？又覺得什麼食物最好吃呢？據菲律賓「每日詢問報」一項調查顯示，祕魯、芬蘭和菲律賓的食物名次墊底，而披薩和義大利麵最受歡迎，平均受歡迎度達84%。

據菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）23日報導，市調公司「輿觀」（YouGov）提供34國料理給24國、總計25,000位民眾品嘗，調查顯示，菲律賓食物是受歡迎度最低的食物之一，平均受歡迎度僅36%，而披薩和義大利麵最受歡迎，平均受歡迎程度達84%。

菲律賓平均受歡迎度僅36%，調查結果發現，除了菲律賓人自己喜歡之外，接受市調的澳洲人有56%喜愛菲律賓食物，僅21%的日本人表示喜歡。

▲菲律賓美景很受歡迎，但菲律賓菜色青睞度僅36%。（圖／記者賴文萱攝）

然而，最不受歡迎的食物還不是菲律賓食物，而是祕魯及芬蘭的食物，受歡迎度僅32%，在34國料理中墊底；沙烏地阿拉伯料理跟菲律賓同名，受歡迎度也僅36%。

▲比較令人訝異的是，台灣菜跟英國菜同名次，平均受歡迎度為50%。（圖／記者黃士原攝）

這份調查也發現，披薩和義大利麵是「全球最受歡迎」的食物，平均受歡迎度達84%，其中又有99%義大利人喜歡本國食物；再來是中國菜78%、日本菜71%、泰國菜和法國菜均為70%，比較令人訝異的是，台灣菜跟英國菜同名次，平均受歡迎度為50%。