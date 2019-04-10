甜點是菠蘿油！淡水燒烤吃到飽　吃得到隱藏版麻辣香嫩牛排

點評：我超喜歡吃燒烤，看起來好可口～

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

雖然已經許久沒有光顧吃到飽燒肉店，但這家約訪的《愛烤愛對囉》卻讓我有著想要再訪的念頭！

除了本身環境很輕鬆服務佳之外，提供的食材比我想像中要優質許多；像是美國熟成特厚牛排、鹽燒牛舌、韓式烤肉、伊比利橄欖豬與法式香草櫻桃鴨之外，還有特殊口味的川蜀麻辣香嫩牛排與港式菠蘿油等等，讓人吃完大呼過癮，完全不輸給一般單點的燒肉店內容，並且價格也很平實有三種選擇！

當天用餐地點在【淡水分店】，距離捷運站相當地近，步行時間大約5分鐘左右，很適合遊玩走累之後，與親友們大快朵頤品嚐美味燒肉。

用餐的空間跟一般的日式燒肉店差不多，環境還滿乾淨的，而且空間相當地大座位也多，裝潢設計簡約但很舒適，讓我和朋友們當日用餐很輕鬆也吃得愉快！

除了可以自己燒烤之外，店家服務人員有時也會協助料理，像當天幫我們燒烤的小妹妹技術就很好，讓本身也很愛烤肉的我，完全沒有發揮的餘地，一直吃不停。

飲料甜點皆為自取食用，除了汽水茶飲之外，還有果汁可選擇；而冰品則是選用我最愛的明治品牌，讓吃完燒肉的我又能滿足想嚐甜品的味蕾XD

燒烤食材很多元，依價位分成『愛烤433』、『愛對囉566』與『盛宴699』三種加成，用餐限時2小時，尾端30分鐘做最後點餐。

而我個人最推薦的還是NT699的選項，內容有牛舌、伊比利豬等等；而NT566則是CP值最高，像是熟成特厚牛排、生蠔、韓式烤肉等都在這裡頭。

在熟食的部份也很不賴，像阿嬤的滷肉飯、香菇雞湯與紅燒牛肉湯等也很好吃；酒水類則推翻來自日本的KIRIN BAR Beer，自帶酒類則酌收開瓶費NT200。（注意：喝酒不開車，安全有保障）

來此必點必吃的就是他們的「美國熟成特厚牛排」，光鋪在烤網上就很吸睛！本身的厚達約1cm左右而且相當地大塊，在炙烤時需要花費功夫去料理，最美味的程度大約五分左右，簡單吃灑點鹽就很美味，搭配店家的味噌醬料也不錯。

最令我驚訝的，就是出現了「韓式烤肉」這個選項，它打破了吃到飽的藩籬。在選擇NT566價位裡，可以嚐到韓式牛小排、韓式蜜糖豬五花與韓式辣醬豬五花等經典的燒肉口味；但加價升NT699則還多了更高檔的高麗人蔘豬五花，真的是太狂了，味道跟我去單點韓式烤肉店完全一樣，而且還可生菜包肉品嚐！

接下來，我還想分享一下店家特殊的隱藏版食材菜單內容，首推就是「川蜀麻辣香嫩牛排」了，本身選用板腱的部位口感一流，再以類似麻辣鍋的川蜀醬料去醃漬，讓味道完全進入到食材裡；經燒烤後可以感受微辣帶麻的風味，一開始會覺得不習慣但後來越吃會越愛。

其它像是香甜的烏骨雞香腸、軟嫩的法式香草櫻桃鴨與新推出的香嫩麻辣雞腿排也都很美味，讓我們在品嚐時可以盡情感受不同食材料理的燒烤風味。

愛吃牛肉的朋友，除了多項必備的品嚐可選擇之外，他們的安格斯美國和牛與鹽燒牛舌，絕對是不可不吃的上上首選！其香甜的油脂五分熟剛好，而且不用多加調味沾醬，就可以嚐的很過癮，讓我很意外居然在吃到飽燒肉店裡就可盡情吃！另外，他們的「剝皮辣椒牛」也是一絕，讓牛肉的風味香氣，有更升級感～

豬肉的部份，當然是一直要狂點「伊比利橄欖豬」來吃囉，這個也是回本食材！伊比利豬本身著重在口感與香氣，本身燒烤後肉片有點脆但是味道會較濃郁，與一般我們嚐的台灣豬肉略有點不同，可直接品嚐或沾點醬油，我覺得都很棒。

海鮮的選項內容也很多元，但是個人看到經典的旋風烤蝦，還真的有種懷念的感覺，而且蝦子種類有南美大白蝦之外，還有口感較紮實的「虎斑蝦」，讓人超滿足的，對於愛吃蝦肉配酒的朋友，一定要點來嚐嚐！

其它還有令現場小姐們一點再點的「現流生蠔」，本身都是新鮮直送而且保存良好，嚐起來肥美可口而且有著淡淡的鹹香滋味，充滿著海洋的味道與氣息。

其它部份，像是韓式起司雞腿肉、黑胡椒香嫩鱈魚，以及NT699限定的「日本廣島牛奶生蠔／每人乙顆」也都很棒，完全是單點等級的真材實料內容！

燒烤甜點原本還停留在年糕與乳酪酥就真的遜了，店家推出的「港式菠蘿油」真的很邪惡又好吃；本身將酥皮菠蘿包對切燒烤後，可依喜好放入奶油或是花生內饀，最後再淋上煉乳做最後的調味，美味值與熱量超破表，但卻非嚐不可呢！！

整體來說，這家《愛烤愛對囉》的CP值真是超級無敵高的XD以價位而言，我覺得滿意外店家真的很肯給，而且現今全省也開設了多家分店，就連老家宜蘭也有一間，讓我很想找機會帶W爸媽去品嚐，享受大口吃炙烤的美味～

愛烤愛對囉 淡水店

地址： 新北市淡水區清水街48號

電話： 02－26282208

時間：12：00～00：00