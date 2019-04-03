一吃就不想停！台北文青風中式簡餐　川味口水雞飯超夠味

點評：看了好想吃啊～





文、圖／ Wisely拍拍照寫寫字



約訪的這家位於和平東路二段巷弄內的《采味食光》，相鄰我常光顧的「阿玉水餃」頗近，本身以中式麵飯簡餐為主要內容，主打文青風的用餐環境；其招牌乾燒蝦仁麵、砂鍋胡椒豬肚雞與川味口水雞飯都頗受好評，而且距離台大辛亥路後門，所以前來用餐光學的學生族群也不少！





店內環境空間舒適整齊，如果不說它是中餐館的話，多數人應該會以為這是家咖啡店才是；而內部空間不算很大，簡潔的陳設感覺很舒適，而且帶有點小溫馨。



用餐採半自助式，餐具、小菜、飲料與茶水皆自取，選擇好座位後至櫃台點餐，並且還販售一些零食點心。

店主本身曾在國內知名飯店任職主廚，之後還學習法國藍帶創意料理，並且將畢生所學到的菜餚融合在一起，以簡餐的模式推出家常料理，就連擺盤也很講究。

值得一提的就是他們製的辣椒醬很夠味，讓喜愛香辣滋味的朋友可盡情享用。







限量的「川味口水雞飯NT155」套餐提供了三款小菜、例湯與白飯，想單點較大份的「川味口水雞NT130」也是不錯的選擇！

其特色在於口水雞的肉質很鮮嫩，不似一般台式白斬雞的那種紮實感，淋上的香麻辣醬很夠味，而且香脆的花生與碧綠的蔥花，搭配起來在視覺上也很吸睛。





這道「砂鍋胡椒豬肚雞NT220」也是人氣商品，本身隨附著一碗雞油拌麵搭配品嚐；其蔬菜大骨湯頭濃郁鮮香與微辣的胡椒香氣，而且裡頭除了豬肚片之外，還有帶骨雞腿塊在裡頭，品嚐時可以有多種組合吃法，很適合冷天時做暖胃的選擇。





吸睛的「乾燒蝦仁麵NT175」以大塊裹漿的蝦仁數塊，搭配花椰菜、鍋巴米香與青蔥等，以略近日式風味的拉麵佐鮮甜的乾燒醬汁一起品嚐，讓饕客可以直接感受到食材的美味，還有廚師絕佳的手藝，而份量一般人吃剛好，也可加點白飯搭配吃。

迷人的「文思豆腐羹」是當天的特別招待，也是道乾隆御用名菜，其本身是道素食豆腐湯；將嫩豆腐切成數千根細絲再去燒煮，味道清爽而且非常滑嫩，大推！

綜合的「新采味雞NT130」與即將推出的「58酒香嫩排」也很好吃不乾柴，各有其特色魅力。

新采味雞類似椒麻雞的口感風味，酥脆帶著汨汨的鮮甜油脂；而58酒香嫩排則是以獨家醃料入調製，斷筋拍打的排骨很入味，與一般台式排骨相比較，風味更勝一籌。

甜點的部份，這道色彩斑斕的「QQ雙色地瓜球NT35」不單好吃而且可愛！選用黃地瓜與紫地瓜製作，不加人工色素有著吸引人的樸質感；口感上本身內饀是嚐的出綿密的滋味，不油不膩且甜度適中，讓同行的小朋友很喜歡呢～

采味食光

