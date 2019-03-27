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能調整份量！宜蘭老字號蒜味肉羹　加了筍絲的湯頭很濃郁

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：去宜蘭一定要吃吃看～
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▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

自從宜蘭老家附近的『北門蒜味肉羹』搬遷改名為【阿娘給的蒜味肉羹】後，就一直沒有什麼機會再訪；除了新店址較難停車之外，自己也偏愛嚐住家附近的「第一肉羹」多些。

剛好，前陣子嚐了分家的「羅東－北門蒜味肉羹」之後，發現兩家的味道似乎有些不同，所以趁著除夕新年前，再找時間騎機車到宜蘭市區新店址造訪！

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

跟以前的路邊攤老店相比較，這家位於泰山路239－1號的新址，真的是寬敞了許多！不止有室內座也有戶外用餐區，內用外帶還分開，整體流程也寫的很清楚。雖然少了以前在路邊大鍋煮肉羹的古早味，但是至少夏天不用再揮汗用餐了！

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

雖然沒有繼承以前『北門蒜味肉羹』之名重新再出發，但是店家的生意還是好到不行！而現在也因為要開發票的關係，所以價格也有做了一番的調整～

而餐點內容也依照份量做了三種不同的價格區份，想多吃肉或是多吃飯麵份量，都有不同的價位做選擇，但其實算一算漲得滿多的，尤其加肉羹一次就多20元！

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

內用沒有提供帶位的服務，所以取了號碼牌之後需等叫號再點餐，然後領了叫號牌後再找位子坐，算是全部採用自助式的規格，這對取餐端盤來客得更加小心。

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

裡頭的座位區有提供空調真的舒服許多，生意好需併桌是常見的事，只不過有時一個人去用餐要找好位置真的要搶快，用餐畢後建議自己放置回收檯。

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

調味醬料跟以前一樣，加辣是來此的過癮吃法～個人也滿喜歡的！

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

原本想點一碗肉羹粿仔條來吃，但又很想知道肉羹湯的份量，所以就各點一碗正常份量來嚐嚐。

▲▼阿娘給的蒜味肉羹。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

就份量而言，我覺得跟之前分家後相比沒有差到太多；味道部份，可以發現生蒜的香氣有比較好，配上筍絲加入湯頭很濃郁冬天吃很有感，肉塊也滿大的吃得過癮。原名為傳承肉羹的羅東北門蒜味肉羹加入了蒜酥，但是本店倒是維持了最初的做法，反而分家味道較難讓我有記憶點！

對愛吃肉羹的饕客而言，這是難得嚐到的好味道，只不過對我來說就是覺得少了些什麼～偶而去嚐嚐光顧回味一下，還是很不錯的。

阿娘給的蒜味肉羹

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路239-1號
電話：03－9324293
時間：09：00～18：00，週日＆週一公休

Wisely拍拍照寫寫字
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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