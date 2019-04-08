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水汪汪大眼睛！高雄超萌貴賓狗雪花冰　你捨得吃下肚嗎？

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點評：真的好可愛啊
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▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

文、圖／快樂雲

也許就是註定會與這間可愛的店相遇，平時總是避開人潮，所以不會從這裡回家去，那天，就是這麼偶然的走過，路過，且停留。

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

也或許是因為還在試營運，所以也就沒有什麼人。

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

我想，隔天（3／17）正式開幕後，應該也會成為熱門的網路、IG打卡名店了吧！！這據說是一間來自新崛江的店～雪花殿（SNOW ICE HALL）。

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

哈哈哈，所以走過路過，就用隨便拍了，所以品質或色彩沒那麼優，請大夥別介意嚕。

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

 瑞豐夜市，現在人潮雖然沒有以前多，但每到假日也還是有不少人，不知道是否是因為這樣。

 ▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

這間在新崛江頗有名氣的店選擇來到瑞豐夜市開店，說真的，已經十多年沒去新崛江了，早已不知道現在有哪些厲害的店家，看來得找一天時間去跟年輕人擠一擠。

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

門口的櫻花造景想讓人有去到日本的感覺，不過只要你曾經看過真正的櫻花開，這樣的設計通常我不會停下來，

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

不知道是否是太久沒去日本了，那天，竟然會吸引我的腳步，再瞧了一下門口的海報，那是狗狗模樣的雪花冰嗎？？

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

嗯～～好像是曾在媒體上看過耶......哈哈哈，就這樣的我們停下腳步，進入店內，吃冰去，這就是有種莫名的緣分吧！！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

一開始店內的客人不多，應該是只有兩組，店員熱情的招呼我們可以坐裡面一點，嗯～～應該是比較涼吧！！看了一下菜單，哇～～真的是狗狗，貓貓雪花冰耶！！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

沒有這些狗，貓造型的話，感覺上單純的雪花冰也還挺誘人的。菜單也算單純，一般的冰選擇不算多，但光看到上頭的沙皮狗，鬥牛犬跟貴賓狗就已經讓人難以選擇，還有貓貓模樣也是相當吸引人，因季節的關係，竟然還有櫻花版，
哈哈哈，果然自己也是會被這些可愛的冰品給吸引啦！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

先選冰，再選狗，因肚子已經很飽了，所以選了一個最簡單的雪花冰～荔枝冰，然後再加上貴冰狗，嗯～～另外兩隻狗狗，也都好誘人呀！！以後有緣的話，再來吃吃看嚕

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

一碗180元的雪花冰，在北部也許不算貴，但在高雄來說，應該挺貴氣的，不過，挺好的是店家並沒有要求低消，所以兩人點一碗也是可以，這樣想想，也不覺得貴嚕！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

當冰上桌時，果然真的被吸引了，天呀！！也太可愛了吧？！！必須承認，這貴賓狗做得還真是貴氣呀！！！這～～～模樣，我真的可以！！不過，等會要吃掉一隻這麼可愛的貴賓狗，還真是有些不忍

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

拍了許多照片之後，先從荔枝雪花冰吃起，在吃的時候，我們還真不知道那隻這麼可愛的狗，我們該從何處吃起......店內的服務人員說：那只是「食物」而已～～哈哈哈，我想應該也有不少人跟我們有同樣的疑惑，與不捨吧！！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

先從荔枝冰吃起跟說起，這荔枝雪花冰，不算是很甜，且入口不膩，比想像中的好吃耶！！那隻貴賓狗，我們猜想應該是巧克力冰，做得真的很細，很細膩耶！！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

那身上的毛髮、眼睛，還有蝴蝶結.....等，真的做得好好哦！！且這溫度應該是極低，因為過了許久之後，都還沒有融化，完全可以滿足喜愛拍照，打卡人的需求呀！！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

冰體是巧克力口味，其中的一些細節，則是用巧克力來代替（眼睛，蝴蝶結....等）哈哈哈，因為太可愛了，所以就隨手分享了，有去瑞豐夜市的朋友們，別錯過嚕！！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

狗狗冰部分真的挺硬的，店員說現在正在找合適的刀子，到時可以讓大家用刀來剖這冰，哈哈哈，我想這又是另一種樂趣！！嗯~~別想太多，這真的只是"食物"而已哦

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

店內還有日本圓扇跟日本服裝可以裝著拍照，嗯～～真的是一間網美店，無誤，不過，個人覺得冰也好吃。

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

剛好看到有人點了貓咪的冰，忍不住去借拍了幾張

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

哈哈哈，跟狗狗比較起來，貓咪還真是巨貓，不過也還挺萌呆的，加上櫻花，還真是浮誇呀！！嗯～～雪花殿，瑞豐旗艦店（SNOW ICE HALL）感覺會紅的一間店，也希望下次回高雄時，還能吃得到囉！

▲高雄雪花殿超萌貴賓狗花冰。（圖／快樂雲提供）

雪花殿-瑞豐旗艦店(SNOW ICE HALL)

地址：高雄市鼓山區裕誠路1146-1號
電話：0980 336 149
營業時間：PM3:00~24:00

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關鍵字： 雪花殿 美食情報 高雄美食 瑞豐夜市美食 達人美食 快樂雲 特色冰品 雪花冰

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