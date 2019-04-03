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朝聖《冰與火之歌》取景地　海島度假：6月出發最划算

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▲▼韓國釜山。（圖／易遊網提供）

▲近年釜山人氣越來來旺，加上票價約7-8千就能入手，是許多小資族的出遊選擇。（圖／易遊網提供）

旅遊中心／綜合報導

清明連假還來不及安排出國行程的民眾，沒關係！接下來可別錯過端午連假的機會。今年端午連假一共有3天假期，提前請4天還能休9天，加上初夏是旅遊的好時機，大大增加民眾出國意願。

▲▼北愛爾蘭「巨人堤道」。（圖／易遊網提供）

▲北愛爾蘭「貝爾法斯特」，有著瀰漫神話氣息的海岸奇景，也有詩情畫意的綿延綠野。（圖／易遊網提供）

如果是想安排短程旅遊的民眾，日本地區東京仍是國人最喜愛的旅遊地，今年東京票價只有近2%的降幅，但搜尋熱度仍超過10%成長，依然還是民眾出國的熱門首選。若想要選擇CP值相對高的目地的，名古屋和北海道今年票價較去年便宜2千左右，可說是日本降幅最大的航點，推薦民眾可把握此波票價調降的機會。另外，韓國部份，近年釜山人氣越來越旺，加上票價約7-8千就能入手，是許多小資族的出遊選擇。

▲▼日本名古屋。（圖／易遊網提供）

▲名古屋和北海道今年票價較去年便宜2千左右，可說是日本降幅最大的航點。（圖／易遊網提供）

此外，6月開始即將進入夏季，也是海島度假的熱門季節，今年有計劃來趟海島旅行，不妨可安排在6月出發，不少海島旅遊地的平均票價較7-8月暑假便宜許多，且天氣也不會太過於炎熱，像是峇里島便宜約3-4千左右，關島、夏威夷可省5-7千，而沖繩、亞庇則有500-1,000元的微幅價差。

▲▼美國夏威夷。（圖／易遊網提供）

▲夏威夷6月票價比暑假便宜5-7千，相當划算。（圖／易遊網提供）

除了熱門航線外，端午假期想走訪不一樣的旅遊地，全球夯劇《冰與火之歌:權力遊戲》開播在即，已掀起劇迷們朝聖熱潮。劇中取景國家包含西班牙、克羅埃西亞、愛爾蘭、馬爾他等地，近期機票搜尋度和買氣也有明顯成長，尤其是克羅埃西亞，在戲劇加持下，買氣達50%成長。想利用端午請假攻略來趟朝聖之旅，像是克羅埃西亞、北愛爾蘭「貝爾法斯特」、摩洛哥「卡薩布蘭卡」、馬爾他，最低含稅票價皆不到3萬。由於暑假長程線票價漲幅大，有計畫朝聖的民眾，建議可安排6月再出發也不遲！

關鍵字： 旅遊 海島國家 日本 韓國 冰與火之歌 端午假期

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