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買機票千萬要比較！衝一波日韓賞櫻花海

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文／七逗旅遊網提供

今年春天，您決定到哪個國家賞花？日本爆炸的櫻花海總是擁有高人氣，韓國的櫻花也毫不遜色，哈韓族還可以同時追星、瘋韓流。飛到這兩個國家也不需要花太多的時間與價錢，尤其現在還有超好用的機票比價平台「go票機」，只要輸入出發地、目的地等相關資訊，就能讓您能輕鬆找到最符合預算的機票！使用APP版本登入會員，還可以使用「價格通知」功能，只要機票價格下降，系統就會自動通知您！

▲衝一波日韓賞櫻花海 go票機▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲機票比價平台go票機。（圖／go票機提供）

由於今年的日本才剛經歷暖冬，因此櫻花的花期比往年還早幾天。這時到日本，剛好是東京、大阪櫻花最美麗的時候，像是東京開滿兩岸的賞櫻景點目黑川、大阪古色古香的大阪城。除了這兩座城市，4月～5月，日本山形、北海道也有美麗的櫻花等著您！

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▲衝一波日韓賞櫻花海 go票機▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲目黑川日夜賞櫻都美麗。（圖／shutterstock.com提供）

山形城又名霞城，是日本100座名城之一，霞城周圍的霞城公園，將在4月中旬到下旬開滿1500株櫻花，與灰白色的古城相互映襯，形成浪漫的櫻花隧道，想感受粉嫩的春天，來這裡準沒錯。

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▲衝一波日韓賞櫻花海 go票機▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲粉色夢幻天堂─霞城公園。（圖／shutterstock.com提供）

北海道最有名的賞櫻景點就是五稜郭了，花期約從4月下旬到5月中旬。五稜郭過去是一個星形的軍事要塞，現在則被改建為公園。從高處俯瞰，五芒星的外觀超吸睛，當櫻花期來臨，一顆巨大的粉色星星被河岸、岸邊四周粉色的櫻花海包圍。實際走到五稜郭公園，就像走入夢幻的粉色森林。

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▲衝一波日韓賞櫻花海 go票機▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲五稜郭。（圖／shutterstock.com提供）

哈韓族在春天來韓國首爾，除了追星外，也可以同時欣賞美麗的櫻花。大約4月中時，有機會在首爾大公園寬闊的道路兩旁欣賞幾乎遮蔽天空的櫻花。首爾大公園還是世界排名前10大的動物園，您可以搭乘懸空的纜車感受首爾大公園粉色的空氣，從空中欣賞各式各樣的動物與粉色的櫻花海。

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▲衝一波日韓賞櫻花海 go票機▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲在首爾大公園的櫻花樹下乘涼超愜意。（圖／shutterstock.com提供）

此外，每年都會在慶尚南道‧鎮海舉辦的鎮海軍港節，是世界最大的櫻花慶典，今年4/1-4/10，別忘了一起共襄盛舉！而鎮海的余佐川櫻花道曾經是韓劇《羅曼史》的景點，當余佐川兩岸的櫻花盛開，美麗的花海交錯在一起，形成粉色的天空，唯美的景色令人難忘。另外，在慶和站還能拍到火車與漫天櫻花同框的景象，來鎮海千萬別錯過！

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▲衝一波日韓賞櫻花海 go票機▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲慶和站賞櫻。（圖／shutterstock.com提供）

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