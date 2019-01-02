台灣人最愛10大旅遊地！宿霧CP值高、機票訂購量長4倍黑馬竄起

▲2018台灣人旅遊熱門目的地中，宿霧成為黑馬進入前10大榜單。（圖／記者賴文萱攝）



記者陳涵茵／綜合報導

旅遊電商網站根據2018年機票及飯店訂購數據，公布了2018年台灣人最愛的旅遊目的地調查報告，香港連續3年蟬聯台灣人最愛去的旅遊城市。另外，在前10大熱門旅遊城市中宿霧與吉隆坡則是三年間首次入榜，相較2017年機票訂購量成長超過4倍，CP值高的海島度假遊成了台灣人最夯旅遊地。

調查中顯示2018最熱門的旅遊城市前三名為鄰近的香港、日本東京與泰國曼谷，韓國首爾2018年則落到了第四名。其中值得一提的是，位於東南亞的菲律賓宿霧與馬來西亞吉隆坡首次擠進前10大名單。

▲香港穩居第一名寶座。（圖／香港旅遊發展局提供）

宿霧是菲律賓第二大城市，從台灣直飛僅需2.5小時，附近島嶼多達160餘座可瘋玩各種跳島行程，和鯨鯊一起游泳、看沙丁魚風暴被許多人列進一生必訪的行程中。廉價航空直飛航線陸續在台開航加上新南向政策，像是台灣虎航在今年12月插旗宿霧，9月開賣機票單程未稅1099元起超優惠，此外，繼菲律賓宿霧航線後又宣布明年4月將開航菲律賓長灘島直飛航線，一周3班只要2小時就能抵達，預計將成為下個熱門海島。東南亞物價低廉、廉航機票便宜與飛航便利三種條件下，海島旅遊CP值高成了小資族首選。

▲到宿霧和鯨鯊游泳是許多人的夢想清單。（圖／記者于佳云攝）



▲廉航加上新南向政策讓國人奔向宿霧海島度假。（圖／記者賴文萱攝）



其他竄起的新興熱門城市則有葡萄牙里斯本、越南峴港、馬來西亞亞庇、北海道函館、馬爾地夫、濟州島、北海道札幌、澳洲伯斯、美國達拉斯，其中有三名是亞洲海島城市，皆是首次進入新興旅遊目的地前10名，也是近三年來有最多海島城市入圍排行榜的一年，顯示台灣吹起海島度假風潮。

▲2018年國人旅遊年度報告。（圖／Expedia.com.tw提供）



＊2018年國人熱門旅遊城市TOP 10：

1.香港

2.東京

3.曼谷

4.首爾

5.大阪

6.上海

7.宿霧

8.澳門

9.新加坡

10.吉隆坡