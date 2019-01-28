約旦豪華帳篷、英國水上船屋！全球5大特色住宿夢幻口袋清單

▲大漠風光的露營新體驗。（圖／booking.com提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

躺在沙漠裡的豪華帳篷夜星光、住進紐約時尚公寓眺望天際線、摩洛哥夢幻的異國風古宅，知名訂房網站特別精選全球討論度最高的5大高人氣話題住宿，全球旅人都夢寐以求的超夯房間，快列入一生必住的夢幻口袋清單裡。

1.約旦豪華帳篷

▲艾沙記憶豪華帳篷。

奢華放鬆的豪華露營（Glamping）近年超熱門，成為人氣上漲最快的住宿類型之一，想體驗豪華帳篷露營，可以深入沙漠中心，勇闖2019年新興旅遊城市約旦瓦地倫中的艾沙記憶豪華帳篷，享受奢華與刺激的戶外體驗，營區內還提供美味的貝都因特色餐廳、燒烤設施。

2.摩洛哥傳統民宅

▲來自北非後花園的迷幻魔力。



摩洛哥傳統民宅（Riad）源自於阿拉伯文的「花園」一詞，室內空間常設有採光極佳的天井，營造出似宮殿的華麗風情。 位在摩洛哥菲斯的里亞德阿爾瑪坎庭院旅館，鄰近著名景點藍色大門和傳統市集，方便旅客探索城市外，還能從露台上俯瞰古城區的夕陽餘暉，度過風情萬種的一千零一夜。

3.紐約時尚公寓

▲擁有專屬的百萬夜景。

根據統計在2019年計畫出遊的旅客中有三成偏好入住公寓型住宿，為預訂成長幅度最大的住宿類型之一。而入住位於美國紐約市中心的無線電城市公寓，除了步行即可抵達洛克菲勒中心外；從窗外還能看到百萬天際線夜景，就像走進夢寐以求的美劇場景中。

4.西班牙度假屋

▲西班牙都德聖克里斯托瓦爾飯店。



西班牙是充滿浪漫氛圍的旅遊目的地，度假酒店林立，其中格拉那達的美麗都德聖克里斯托瓦爾飯店，富有絕佳品味的居家裝潢，讓旅客能在家中眺望壯麗的城市風景，細細感受西班牙的摩爾風情。

5.英國船屋

▲享受擺渡彼岸的水上輕奢華。

在甲板上欣賞水岸風光，一邊在微風輕拂中入睡。「船屋」也是許多旅人心中的夢幻住宿清單之一，英國一艘停靠在皇家維多利亞碼頭的森伯恩倫敦帆船飯店，距離倫敦展覽中心僅需1分鐘的步行路程，此外，華麗的裝潢與服務能提供給旅客一趟奢華的水上之旅。