全台最好玩飯店在花蓮！108池溫泉水樂園、室內賽車能玩一整天

▲瑞穗春天國際觀光酒店金色水樂園。

記者蔡玟君／花蓮報導、攝影

花蓮近日最熱話題，就是由天成飯店集團以南歐風莊園為概念，在瑞穗鄉打造的歐風城堡溫泉度假小鎮「瑞穗春天國際觀光酒店」，夢幻外觀被網友暱稱為台版迪士尼城堡，從即日起試營運。《ETtoday新聞雲》繼之前為讀者開箱4大住宿區域客房樣貌後，本篇則將介紹飯店內好玩的遊樂設施，包括擁有108池的黃金水樂園，還有大人小孩都能玩的賽車場等，讓旅客一整天待在飯店內都找得到樂趣！

▲瑞穗春天國際觀光酒店童趣屋。

▲互動劇院。

▲裸湯。

瑞穗春天國際觀光酒店公共設施非常多元，包括在城堡棟與莊園棟內都有健身房外，在城堡棟內甚至還有KTV、電競室，健身房內甚至能打桌球等；在莊園棟內，地下室設有小朋友能盡情玩耍的童趣屋，還有互動劇院，除了可以舉辦講座，每天更會撥放電影，讓房客可以欣賞，針對MICE獎勵旅遊客群，飯店內也設有寬廣的戰略會議室。

▲金色水樂園。

除了上述豐富的公共設施外，瑞穗春天國際觀光酒店還有4大好玩區域，包括：

1.金色水樂園

金色水樂園是全台灣首座結合親水、溫泉特色的溫泉主題水樂園，占地2234坪，從室內到室外、水療到溫泉，共有108池。金色水樂園共分為4個區域，包含露天「活力溫泉區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等，住進飯店就可以玩水上樂園，一年四季都能玩得過癮。

▲休閒會館5公尺高的2層樓室內旋轉滑水道。

▲休閒會館室內戲水區。

2.休閒會館

與金色水樂園串聯，休閒會館一樓內有泳池和水療設施外，最大亮點就是館內設有一座5公尺高的2層樓室內旋轉滑水道，也有男女共4間烤箱與4間蒸氣室，通過旁邊的自動門就可以直接走到戶外的金色水樂園。

▲Angsana Spa。

▲Angsana Spa。

在休閒會館內更引進國際悅榕集團的Angsana Spa，讓想要獲得身心深度放鬆的旅客在這裡也能享受Angsana Spa專業到位的按摩手法，既然身在知名溫泉鄉，會館內也設有裸湯設施讓旅客使用，但裸湯需要另外付費使用。

▲就算下雨天室內也可玩賽車。

▲跑跑甩尾車設施。



3.跑跑甩尾車

在金色水樂園一旁的地下室，飯店在這裡打造寬廣的跑跑甩尾車設施，只要戴上安全帽，繫上安全帶，無論大人小孩都可以在跑道間享受自由飆車樂趣，不過需要注意的是，每場次一次限玩5分鐘。

▲專屬兒童的超跑俱樂部。

▲小小賽車手。



4.兒童超跑俱樂部

瑞穗春天國際觀光酒店為了因應親子客群，不但在飯店內打造每間都有旋轉溜滑梯的親子別墅外，在永恆教堂旁更設有兒童超跑俱樂部，適合小小孩在這裡坐上跑車，在賽道間開車，讓小孩也能在這裡玩得盡興。

瑞穂春天國際觀光酒店

地址： 978花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

電話： 02 8978 6688