獨／「雲林稻草捲心酥」只開到4/7！原因竟是「被檢舉」





▲雲林虎尾稻田捲因擺放成2000捲稻草捲，意外成打卡亮點。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

雲林著名打卡點「稻草捲心酥山」只開到4月7日，原因竟是被網友檢舉？29日老闆周昭陽於臉書上指出，因為飼養的狗狗受傷被網友發現，隔天立馬帶狗就醫，但不料，當天下午就收到動保處的檢舉，相當無奈，為避免麻煩，4月7日最後一天免費開放，還沒去的民眾不妨把握連假最後機會。

▲金億陽蘑菇農場-稻草捲心酥只開放到4/7。（圖／翻攝自金億陽蘑菇農場-稻草捲心酥打卡地，以下皆同）

一波三折，繼日前民眾不守規矩，任意丟棄菸蒂，再加上有網友PO文「希望拿一把火把這些稻草燒掉」，負責人周昭陽心碎決定僅開放假日，現在又被另位網友檢舉沒給狗狗喝水及不當飼養，逼得他佛心開放的心瞬間被潑了一大桶冷水，決定「不開了」。

▲金億陽蘑菇農場24日（星期天）收到網友私訊狗狗受傷消息。

周昭陽還原事發當時，「24日（星期天）收到網友私訊狗狗受傷消息，因為當天恰逢星期日診所沒開，隔天一早就帶狗狗就診，不料，當天下午卻接到動物防疫所的來電，說民眾『檢舉』沒給狗狗喝水及不當飼養。」周無奈嘆氣，網友未經查證就逕自跟動保處檢舉，相當心寒，為避免之後又有類似情形發生，索性稻草捲4月8日之後就封起來，不給民眾免費參觀。至於該名檢舉網友說法，截至出稿時間尚未取得回覆。

▲▼周無奈表示，網友未經查證就逕自跟動保處檢舉，相當心寒，為避免之後又有類似情形發生，索性稻草捲4月8日之後就封起來。

雲林虎尾金億陽農場內有2000捲大型稻草輪，堆積成4層樓高的小山，壯觀畫面宛如天然的公共藝術品，過年連假時甚至吸引上萬人前來拍照。網友得知消息表示不捨，「上個月剛去~這是拍照的好景點~可惜總有人不珍惜喜歡不經查證或先私訊就逕予爆料~可惜了一個好點~也感謝老闆之前無私的分享」、「老闆辛苦了，雖然我還沒時間去，不過我懂你的心情，還是謝謝你曾經開放給大家拍照」、「老闆辛苦了，雖然要停止開放參觀很可惜，但支持老闆，謝謝你長久來無私奉獻」、「開放到4/7~所以一定要去!」、「謝謝提供一個很美的地方給大家拍照。」

▲雲林虎尾稻田捲免費開放，帶給許多民眾美好回憶。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

粉專PO文全文：

感謝各位捲心粉對本農場的喜愛，重要公告如圖，我們只開放到4月7日，大家可以把握最後的清明連假來拍照唷。

這次決定停止對外開放的原因其實有點特別，故事是這樣的。



3/24（日）有位帥哥遊客私訊粉絲團，告知我們農場裡小黑狗的腳被橡皮筋束住需要趕快看醫生（後來老闆確認是割傷不是橡皮筋）很感謝帥哥遊客的告知以至於沒讓狗狗的傷拖太久，老闆於隔天3/25（一）早上帶小黑狗到虎尾的國際獸醫院處理傷口，結果當天下午居然接到動物防疫所的來電，說有民眾「檢舉」我們沒給狗狗喝水及不當飼養之類的。



我們家的狗狗看到農場一直有陌生人進來參觀，情緒都會很激動，把自己的水打翻，這樣卻被檢舉沒給狗狗喝水。

我的老天鵝，真的是心酸無人知、無語問蒼天呀總而言之，為了避免太多不必要的麻煩，我們只開放到4月7日止，大家把握最後的假期來吧。

雲林虎尾稻田捲

地點：雲林縣虎尾鎮頂溪里西園76號（23.738676, 120.466107）

虎尾稻草捆包機 金億陽開發有限公司

電話：05-6222021、0935409903