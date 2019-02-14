洲際酒店集團3億美金收購六善！酒店總規模將達400家





▲柬埔寨 Krabey 島六善酒店將於2019年3月1日開業。（圖／業者提供）

旅遊中心／綜合報導



英國洲際酒店集團（IHG）為強化品牌戰力，倫敦時間13日宣布以3億美金（折合台幣約92.5億元）收購六善養生及酒店集團（Six Senses Hotels Resorts Spas），包含尚在籌備中的台東知本六善酒店在內，可望在未來10年將六善的全球據點拓展至60餘家。而收購六善後，洲際酒店集團旗下全球開業和在建的豪華酒店總規模將達到400家。

創於1995年的六善集團總部設在泰國曼谷，目前在全球範圍內管理著16家獨具特色的酒店和度假村，包括馬爾地夫、塞席爾、泰國的閣遙島、阿曼的傑格希灣和葡萄牙的杜羅河谷等地。另外在全球有18個項目在建，另有50多個項目也在積極洽談中。



六善旗下屢獲殊榮的酒店和高品質，將增強洲際酒店集團在豪華酒店板塊中的領先地位。在大中華區，青城山六善酒店已經開業，另外，於陽朔的全新酒店也在籌建中，而台東知本的台灣首家六善酒店也預計於2021年開幕。



洲際酒店集團在全球擁有15大酒店品牌，其中包括麗晶酒店及度假村、洲際®酒店及度假村等，首席執行官柏思遠（Keith Barr）表示，六善是頂級豪華酒店品牌中的佼佼者，旗下眾多的標誌性酒店將進一步壯大洲際酒店陣容，憑藉洲際酒店集團強有力的系統，相信在10年後將六善的規模拓展至全球60餘家。



六善養生及酒店集團首席執行官Neil Jacobs表示，以健康養生、可持續發展的理念為核心，六善在過去20年打造了卓越的事業。相信憑藉洲際酒店集團的實力，可望加速六善的全球增長。