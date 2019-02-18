浪漫鵲橋在三重！「2019新北燈會」今登場　月老紅線免費換

▲2019新北市祈福燈會「豬褔滿滿」今起開跑。（圖／粉專【自己的小小世界】旅遊．攝影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

響應元宵節到來，2019新北市祈福燈會將在今（18）晚揭幕，今年規模擴大為6公頃，辰光橋夜間幻化為浪漫鵲橋，情侶可以漫步橋上賞花燈，單身者也可免費兌換月老紅線和月老吊飾，配合舞台表演和美食區，有吃有玩又有拿。

▲去年12月啟用的辰光橋將變身「情人鵲橋」燈區。（圖／粉專【自己的小小世界】旅遊．攝影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

去年12月才剛啟用的辰光橋，燈會期間將變身「情人鵲橋」燈區，在橋上可以鳥瞰吹泡泡少女光雕，橋上特別裝飾了愛情燈廊、星星燈廊及宮燈步道，讓情侶漫步在燈廊下沉浸戀愛氣氛。若沒對象也別慌，打卡即能索取祈願卡，可兌換月老紅線和吊飾，每天限量300份，燈會結束後，祈願卡會送到先嗇宮月老星君前祈福。





▲2019新北市祈福燈會「豬福滿滿」。（圖／新北市政府民政局提供）

新北市民不用跑遠，在大台北都會公園就有祈福燈會，今年主題訂為「豬福滿滿」，6公頃佔地展出多達80座的大型花燈，主燈為林健兒老師設計的「五福臨門 豬事大吉」，一旁「豬福滿滿碰碰豬」放置30顆不倒翁碰碰豬花燈，感應震動就會發亮，趣味而可愛。

燈會5大主題分別為兩岸燈會達人同場獻藝、情人鵲橋【辰光橋】、豬福滿滿【碰碰豬】、戀愛島嶼【愛戀鐘森】和浪漫滿屋【幻彩星盒】，燈區範圍十分廣闊。走到另一邊，還可眺望整片燈海，黃色、藍色的LED燈飾鋪滿大片草皮，呈現別於白天的美。

▲黃色、藍色的LED燈飾鋪滿大片草皮。（圖／粉專【自己的小小世界】旅遊．攝影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

逛累了肚子餓也不用擔心，公園設有美食區，販賣各式特色小吃、夜市遊戲，今晚開幕式邀請到蕭煌奇、李千娜、曹雅雯、茄子蛋等藝人演唱，以及三重傳統技藝團體「宋坤傳藝」帶來精彩表演。





▲燈會現場設有美食區和表演活動。（圖／粉專【自己的小小世界】旅遊．攝影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2019新北市祈福燈會「豬褔滿滿」

時間：108年2月18日至3月3日（18:00-20:00）

開幕：2月18日晚上7點

地點：大臺北都會公園