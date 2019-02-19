免費拍還被踐踏真心！「雲林稻草捲」負責人怒：改假日開

點評：哭哭





▲雲林虎尾稻田捲爆夯，春節時吸引上萬民眾參觀拍照。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／採訪報導

雲林虎尾金億陽農場內擺放2000捲稻草捲，成民眾走春新景點，對外開放後，湧入大批民眾預約參觀，然而今卻傳出不開放了？負責人周昭陽表示，因民眾不遵守規矩隨意抽菸，且開了「不好笑的玩笑話」，讓周昭陽心碎決定：改假日開放。

雲林虎尾慈法媽祖宮附近，2000捲大型稻草輪整齊排列，堆積成4層樓高的小山，壯觀畫面宛如天然的公共藝術品，過年連假時甚至吸引上萬人前來拍照。但是該農場負責人周昭陽坦言，稻草最怕的就是著火，民眾不守規矩在裡面抽菸，稻草捲可能就會付之一炬，加上平日無人看管又比較多吸菸的人，才決定不在平日開放。

更讓周昭陽火大的，則是網友在臉書上分享的貼文，該文表示：「新年新希望拿一把火把這些稻草燒掉，Just Kidding，人生第一次到雲林（瘋了才會來第二次）」讓周昭陽瞬間玻璃心碎滿地，回應貼文說，「開了」不好笑的玩笑話，農場免費給大家參觀、拍照，還要被踐踏一片真心。

▲網友在臉書上PO文，讓金億陽開發有限公司負責人瞬間玻璃心碎一地，目前決定僅開放假日。（圖／網友提供）

原本計畫乾脆全部不開放，周後來想了又想，才說平日沒人可看管，無法確認安全性，因此改成平日不開放，假日要來參觀的人可以提前跟他預約，一樣不用收費，並強調開放讓民眾入內拍照也不是為了賺錢，只想說獨樂樂不如眾樂樂，言談之間可發現周心中的猶疑和無奈感。

▲想參觀稻草捲的民眾，務必先電話預約並遵守規定。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

再次提醒參觀民眾，由於周遭並沒有安全措施，怕太多人湧入造成衍伸安全問題，想參觀稻草捲的民眾，務必先電話預約並遵守規定，請勿拍攝到公司內部，也不要留下任何垃圾，更不得在內抽菸，以免發生火災。

雲林虎尾稻田捲

地點：雲林縣虎尾鎮頂溪里西園76號（23.738676, 120.466107）

虎尾稻草捆包機 金億陽開發有限公司

電話：05-6222021、0935409903