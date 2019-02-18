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4公里粉紅隧道、櫻花海！「新北3處賞櫻秘境」比往年更美

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▲天元宮櫻花,三芝櫻花,三芝青山路,。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處技術推廣課）

▲三芝青山路櫻花已開5成。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處技術推廣課提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

「你賞櫻了嗎？」成為近來最夯話題，屬於櫻花的季節就是現在！新北市政府表示，目前三芝青山路、淡水天元宮及新店陽光運動公園櫻花正盛開，尤其冬末春初北部降雨少，花苞少有被降雨打落的情形，故今年花況更勝以往，民眾不妨把握機會，感受季節限定的浪漫櫻花海。

▲天元宮櫻花,三芝櫻花,三芝青山路,。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處技術推廣課）

▲三芝青山路沿路櫻花約有4公里，從雞母宮到五腳松咖啡種植密度最高，也是青山路上花況最美的地方。

新北市政府說，三芝青山路沿路櫻花約有4公里，從雞母宮到五腳松咖啡種植密度最高，也是青山路上花況最美的地方，目前花開約5成。伴隨樹下的杜鵑花開，整條路宛如粉紅隧道，堪稱北部的賞櫻秘境。另外，三芝櫻花季同樣位在三生步道舉行，今年櫻花季訂在3月16日，屆時步道旁的吉野櫻盛放之時，勢必將賞櫻熱潮推至高峰。

▲三芝櫻花季。（圖／新北市三芝區公所提供）

▲三芝櫻花季今年將於3月16日登場。（圖／新北市三芝區公所提供）

淡水天元宮一向是賞櫻熱門去處，現在後山三色櫻接近滿開階段，放眼望去只見粉紅色櫻花花海，隨手拍都好看，但由於假日賞花人潮眾多，民眾若於平日前往較可以避開人潮，也建議多多搭乘大眾交通運輸前往。

▲天元宮櫻花,三芝櫻花,三芝青山路,。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處技術推廣課）

▲▼天元宮後山三色櫻已近滿開。

▲天元宮櫻花,三芝櫻花,三芝青山路,。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處技術推廣課）

另外，新店陽光運動公園內的櫻花大道河津櫻也已綻放，民眾可騎自行車賞櫻，自新店小碧潭站出發15分鐘即可抵達，感受粉紅櫻花的浪漫氣息。更多新北市最新花況訊息和賞櫻新玩法，可上「櫻花稼期」花況網站 或是賞花快報粉絲團查詢。

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