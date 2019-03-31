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基隆「和平島公園」增設停車場　4月8日動工預計9月完工

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▲和平島公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和平島公園去年8月4日重新開幕後，旅客絡繹不絕。（圖／記者彭懷玉攝）

旅遊中心／綜合報導

曾被選為全球21個最美日出點的和平島公園，自去年8月重新開放後，每到假日人潮爆多，停車一位難求，北觀處及基隆市政府積極尋找停車空間，已找到一處地方將開闢為停車場，4月8日動工，預計9月可完工，屆時將新增小客車198席、機車93席停車空間，期望能解決停車位不足的問題。

▲基隆和平島公園增闢停車場。（圖／北觀處提供）

▲基隆和平島公園增闢停車場。（圖／北觀處提供）

基隆和平島公園擁有北海岸獨特海蝕地景，在去年8月4日重新開幕後，更被譽為親子戲水樂園，遊客絡繹不絕，北觀處副處長金玉珍說，基隆市中正區亦獲選為觀光局2019小鎮漫遊年台灣經典小鎮，和周邊的正濱漁港、懷舊碼頭、原民會館與阿拉寶灣均相當熱門，將串接成為小鎮漫遊動線。

和平島周邊因道路狹窄，欠缺腹地與停車空間，且聯外交通受限，僅依賴和平橋及社寮橋進出，假日與旺季期間已無法消化停車車輛，常造成交通壅塞情形，北觀處、基隆市政府及財政部國有財產署合作開發收費停車場，將新增小客車198席、機車93席停車空間，並增設公廁及周邊綠美化項目，該工程將在4月8日開工，預計於9月5日完工。

▲和平島公園咖啡廳。（圖／北觀處提供）

▲和平島公園咖啡廳。（圖／北觀處提供）

北觀處表示，施工期間為公共安全考量，現有空地應配合封閉，現況臨停於空地之車輛應於4月7日前完成移置，民眾可選擇和平島公園、和一路2巷及海洋大學旁停車場作為工程施工期間之替代停車空間。

關鍵字： 基隆旅遊 和平島 和平島公園 和平島公園停車場

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