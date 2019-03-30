Green Monday素食運動引進台灣　君悅響應推出擬真版素蒲燒鰻



▲君悅酒店雲錦中餐廳擬真版素蒲燒鰻。(圖／君悅酒店提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

推動素食潮流成為現今環保議題中最夯的趨勢之一，而台灣的素食人口已經突破250萬人，是全世界素食者最多的國家第三名。來自香港的Green Monday創辦人楊大偉看準台灣市場，將Green Monday素食運動引進台灣，台灣餐廳只需在菜單上提供最少3道素食菜色，即可加入成為伙伴，首波合作伙伴已有君悅酒店雲錦中餐廳等17家餐廳。

Green Monday為一間創立於2012年4月22日（世界地球日）的香港社會企業，綠色餐廳伙伴計劃是 Green Monday 的重點項目之一，在香港已有超過一千間餐廳加入，餐廳只需在菜單上提供最少3道素食菜色，即可加入成為伙伴，讓大眾更容易實踐「每周一素食」的運動。Green Monday與餐廳伙伴緊密合作籌辦活動，也會提供諮詢、推廣及公關方面的支援，參與綠色餐廳伙伴計劃不僅能為餐廳伙伴帶來新客源外，同時也可履行社會責任。





▲香港的Green Monday創辦人楊大偉。（圖／Green Monday提供)

現階段在台灣的合作伙伴餐包括：台北君悅酒店的雲錦中餐廳及漂亮廣式海鮮餐聽、台北萬豪酒店的宴客樓中餐廳及大堂酒廊、Wildwood Live Fire Cuisine、Darcis Café、上善豆家、禪風茶樓、咖啡弄、Ooh Cha Cha、十膳麵堂、善菓屋、Veganday、VegFarm、Verde 時尚蔬食、吳名麻辣及養心茶樓等，而 Green Monday團隊在台灣也會繼續與更多酒店及餐廳合作，提供更多素食餐點，讓大眾在外出用餐時更容易 Go Green。





▲台北君悅-雲錦中餐廳綠色菜單_砂鍋白菜素獅子頭。（圖／君悅酒店提供)

Green Monday為了讓廚師在創作素食菜色上更隨心所欲，引進國際性知名植物肉品牌Beyond Meat的未來漢堡(Beyond Burger)及未來熱狗(Beyond Sausage)，還有來自美國的不含奶類的Daiya，Daiya起司，在口感上與一般的起司非常相似。

楊大偉兩年前創立研發植物肉的公司Right Treat，與加拿大食物科技研發團隊研發出革命性的植物肉食材─Omnipork新豬肉，其獨有純素蛋白質配方讓其在外觀及口感上可媲美食用豬肉，目前在香港、澳門及新加坡已有超過一百間知名大飯店及餐廳引進使用。





▲台北君悅酒店漂亮廣式海鮮餐廳綠色菜單_杏香雪山素包。（圖／君悅酒店提供)

台北君悅酒店自即日起至4月11日止，響應Green Monday提倡每周至少一天採用植物性飲食以實現環保的生活方式，於酒店內的雲錦中餐廳與漂亮廣式海鮮餐廳推出「綠色菜單」，雲錦中餐廳自3月28日起推出超過8道純素手工料理，像是擬真版素蒲燒鰻、砂鍋白菜素獅子頭等。漂亮廣式海鮮餐廳則主打8道素廣式點心，可以吃到素牽絲卷、松露素餃、杏香雪山素包。





▲Beyond Meat未來漢堡排與未來熱狗。