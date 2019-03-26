ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

廚魔在台首家餐廳Daimon‧犇廚魔館試賣中　訂位同步開放

ETtoday餓勢力


▲香港明星主廚梁經倫台灣首家餐廳「Daimon‧犇 廚魔館」試營連中。（圖／犇鐵板燒提供）

記者黃士原／台北報導

由香港明星主廚梁經倫(Alvin Leung)、人稱廚魔，由他與美國DBUB集團及台灣知名鐵板燒品牌「犇」合作的中餐廳「Daimon‧犇 廚魔館」，自3月26日起開始試賣，訂位也同步開放。初期試賣每晚只開放2個餐期，每個餐期只接受10組客人用餐。

Daimon．犇 廚魔館占地96坪、共49個座位，餐廳裡分為Dining Bar區、鐵板區及甜點區，客人用餐將會依序在這3個餐區進行，分別各享用5道菜、4道鐵板料理及2道甜點。犇鐵板燒董事長楊欣表示，試賣初期每晚只開放2個餐期，每個餐期只接受10組客人用餐。


▲Daimon‧犇 廚魔菜色A5 和牛沙朗牛排配蠔油，慢燉白蘿蔔及迷你西蘭花。（圖／犇鐵板燒提供）

Daimon‧犇 廚魔館主廚梁經倫將其創意菜色結合鐵板燒料理，在米其林評鑑登陸台灣後，挑戰廣大市場味蕾。除了主廚梁經倫之外，Daimon團隊還包括Bo Shanghai兩位行政主厨王思鳴與譚綺文（中國第一位拿到米其林星的女主廚）與台灣主廚，4位主廚將共同研發Daimon‧犇 廚魔的餐廳新菜色。

廚魔的主廚梁經倫非正統餐飲背景出身，原本就讀的是隔音工程，於英國長大，父母是香港人，未曾正式習得廚藝，一切自學，所做的料理自然也毫無限制，任由創意自由揮灑。旗下一手創立了 Bo Innovation、Bo Shanghai、MIC Kitchen、Forbidden Duck號、Plato 86、Daimon、R&D等餐廳，展店範圍涵蓋香港、中國、新加坡與加拿大。

地址：台北市松仁路100號一樓22櫃(微風南山)
預訂專線：02-6617-0280

關鍵字： 美食情報 Daimon‧犇廚魔館 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「桃園第一間美術館」山丘造型超美

全新「台南貨櫃公園」4月開幕

一晚650！宜蘭老宿舍改建客棧

華航歡慶60飛一波　機票最低3,168元

嘉義古早味推車碗粿、排骨酥湯25元

北市搭捷運就到的「5大賞螢地」！

新店現桿蛋餅竟和辣豆瓣如此絕配！

湖畔喝杯茶！南投車埕放空一日遊

用炸的烤鴨！桃園超特別的一鴨三吃

桃園免門票休閒農場可以搭小火車！

熱門行程

最新新聞更多

首爾提拉米蘇專賣店吃得到整顆草莓

Daimon‧犇廚魔館試賣中

桃園浮誇蛤蠣麵有一斤蛤蠣百元有找

米其林必比登名單27日公布

新店現桿蛋餅竟和辣豆瓣如此絕配！

一晚650！宜蘭老宿舍改建客棧

北市搭捷運就到的「5大賞螢地」！

「桃園第一間美術館」山丘造型超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366