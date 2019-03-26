廚魔在台首家餐廳Daimon‧犇廚魔館試賣中　訂位同步開放



▲香港明星主廚梁經倫台灣首家餐廳「Daimon‧犇 廚魔館」試營連中。（圖／犇鐵板燒提供）



記者黃士原／台北報導

由香港明星主廚梁經倫(Alvin Leung)、人稱廚魔，由他與美國DBUB集團及台灣知名鐵板燒品牌「犇」合作的中餐廳「Daimon‧犇 廚魔館」，自3月26日起開始試賣，訂位也同步開放。初期試賣每晚只開放2個餐期，每個餐期只接受10組客人用餐。

Daimon．犇 廚魔館占地96坪、共49個座位，餐廳裡分為Dining Bar區、鐵板區及甜點區，客人用餐將會依序在這3個餐區進行，分別各享用5道菜、4道鐵板料理及2道甜點。犇鐵板燒董事長楊欣表示，試賣初期每晚只開放2個餐期，每個餐期只接受10組客人用餐。





▲Daimon‧犇 廚魔菜色A5 和牛沙朗牛排配蠔油，慢燉白蘿蔔及迷你西蘭花。（圖／犇鐵板燒提供）

Daimon‧犇 廚魔館主廚梁經倫將其創意菜色結合鐵板燒料理，在米其林評鑑登陸台灣後，挑戰廣大市場味蕾。除了主廚梁經倫之外，Daimon團隊還包括Bo Shanghai兩位行政主厨王思鳴與譚綺文（中國第一位拿到米其林星的女主廚）與台灣主廚，4位主廚將共同研發Daimon‧犇 廚魔的餐廳新菜色。

廚魔的主廚梁經倫非正統餐飲背景出身，原本就讀的是隔音工程，於英國長大，父母是香港人，未曾正式習得廚藝，一切自學，所做的料理自然也毫無限制，任由創意自由揮灑。旗下一手創立了 Bo Innovation、Bo Shanghai、MIC Kitchen、Forbidden Duck號、Plato 86、Daimon、R&D等餐廳，展店範圍涵蓋香港、中國、新加坡與加拿大。

地址：台北市松仁路100號一樓22櫃(微風南山)

預訂專線：02-6617-0280