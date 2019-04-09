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想靠《米其林指南》帶動觀光？游國珍：台北米其林不能只在台灣有名

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▲▼台北米其林指南,星級餐廳,食評,旅遊,美食,紅色小冊子。（圖／記者李毓康攝）

▲台北米其林指南。（圖／記者李毓康攝）

1年前，盛傳觀光局花了9千萬台幣請米其林來台北評鑑，到底值不值得？經過1年，也就是在第二屆頒獎典禮前，《ETtoday新聞雲》大生活中心採訪第一屆奪星主廚，還有老饕、新客、旅遊業者游國珍、旅法美食作家謝忠道、吃過200顆星食客李昂、高雄餐旅學校同時也曾任觀光局副局長的劉喜臨教授、楊昭景教授等。

記者蔡玟君、彭懷玉／台北報導

第二屆《台北米其林指南》將於4月10日揭曉，回顧過去一年的「適應期」，雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍認為：「台北米其林餐廳不能只在台灣有名。」而是要加強海外宣傳，將每間餐廳的特色、服務流程、主廚風格，或專屬餐廳的獨家魅力等，讓更多海外旅客知道，「只要能宣傳到讓境外旅客指名一定要來台灣吃某間餐廳，那就是成功踏出第一步了。」

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▲▼雄獅旅遊總經理游國珍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雄獅旅遊總經理游國珍。（圖／記者蔡玟君攝）

游國珍認為，米其林在台灣發展仍需一段過程，「台灣本來就是以美食聞名，因此米其林在台發展過程中，一方面觀光局需要在海外作宣傳，一方面需要有更多米其林的餐廳讓消費者選擇，而這些餐廳也不是只在台灣有名而已。」

▲▼台北米其林指南,星級餐廳,食評,旅遊,美食,紅色小冊子。（圖／記者李毓康攝）

▲台北米其林指南是否成功帶動台灣觀光？（圖／記者李毓康攝）

游國珍舉例，世界最佳50大餐廳之一的「Noma」，憑藉使用北歐森林中食材呈現料理，加上北歐風格擺盤與設計，成為丹麥哥本哈根地標，也是世界少數依靠美食成為一地地標的案例，讓全球旅客趨之若鶩，甚至願意配合其有用餐空位的時間來安排旅遊行程，「因此在宣傳時，並不僅是單純指出『我們有米其林餐廳』，應該將餐廳主廚特色，或餐廳氛圍，或其私人特色等在海外宣傳，達到讓境外旅客指名就是要來台吃。」

RAW餐廳，RAW。(圖／黃士原攝)

▲RAW餐廳獲得台北米其林指南一星評鑑。（圖／記者黃士原攝）

至於目前是否已有接待海外旅客來台指定要吃米其林餐廳的例子？游國珍表示，目前有接到歐美和大陸旅客來台指定要吃RAW，「當我們能做到讓境外旅客指名，這就是一個好的開始。」因此建議觀光局在海外推廣時，除了景點、節慶，不妨可以加入台灣的米其林餐廳作為美食推廣主力內容。

▲喜來登大飯店-請客樓餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲喜來登大飯店-請客樓。（圖／ETtoday資料照）

游國珍也肯定表示，《米其林指南》進入台灣除了能帶動觀光，對於台灣整體餐飲環境也能有正向提升。「以前我們都只強調在地美食，但當一個國際級的評鑑進入，就會讓餐廳業者在餐點美味之餘，也開始重視整體氛圍、服務、流程等部分，對於提升整體台灣美食的國際形象會有非常大的幫助。」

游國珍進一步表示，當餐廳業者將取得米其林評鑑或是得到國際評鑑認可視為目標努力，就有機會有更多具台灣各地特色料理進入米其林，同時藉由在菜單中展現台灣在地食材和文化底蘊，就能做出許多不同星等的米其林餐廳，進而發展出一套台灣專屬美食文化，在亞洲已擁有米其林餐廳的國家地區中做出獨特性，走出自我風格。

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