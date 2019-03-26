獨／臉皮真厚！預訂米其林餐廳NO SHOW又不接電話　台灣客最多



▲米其林一星餐廳「吉兆割烹壽司」no show客人中台灣人比例高達9成。。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃士原、彭懷玉／台北報導



去年米其林摘星餐廳經一年的「適應」，正向或負面影響陸續浮現，其中值得注意與觀察的是no show（訂位卻不來）比例以台灣客居多，「我們都會撥室內電話確認，但常有訂位客不接，員工改用個人手機之後，是通了，對方往往喊一聲『趕不過來』就立刻掛電話。」

台北米其林一星餐廳吉兆割烹主廚兼老闆許文杰表示，去年三月摘星之後，包括香港、馬來西亞、新加坡等外國客比例從原本的2、3成拉高到4、5成，另一半則是台灣客，其中no show比例約佔2成，「舉例來說，這2成如果是10組客人，大約有9組是台灣客。」面對這些厚臉皮的客人，餐廳也只能歎氣無奈。

許文杰說，no show對店家很傷，除了業績沒做到之外，準備好的食材也浪費掉。「開放訂位是一種餐廳與客人彼此互相信賴的關係，no show會破壞這種信賴感。」





▲開放訂位是一種餐廳與客人彼此互相信賴的關係，no show會破壞這種信賴感。





▲許文杰說，no show對店家很傷，除了業績沒做到之外，準備好的食材也浪費掉。



另一家米其林一星日本料理「鮨隆」，同樣也會發生no show情況，的確也是台灣客占比較高，「台灣人在這方面自我要求真的是比較不足。」鮨隆的訂位，2人以下是不收取訂金，相對來說，其實會提高no show的情況。不過，鮨隆表示，他們前一天還是會打電話提醒客人有預約用餐，減少發生no show的情況。





▲鮨隆也覺得no show客人中台灣客人比例較高。

至於摘星前就超難訂餐廳「RAW」，拿到米其林一星之後更是難訂位，照理來說訂到位應該會很珍惜，但實際上也會發生no show，據了解，一個月可能會出現少數幾組客人no show。RAW表示，面對no show，餐廳會有專人撥電話給登記的候補客人，對餐廳影響不大。

針對收訂位費疑慮，許文杰曾經詢問消保官是否可收訂金，消保官說其實可以全額收，不過目前吉兆割烹針對3位以上訂位是收取1000元訂金。而另一家一星餐廳鮨隆同樣也是2人以下是不收取訂金，3人以上收取訂金1000元至2000元。





▲RAW餐廳偶而也會出現no show。



no show當然並非僅是限台灣人，世界各國都會發生，但幾位主廚坦言，摘星之後，預訂的人比過往多，但有不少人是抱著「好奇」的心態，這種被好奇心趨使的人，往往更容易no show，因此不少國際知名餐廳也會制定規範，如前述餐廳所規定的「訂位時必需支付訂金」，若消費者仍然 no show，而且無法及時有顧客頂替，那訂金可能只夠支付餐廳部分成本，卻無法彌補損失的生意與食材的泿費。



至於no show的理由，除了急匆匆隨便丟個「趕不過來」四個字外，當然還有忘了、貓生病，狗死掉，妹妹不見了，其中一位主廚打趣說：「起碼還有找得到人詢問原因，更多還有就此不見人影的，不過隨著用餐禮儀教育提昇，希望這些情況都能夠改善。」



值得一提的是，台灣客這種預訂餐廳卻no show的情況，其實早就「揚名海外」，2017年1月，日本知名餐廳情報網站「ぐるなび 」(Gurunavi）就宣布與台灣電商KKday平台合作，目的是防止台灣旅客No show情況發生，只要透過該平台預約餐廳，就必須事先刷卡付費。

