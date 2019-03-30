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連假不怕塞車啦！台中超狂汽旅大集合　能玩能睡能開趴

點評：每一家看了都好想去！
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▲▼台中水雲端汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲現在的汽旅一間比一間還要狂，房間內有游泳池已是基本配備。（圖／阿新愛玩樂提供）

旅遊中心／綜合報導

清明四天連假即將到來，除了慎終追遠，掃墓祭祖之外，大家當然也會趁著這難得的長假，把握時間出去玩啦！但是，連假出遊最大的夢魘就是塞車了，若是沒人可以換手，塞車對駕駛來說簡直是一種疲勞轟炸。在汽車旅館雲集的台中，除了沐蘭、沐夏等知名汽旅之外，ETtoday旅遊雲》也特別幫大家整理出4家網友和部落客超推的特色汽車旅館，讓你走完整天行程後回到房間依然超享受！

▲▼台中水雲端汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

台中水雲端汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供，下同）

1.水雲端旗艦概念旅館

水雲端算是台中浮誇系摩鐵的代表之一，一般大按摩浴缸房型已經不夠看。水雲端最狂的是「雲端樂園－驚艷巴洛克」房型，房間位在六、七樓，車庫還有電梯直達；房內有超大KTV，一次容納20人都沒有問題，甚至還有一台販賣機，超適合親朋好友或同學們來開趴同樂。

▲▼台中水雲端汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲超大KTV空間，還有一台販賣機。

一旁的游泳池更扯，還有兩層樓高的滑水道，沿著樓梯而上再滑入水中，在房間內也能感受到水上樂園的快感。

▲台中水雲端旗艦概念旅館。（圖／跟著領隊玩提供）

▲高達兩層樓的滑水道。（圖／跟著領隊玩提供）

▲▼台中水雲端汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲還有獨角獸游泳圈的獨立泳池。（圖／阿新愛玩樂提供，下同

衛浴方面，房內更有獨立廁所，隱私不是問題，還有大理石按摩浴缸跟獨立的紅外線烤箱及蒸氣室，真的超享受啊！

▲台中水雲端汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲房內的獨立蒸氣室。

水雲端在21：30～23：30還有提供免費的宵夜服務，像是簡單的小菜、飲品和川燙麵食；7樓則是睡覺的房間，有一張加大雙人床，詳細住宿、休息及收費規則請洽飯店方。

水雲端旗艦概念汽車旅館

地址:台中市西屯區青海南街159號
電話:04-24525678
官網

▲台中天月人文寵物友善汽車旅館。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲台中天月人文汽車旅館，毛小孩也能住。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

2.天月人文休閒汽車旅館

另一家位在台中七期的天月人文汽車旅館，走的則是不同的風格，這裡最大的特點就是寵物友善空間，所有房型皆可帶自家的毛小孩入住，一起共渡快樂的出遊時光。其中的最熱門的經典套房，擁有超大空間，客廳就是KTV，雖然沒有滑水道，但取而代之的是超長泳池，不論想練泳技或玩水都超適合，根本可以當小朋友的漂漂河！

▲台中天月人文汽車旅館。（圖／跟著領隊玩提供）

▲超長泳池可以說是小朋友的漂漂河。（圖／跟著領隊玩提供，下同）

▲台中天月人文汽車旅館。（圖／跟著領隊玩提供）

▲超長露天泳池。

除了超長泳池之外，一旁就是很大間的衛浴區，採乾溼分離，有大浴缸、蒸氣室，並使用上山採藥的備品，一點都不馬虎。

▲台中天月人文汽車旅館。（圖／跟著領隊玩提供）

▲連衛浴空間也是超級大。

▲台中天月人文汽車旅館。（圖／跟著領隊玩提供）

▲可以看周圍風景的按摩浴缸。

一樣大空間的客廳採下沉式設計，只要跟櫃台登記繳付押金，客廳就能搖身變成KTV，可以在房內大聲唱歌也不用害怕歌喉不好被人聽到。

▲台中天月人文汽車旅館。（圖／跟著領隊玩提供）

可以變成KTV的下沉式客廳。

雖然房型設計以雙人房為主，若人數較多時也可以加價加床，但有些房型可入住時間較晚，訂房前須先與飯店確認好；攜帶寵物部分每隻會收取500元押金，退房時無任何髒亂和毀損即會退還。

▲台中天月人文寵物友善汽車旅館。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲毛小孩入住要先繳交押金。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

天月人文休閒汽車旅館

地址：台中市西屯區朝馬三街18號
電話：(04)2258-2000
官網：天月人文休閒汽車旅館

▲台中雲河概念汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲很閃亮的雲河概念汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供，下同

3.雲河概念旅館

一樣位在七期的雲河概念旅館，則分為汽車旅館和商務館兩部分，汽車旅館一樣非常有特色，車庫統一在地下室，空間十分明亮。

▲台中雲河概念旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲車庫入口統一在明亮的地下室。

這裡最受歡迎的房型則是雲河穹頂房型，可是集KTV、泳池和岩盤浴於一房啊！似乎在台中的特色摩鐵，擁有泳池和超大KTV已經是標配一般，絢麗的燈光和超大空間，一大群朋友在這裡一展歌喉根本不是問題。

▲台中雲河概念旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲KTV空間似乎已是台中特色汽旅的標配。

至於大家很期待的室內游泳池則在另外一邊，清澈的水面與一旁綠意盎然的綠葉造景，不論是一人獨享或是開泳池趴都很適合啊！

▲台中雲河概念旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

泳池畔還有植物點綴。

這裡除了擁有相當少見的獨立蒸氣室外，還有超厲害的室內岩盤浴，一旁還有教學說明，讓你出遊還能用岩盤浴「鬆」一下，一解旅途的舟車勞頓。

▲台中雲河概念旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲超特別的岩盤浴。

在這房間內，到處都閃亮亮，從休憩區有著水晶教堂一般的牆面裝飾開始，到金碧輝煌的臥室牆面，衛浴空間以及許多裝飾的乾燥花，根本讓人有種身處小皇宮的錯覺啊！

▲台中雲河概念旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲許多乾燥花裝飾，圖右側為獨立蒸氣室。

雲河概念旅館

電話：04 2255 2777
地址：台中市黎明路二段708號
官網

▲台中芭蕾城市渡假汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲占地廣大的芭蕾城市渡假汽車旅館。

4.芭蕾城市渡假旅店VillaBallet

位在向上路，靠近南屯交流道的芭蕾城市渡假旅店，一棟白色城堡外觀十分搶眼，戰地超廣大，一樣分有商旅和汽旅兩部分，今天要分享的是312賽維亞房型。

▲台中芭蕾城市渡假汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

建築外型如色城堡，相當搶眼。（圖／阿新愛玩樂提供，下同）

必備的泳池當然是不能少的，而且還採半露天設計，可以增加空氣流通，旁邊也有SPA水療按摩，長形地磚砌成的凹凸牆面也增添了設計感。

▲台中芭蕾城市渡假汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲半露天的泳池。

浴室走深色系奢華風，磁磚跟鏡面作很好的搭配，設計俐落，還有超大的按摩浴缸跟蒸汽浴，洗個澡也能超享受。

▲台中芭蕾城市渡假汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲走深色奢華風的浴室。

▲台中芭蕾城市渡假汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲超大按摩浴缸。

洗完澡想要一夜好眠，躺在充滿設計感的臥室，65吋電視和超大沙發，連天花板都有木格設計，芭蕾城市的裝潢隨處都匯給人驚喜，另外還有超多種房型，美間的風格都截然不同。

▲台中芭蕾城市渡假汽車旅館。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲連臥室天花板也經過設計。

芭蕾城市渡假旅店VillaBallet

地址：台中市南屯區向上路三段221號
電話：04-35067711
官網：http://www.balletmotel.com.tw/index.php

現在的汽車旅館每家都在比創新、比特色！明亮乾淨又充滿設計感的房間，不僅是情侶，連家庭或是帶小孩出遊，學生三五好友旅行都很適合，一掃大家對於以往摩鐵昏暗、空氣差或是情色等不好印象；台中汽旅真的族繁不及備載，大家也可以推薦自己心目中最浮誇的汽車旅館！

關鍵字： 汽車旅館 摩鐵 水雲端 天月人文 雲河 芭蕾城市 旅遊情報 台中旅遊 motel

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