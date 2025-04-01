證件對中「654」任2碼　升級XXL巨大蛤、天使紅蝦吃到飽

▲涮樂和牛、熊一、夯下去證件對中2碼，升級天使紅蝦吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

看準4月連假出遊商機，馬辣集團的「證件對對碰」也推出全新方案，只要證件號碼含有「6、5、4」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，涮樂和牛可享有天使紅蝦全桌吃到飽，熊一、夯下去直接升級北海道大帆立貝無限供應。

4月的馬辣證件對對碰以「6、5、4」（樂活4月）為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，如66、55），或姓名中有「馬、辣、慶」任一字（限同字），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲新馬辣、馬辣證件對中2碼，升級XXL大蛤吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。



新馬辣經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。



新馬辣Plus經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：2位成人以上消費「午餐749元/晚餐及假日799元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋：3位成人以上用餐，每人均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份。

▲肉之間「安格斯黑牛嫩肩」。（圖／馬辣集團提供）

肉之間大盤肉幸福鍋物：2位成人以上用餐，每人均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：2位成人以上消費「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

燒肉Cha Cha：2位成人以上消費，每人均消600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉（市價200元）」或「精選豚五花（市價170元）」1份。

狗一下日式居酒食堂：2位成人以上用餐，每人均消700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

▲4月30日前，問鼎高雄義享店推出「688快閃吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

此外，4月30日前，問鼎高雄義享店推出「688快閃吃到飽」，平日午餐688元起（晚餐及假日加價100元起），即可無限享用美國頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬、新鮮大蛤、鮮甜草蝦上等生鮮食材無限供應，還有近50品食蔬鍋料、十三香滷味、16款哈根達斯通通吃到飽。

▲「品田牧場」屏東太平洋店開出祭出2人同行享第2客6折優惠。（圖／王品提供）

另外，王品集團再展店，旗下「聚日式鍋物」、「品田牧場」3月28日共同進駐屏東太平洋百貨B1美食街，歡慶開幕，4月30日前憑開幕DM用餐，聚日式鍋物加菜送鮮蝦1份，品田牧場（消費並完成拍照打卡）則可享2人同行享第2客6折優惠。