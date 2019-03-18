滑水道不夠看！桃園汽旅有超大10人房、九宮格五星級早餐

點評：好想去住看看啊

▲桃園「潮」汽車旅館，光外觀就相當搶眼。（圖片由黑皮的旅遊筆記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

「Motel、汽車旅館」或許很多人聽到這兩個名詞都會有負面聯想，認為汽車旅館是色情、毒品甚至是偷情的地方。但那些早都是過去式了，現在的汽車旅館每家都在比創新、比特色，甚至還有把滑水道搬進房間裡的。明亮乾淨又充滿設計感的房間，不僅是情侶，連家庭或是帶小孩出遊，學生三五好友旅行甚至是朋友聚會都會選擇去汽車旅館。

有別於汽車旅館林立的台中，在桃園最近也新開幕了一家「潮」汽車旅館，從超大器的外觀，簡約的設計，就很引人注目。除了一般房型之外，這裡最特別的就是空間超大的10人房，即使是一大群人出遊也不用擔心要分房睡，裡面還有小廚房，肚子餓了還能自己料理一下。

▲旅館特色的10人房的超大房型。

▲房內除了小廚房外，連餐具都有提供。

▲房內的餐桌、雙人床和超大電視。

從可以停下兩台車的車庫開始，10人房的空間真的超級大，且充滿設計感。雖然沒有很多汽旅常見的大浴缸、游泳池、KTV等設備，但這裡走的是精緻路線，兩廁一衛、大餐桌、大電視和小廚房這裡都沒少。

▲房內也附有簡單的mini bar。

▲雖然沒有超大泳池，依然有單人浴缸。

很多人可能會想說10個人要怎麼睡？但這裡很有創意的把膠囊旅館的概念搬進房間，除了一張雙人床外，還有四組雙人的上下舖床位，每組都有自己獨立的插座、燈光和電視，且還能把門簾拉下來就變成了自己獨立的隱私小空間，還特別標榜採用英國進口床墊，讓住客都能夠一夜好眠。

▲巧妙利用空間整合的四組雙人床位。

而這邊提供的早餐可以說是「五星級的早餐」，除了中西式和不同的甜點外，還有許多現點現做的餐點，賣相和擺盤都很好看的餐點讓人看不出來只是汽車旅館的早餐，還附上很貼心的九宮格餐盤，讓所夾取的餐點或湯汁不會都「喇作伙」。

▲餐廳貼心的九宮格盤。

▲早餐的擺盤頗有高級餐廳的水準。

除此之外，出門在外旅行，總是很怕忘記帶東西出門，但旅館這邊還有提供貼心服務，從手機充電線、轉接頭到女生的衛生用品、髮夾甚至連隱形眼鏡組都可以免費提供。

▲旅館的貼心服務。

這麼大間的房間加上精緻的設計，在平日其實平均起來一個人只要500塊左右，如果人數不多還有4人KTV房等其他房型可以選擇，車庫停不下還能停在停車場，也有給電動車的專屬充電車位，如果下次想用平實的價格來享受五星級飯店的體驗，不妨來這間潮汽車旅館吧。

▲電動車的專屬充電區。

潮旅館

地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號

電話：03-301-2220