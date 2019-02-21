ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

三重「KTV摩鐵」新開幕！每人110元起在50坪↑豪華房開唱

點評：一房一車庫也讚讚~
ETtoday旅遊雲

▲三重江月villa行館。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專）

▲新北市三重有業者耗資3.2億元打造「KTV摩鐵」。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣人愛唱歌成癡，現在想唱不一定要到KTV，新北市三重有業者耗資3.2億元打造「KTV摩鐵」，收錄萬首原版原影音歌曲，堪稱全台旅宿之冠，現在推出每人每小時約110元的價格，就能在50多坪空間盡情歡唱！

▲三重江月villa行館。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專）

▲媲美好樂迪的「KTV視聽室」為最大亮點，引進觸碰式點歌系統，並收錄超過一萬首原版歌曲。

耗資3.2億，新北市三重區的「江月行館」去年12月24日試營運，經理蔡孟庚表示，江月行館是繼沐蘭後第二家台中北上開業的業者，其中以媲美好樂迪的「KTV視聽室」為最大亮點，引進觸碰式點歌系統，並收錄超過一萬首原版歌曲，歌單每個月會更新，跟KTV相較下更為隱密安全，揪三五好友一同飆歌無負擔。

▲三重江月villa行館。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專）

▲近60坪的江月套房，可容納10人以上歡唱。

蔡孟庚透露，以往摩鐵給人較為負面的形象，無論是空間或者氛圍，因此希望導入不像一般汽車旅館的風格，轉化成適合朋友聚會、甚至多個家庭可以一起帶著小孩前來。針對清潔度的部分，相對傳統KTV可能用酒精表面擦拭，業者則用專業角度來看待清潔。目前預訂量假日尖峰時段約有8成。

江月行館共有36間、7種不同房型，提供唱歌的房型達13間，最大坪數接近60坪，蔡孟庚表示，即日起至4月30日前，不分平假日，8人歡唱3小時3,288元， 12人3,988元的優惠價，相當於每人每小時只需110元左右，折扣約48折。比在錢櫃、好樂迪歡唱CP值更高。

▲三重江月villa行館。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專）

▲江月行館共有36間、7種不同房型，提供唱歌的房型達13間。

除了「KTV視聽室」之外，電競級27吋電腦、SPA水療維棋浴設備、雙人按摩浴缸、蒸氣室、免治馬桶等都是行館的特色，設計並融入綠建築系統，提供影音享樂及朋友聚會新去處。

江月villa行館
地址：新北市三重區重新路五段596號
電話：02-8511-0998

關鍵字： 新北市旅遊 三重旅遊 設計旅館 KTV摩鐵 江月villa行館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

影／免費拍還被踐踏真心！「雲林稻草捲」負責人怒：改假日開

4公里粉紅隧道、櫻花海！「新北3處賞櫻秘境」比往年更美

浪漫鵲橋在三重！「2019新北燈會」今登場　月老紅線免費換

洲際酒店集團3億美金收購六善！旗下豪華型酒店總規模將達400家

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費景點「雲林稻草捲」平日不開放

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

不出國南投兩天一夜歐風小旅行

辰光橋超迷人！2019新北燈會今登場

嘉義4處新景點　拍稻草捲、走景觀橋

快收藏！全台「人氣水餃店TOP10」

7萬株、20色「鬱金香花海」明起登場

CoCo都可台大店菜單跟別人不一樣

豐原超美咖啡廳有網美彩繪外牆

高雄最新「歐風教堂」小七

熱門行程

最新新聞更多

南投茶浙江山東河北夯！盼建常態機制

高雄韓式燒烤有超大「臉盆鍋」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110..

台南新景點！台灣船園區228開幕

台北吃得到沖繩飯糰　海大蝦超豪邁

「驚安殿堂唐吉訶德」要來台灣了

登山救援記錄　拍下絕美雲海

41陸客秘魯遇劫持「導遊身亡」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366