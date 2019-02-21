三重「KTV摩鐵」新開幕！每人110元起在50坪↑豪華房開唱

點評：一房一車庫也讚讚~





▲新北市三重有業者耗資3.2億元打造「KTV摩鐵」。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣人愛唱歌成癡，現在想唱不一定要到KTV，新北市三重有業者耗資3.2億元打造「KTV摩鐵」，收錄萬首原版原影音歌曲，堪稱全台旅宿之冠，現在推出每人每小時約110元的價格，就能在50多坪空間盡情歡唱！

▲媲美好樂迪的「KTV視聽室」為最大亮點，引進觸碰式點歌系統，並收錄超過一萬首原版歌曲。

耗資3.2億，新北市三重區的「江月行館」去年12月24日試營運，經理蔡孟庚表示，江月行館是繼沐蘭後第二家台中北上開業的業者，其中以媲美好樂迪的「KTV視聽室」為最大亮點，引進觸碰式點歌系統，並收錄超過一萬首原版歌曲，歌單每個月會更新，跟KTV相較下更為隱密安全，揪三五好友一同飆歌無負擔。

▲近60坪的江月套房，可容納10人以上歡唱。

蔡孟庚透露，以往摩鐵給人較為負面的形象，無論是空間或者氛圍，因此希望導入不像一般汽車旅館的風格，轉化成適合朋友聚會、甚至多個家庭可以一起帶著小孩前來。針對清潔度的部分，相對傳統KTV可能用酒精表面擦拭，業者則用專業角度來看待清潔。目前預訂量假日尖峰時段約有8成。

江月行館共有36間、7種不同房型，提供唱歌的房型達13間，最大坪數接近60坪，蔡孟庚表示，即日起至4月30日前，不分平假日，8人歡唱3小時3,288元， 12人3,988元的優惠價，相當於每人每小時只需110元左右，折扣約48折。比在錢櫃、好樂迪歡唱CP值更高。

▲江月行館共有36間、7種不同房型，提供唱歌的房型達13間。

除了「KTV視聽室」之外，電競級27吋電腦、SPA水療維棋浴設備、雙人按摩浴缸、蒸氣室、免治馬桶等都是行館的特色，設計並融入綠建築系統，提供影音享樂及朋友聚會新去處。

江月villa行館

地址：新北市三重區重新路五段596號

電話：02-8511-0998