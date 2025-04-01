4月限定！beard papa's「青檸乳酪泡芙」、「布丁泡芙」回來了

▲beard papa's超人氣「青檸乳酪泡芙」回來了。（圖／beards papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」超強雙口味4月強勢回歸，一次推出「青檸乳酪泡芙」、「統一布丁泡芙」，還有期間限定派皮「檸檬糖霜耶克」，即日起限時開吃。

beard papa's冠軍口味「青檸乳酪泡芙」回來了，以檸檬結合經典卡士達製成「青檸乳酪卡士達內餡」，口感酸甜又帶有乳酪絲滑感，搭配酥脆泡芙，清爽好吃，每顆售價80元起，即日起至4月30日限定販售或售完為止。

▲統一布丁泡芙今年第5度回歸。

還有超人氣「統一布丁泡芙」今年第5度回歸，把經典統一布丁搭配經典卡士達醬製成綿密布丁內餡，香甜口感讓人忍不住一口接一口，售價80元起，即日起至5月31日限時2個月開賣或售完為止。

▲4月限定派皮「檸檬糖霜耶克」。

本月更推出限定派皮「檸檬糖霜耶克」，在招牌日式泡芙淋上以台灣香檬原汁製成的「檸檬糖霜」，更添酸甜滋味，開放搭配經典香草卡士達、青檸乳酪內餡，售價75元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店無販售該派皮。

▲八月堂抹茶季推出2款抹茶限定新品。（圖／八月堂提供，下同）

八月堂近日則迎來春季限定「抹茶季」，即日起2款抹茶新品，「抹茶山丘可頌」是選用酥脆可頌，搭配嚴選京都宇治百年茶舖「堀田勝太郎商店」冠軍茶匠監製的宇治抹茶製成「抹茶卡士達」、「抹茶布丁」，茶香十足，售價79元；「抹茶山嶺千層吐司」則在柔軟吐司內裡包裹著濃郁宇治抹茶卡士達，還撒上宇治抹茶粉增添香氣，售價89元。

▲同步推出全新「開心果熔岩千層」。

同步推出全新「開心果熔岩千層」，酥脆千層吐司搭配開心果熔岩內餡，大口咬下炸出濃郁堅果香，上層還撒了開心果碎粒酥脆增添口感，售價159元。