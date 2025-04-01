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【廣編】玩長灘島輕鬆省時更愜意　菲律賓皇家航空獨家直飛卡提克蘭玩更多

長灘島,菲律賓皇家航空,卡提克蘭（圖／菲律賓皇家航空提供）

▲菲律賓皇家航空。

【廣編特輯】

圖、文／菲律賓皇家航空提供

想去長灘島玩，卻害怕舟車勞頓？菲律賓皇家航空台北直飛卡提克蘭機場（MPH）的航班，每週二、四、六出發，是市場上唯一的直飛航線，也是卡提克蘭機場唯一的國際航線，讓你省時輕鬆玩。

以往飛長灘島，多數是降落卡利波機場（KLO），但還需搭車約2小時才能抵達目的地。而菲律賓皇家航空直接降落卡提克蘭機場，下機後只需短短15分鐘船程，就可踏上這座擁有細白沙灘的海島天堂。

菲律賓皇家航空提供每週二、四、六3班直飛，去程航班號RW258，13:15從桃園機場起飛，15:50抵達長灘島卡提克蘭機場；回程航班號RW257航班，09:40自長灘島出發，12:15返抵桃園機場。

長灘島一直是全球旅人的夢幻目的地，擁有世界級的細白沙灘與清澈碧藍的海水，曾被《Condé Nast Traveler》評選為亞洲最佳島嶼第三名，在全球旅遊界享有極高聲譽。這座位於菲律賓中部的島嶼，以柔細的長白沙灘聞名，被譽為世界三大最美沙灘之一，吸引無數旅人前來朝聖。

來到長灘島，除了悠閒漫步白沙灘外，也能暢玩熱門景點，聖母岩礁是必遊打卡點，想吃美食、逛街挖寶就去D’Mall廣場大道；還可乘坐風帆船迎接夕陽、到珊瑚海域浮潛探索海底世界，或是搭乘香蕉船享受刺激快感。

長灘島不只好玩，也有很多美食，除了海鮮料理與菲式自助餐，還有韓式燒肉與中式料理等異國風味可選擇。特別推薦當地知名的芒果冰沙，這杯濃郁清甜的冰涼飲品，在炎炎夏日來上一杯，瞬間暑氣全消。若想進一步放鬆身心，也可體驗傳統菲律賓按摩。

作為菲律賓皇家航空台灣總代理，瑞綺國際旅行社表示，將與各大旅行業者合作，帶動更多旅客直達這座世界級度假勝地，讓長灘島的陽光、沙灘、碧海與熱情夜晚，為旅程打造最美好的回憶。

關鍵字： 長灘島 菲律賓皇家航空 卡提克蘭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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