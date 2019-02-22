台中最狂汽旅！房裡有滑水道旁邊KTV包廂　還有紅外線烤箱

點評：多上幾天班也要去滑一天><

▲台中水雲端旗艦概念汽車旅館。（圖片由阿新愛玩樂提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台中汽車旅館沒有最狂只有更狂！在各式各樣的高檔、創意、浮誇的住宿選擇當中，這家汽車旅館更誇張，直接把滑水道搬進房間哩，不用等到夏天，也不用擔心下雨，隨時都可以玩！部落客阿新愛玩樂就在社團《旅遊超爽的》中分享這個只有你想不到，沒有它做不到的超狂汽旅！

▲KTV包廂空間超大，還有小吧台和販賣機，適合一群人一起來辦party。

台中水雲端旗艦概念汽車旅館位在西屯區的青海南街上，距離中港交流道相當近，除了滑水道以外，還有KTV、烤箱、按摩浴缸，適合親子旅遊，也可以讓整群朋友一起到這裡狂歡，只不過有滑水道的房型超受歡迎，想要入住的旅客一定要提早預訂。

▲燈光和氣氛刀相當好，也能容納將近三十人。

驚艷巴洛克的房型中，一共有兩個樓層，阿新愛玩樂介紹，一樓有一個超大的KTV包廂，燈光和環境裝潢整個氣氛都很到位，毫不馬虎，座位更是多到可以坐上20、30人以上都沒問題。KTV包廂中，除了唱歌的設備以外，還有小吧台和販賣機，鋪通的水和飲料都有，甚至可以直接在販賣機買到酒類，小吧台則是提供了許多免費的零食、泡麵、熱茶。

▲驚艷巴洛克房間內的滑水道，白天夜晚的氣氛各有特色，從早玩到晚也不嫌多。

KTV包廂旁就是游泳池，游泳池裡擺放著造型泳圈，另外在旁邊也是這個房型中的重頭戲－滑水道！滑水道從二樓接到一樓的游泳池中，上二樓的樓梯有防滑的設計，相當貼心，阿新愛玩樂說，另外在二樓有感應式開關，只要走出二樓門口就會自動排水，不用擔心滑水道沒有水，玩累了還可以在泳池邊提供的躺椅上休息。

▲到二樓的樓梯有防滑的設計。

▲廁所的裝潢相當氣派，備品也非常齊全。

阿新愛玩樂表示，浴室的備品都放在洗手檯旁邊，髮夾、浴鹽、浴球和食鹽水等等都準備相當齊全，還有提供洗面乳，只不過馬桶不是使用免治馬桶。淋浴間內有花灑，也有一般的水龍頭，而在淋浴間的旁邊，有一塊大理石磁磚，也是可以做的，因為淋浴間也有蒸汽室的功能。

▲紅外線烤箱的空間不算非常大，但三五好友綽綽有餘。

除了浴室的功能應有盡有以外，最特別的是，還有一個紅外線烤箱，附上詳細的教學，讓住房的房客可以在這裡享受一個悠閒的夜晚。當然，房間有的設備還不只這些，來到這裡一定想要好好的放鬆，在玩完滑水道以後，還可以在大里石按摩浴缸裡泡澡，邊泡還能邊看電視，享受SPA水柱的沖擊，超級幸福。

▲大理石按摩浴缸上有SPA水柱，可以在這裡好好休息放鬆。

水雲端汽車旅館除了有超好玩的滑水道和KTV包廂設施，最重要的是能夠感受到旅館的用心，在房間的各處都有小巧思，例如二樓的個人休息沙發區、房間內提供的小點心，和滑水道旁附上的毛巾，甚至還有提供宵夜，晚上九點半之後可以不用到外面，就可以在餐廳享用到豐盛的美食。