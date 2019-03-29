絕美劇場建築、綠地巨人國　 占地1.6頃台江文化中心4/13開幕！

▲台江文化中心將在4月13日正式營運。（圖／《媽媽我想嫁去台南！》提供，未經同意禁止任意翻攝，下同。）

生活中心／綜合報導

除了高雄衛武營，南台灣又多一處「文化客廳」了！占地1.6公頃的台南市立「台江文化中心」在今年1月至3月試營運後，即將於4月13日正式開幕，是全國首創結合社區大學、圖書館、文化中心三合一的休憩設施，除了有235坪的實驗劇場、獨特建築，大片綠地上還有許多巨型椅子等裝置藝術造景，宛如走進「巨人國」；而寬敞的新型圖書館，規劃了親子閱讀區，讓不少台南民眾都相當期待！

▲綠地上還有許多巨型椅子等裝置藝術造景，宛如走進「巨人國」。（圖／媽媽我想嫁去台南！）



台江文化中心是全台第一個由下而上、由在地民間團體爭取興建的藝文場館。2002年當地開始推動台江在地文化，經過地方團體以及在地居民聯署與努力，終於在2010年開始進行一連串設計工程，才完成這座區域型文化設施。在今年1月開始試營運後，很快成為許多人到台南旅遊朝聖的IG打卡新歡！

▲▼獨特的建築，很快成為許多人到台南旅遊朝聖的IG打卡新歡！

▲不規則的建築外觀，靈感是來自「菅芒花」上頭的枝葉紋理。

獨特的不規則建築外觀，靈感是來自曾經佈滿台江內海沙洲的「菅芒花」上頭的枝葉紋理，而建築師也特別保留園區內的大榕樹，為居民們保留原本社區公園的記憶。社區大學的大樓也圍繞著大樹而建，象徵著與老樹共舞、共同成長學習的意象。而戶外的綠地大草坪上，還設置了許多裝置藝術造景，包括多座「巨人椅」，彷彿走進巨人國度的童話世界。

▲綠地大草坪上，設置了許多巨人椅等裝置藝術造景。

矚目的「黑盒子實驗劇場」約235坪，包含活動座椅在內共有614席座位，堪稱為南台灣能容納最多席次的實驗劇場！住在台南的部落客《媽媽我想嫁去台南！》桑妮也說，自己非常喜愛看劇，不過每每要跑到高雄實在有點遠，因此非常期待未來有許多表演能就近欣賞。

▲▼台江文化中心是全台第一個由下而上、由在地民間團體爭取興建的藝文場館。

▲新型態圖書館非常明亮、寬敞！

新型圖書館在地下1樓，空間非常寬敞、明亮，試營運期間僅在週五、六、日開放，館內有不少與自然生態和環境相關的藏書，不過試營運期間不外借，將在4月正式營運後可借出閱覽。其中一區規劃為親子閱讀區，有許多可愛的布偶座椅，周圍牆面還有黑面琵鷺、樹木等充滿童趣的造景，讓這座圖書館也成為台南民眾期待矚目的焦點！

▲▼充滿設計感的空間，讓不少民眾喜愛。

▲▼目前僅供館內閱覽，4月13日正式營運後即可外借。

▲其中一區規劃為親子閱讀區，有許多可愛的布偶座椅。

台江文化中心

台南市安南區安吉路一段207號

台江圖書館（試營運期間）週五～週日09：00～17：00開放，4月13日起09：00～17：00開放，週一及週二休。