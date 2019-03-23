來這遛小孩！全新「台南貨櫃公園」4月開　640坪打造親子樂園

▲台南貨櫃公園。（圖／翻攝自台南貨櫃公園臉書專頁）

旅遊中心／綜合報導

貨櫃市集正夯，就有業者在台南永康夜市一旁打造全新「台南貨櫃公園」，為了與其他貨櫃市集做出差異性，以親子家庭為主要客群，園內包括教育中心、美食街、兒童遊樂設施等區域，預計於今年4月正式開幕。

台南貨櫃公園是一座親子貨櫃公園，地點就位在永康夜市旁，園區佔地640坪，運用40個貨櫃堆疊而成，從示意圖就可看到貨櫃屋高高立起，成為街頭最醒目風景。為了在眾多貨櫃屋景點中展現獨特性，台南貨櫃公園以親子家庭為主打，將園區設置內設有建築設計中心、教育中心、美食街、兒童遊樂設施等區域。

▲台南貨櫃公園整題園區。（圖／台南貨櫃公園）

其中在兒童遊樂設施方面，園方就設有繩索冒險、卡丁車、樹屋、轉轉溜滑梯、貨櫃滑草坡、彩虹攀岩場及立體迷宮等設施，讓小朋友能在這裡盡情施放無窮精力；若是想要靜態一點，貨櫃公園內也設有烘焙教室、DIY，甚至還有肚皮舞等多元化活動，讓大人小孩在這裡可以盡情玩上一整天。

▲台南貨櫃公園還有卡丁車可以玩。（圖／台南貨櫃公園）

台南貨櫃公園正式開幕後將採門票制，全票150元，台南市民、學生可享優惠票120元；3至12歲與65歲以上長者，以及身心障礙者可享門票100元，3歲以下免費入場。目前園區還在施工當中，預計4月正式開幕，確切開幕日期有待另外公布。

地址：台南市永康區大同街705號

營業時間：早上11點至晚上9點

