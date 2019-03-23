ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

來這遛小孩！全新「台南貨櫃公園」4月開　640坪打造親子樂園

ETtoday旅遊雲

▲▼台南貨櫃公園。（圖／翻攝自台南貨櫃公園臉書專頁）

▲台南貨櫃公園。（圖／翻攝自台南貨櫃公園臉書專頁

旅遊中心／綜合報導

貨櫃市集正夯，就有業者在台南永康夜市一旁打造全新「台南貨櫃公園」，為了與其他貨櫃市集做出差異性，以親子家庭為主要客群，園內包括教育中心、美食街、兒童遊樂設施等區域，預計於今年4月正式開幕。

台南貨櫃公園是一座親子貨櫃公園，地點就位在永康夜市旁，園區佔地640坪，運用40個貨櫃堆疊而成，從示意圖就可看到貨櫃屋高高立起，成為街頭最醒目風景。為了在眾多貨櫃屋景點中展現獨特性，台南貨櫃公園以親子家庭為主打，將園區設置內設有建築設計中心、教育中心、美食街、兒童遊樂設施等區域。

▲▼台南貨櫃公園。（圖／台南貨櫃公園）

▲台南貨櫃公園整題園區。（圖／台南貨櫃公園）

其中在兒童遊樂設施方面，園方就設有繩索冒險、卡丁車、樹屋、轉轉溜滑梯、貨櫃滑草坡、彩虹攀岩場及立體迷宮等設施，讓小朋友能在這裡盡情施放無窮精力；若是想要靜態一點，貨櫃公園內也設有烘焙教室、DIY，甚至還有肚皮舞等多元化活動，讓大人小孩在這裡可以盡情玩上一整天。

▲▼台南貨櫃公園。（圖／台南貨櫃公園）

▲台南貨櫃公園還有卡丁車可以玩。（圖／台南貨櫃公園）

台南貨櫃公園正式開幕後將採門票制，全票150元，台南市民、學生可享優惠票120元；3至12歲與65歲以上長者，以及身心障礙者可享門票100元，3歲以下免費入場。目前園區還在施工當中，預計4月正式開幕，確切開幕日期有待另外公布。

地址：台南市永康區大同街705號
營業時間：早上11點至晚上9點
 

關鍵字： 台南貨櫃公園 台南旅遊 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園免門票休閒農場可以搭小火車！

搶先試乘！百麗新船首航台中－馬公號

世界最快「雲豹輪」23日嘉義首航

這裡有雙心石滬！宜蘭水上景觀餐廳

桃園汽旅超大10人房！還有五星早餐

彰化在地人捨不得分享的黃金鍋貼

用炸的烤鴨！桃園超特別的一鴨三吃

桃園拉麵店只賣3口味還能免費加麵

日本阿倍野期間限定「高空賞櫻」

軍艦迷注意！基隆港2日「免費登艦」

熱門行程

最新新聞更多

台南古船台灣成功號小秘密

特搜霧峰「2必訪景點＋1必吃美食」

高雄藤枝森林遊樂區3月底重新開放

1年虧161億台幣　頂級客機A380..

全新「台南貨櫃公園」4月開幕

外層香脆的抹茶口味星星狀雞蛋仔

這3家老牌餐廳因沒人接手而收掉

高雄火鍋店蒜味蛤蜊雞清爽又暖胃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366