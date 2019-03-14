4月再衝一次台南！2019漁光島藝術節3月30日登場

▲漁光島藝術節即將在3月底登場。（圖／漁光島藝術節提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

海濱最夢幻的打卡點又來了！2019年第二屆漁光島藝術節即將於3月30日在台南市安平區漁光島登場，為期23天展期，今年以「海島新樂園」為主題，全新的地景藝術值得期待，4月連假準備好可以衝一波台南。

▲漁光島藝術節「在漁光島放空的99種方法」作品。



過去以「在漁光島放空的99種方法」為主題，以山海作為展演空間，打造了14件地景藝術作品，森境之塔、迷霧森林等夢幻場景令人驚艷。今年主辦單位都市藝術工作室將邀請7組藝術家，創作10座融合地景的藝術裝置，官方表示目前作品正在施作中，預計3月23日會陸續完工。

▲面向大海看夕陽放空。

2019漁光島藝術節從樂園回憶為靈感，以「海島新樂園」為主軸，結合兒時記憶、樂園光景與自然地景來討論漁光島的過去、現在及未來，邀請7組藝術家及團隊為漁光島創作10件作品。官方從2月份就開啟台南海濱秋茂園老照片徵件活動，將會收集來自各地的海濱秋茂園遊玩照片共同創作出作品「回憶成山」。此外，假日也會舉辦週末市集、藝術表演與工作坊等，打造真正的離島樂園。

＊2019漁光島藝術節

地址： 708台南市安平區漁光路114號

