苗栗春遊再加碼！每人最高可享3千優惠還能搭鐵道自行車

▲苗栗魚藤坪斷橋。（圖／記者陳涵茵攝）



旅遊中心／綜合報導

觀光局推出春遊補助刺激國內觀光，苗栗縣也攜手業者加碼優惠，於今公告表示只要4月1日至6月30日底間，除了觀光局的優惠外，每月前1000名入住苗栗旅客，符合各項資格最高優惠可享價值高達3000元補助，還能搭上最夯的鐵道自行車RailBike。

▲苗栗加碼補助優惠，5月還有機會拿到RailBike搭乘體驗票劵。（圖／記者陳涵茵攝）



交通部觀光局春遊專案為4月至6月期間，自由行旅客週日至週四入住每房現折500元；18至24歲青年入住經典小鎮民宿，再再享1次500元住宿優惠。團體旅遊部分則是每人每日獎助500元，10人以上成行每團最高上限可折3萬元，若都符合條件一個人最高可享補助1500元。

除了觀光局補助方案，各縣市也紛紛祭出加碼優惠，苗栗縣文觀局公開最新補助內容，除了觀光局的補助方案外，還提供額外加碼優惠。苗栗縣部分除了自由行每房現折500元，青年入住大湖鄉、三義鄉、公館鄉、南庄鄉、苑裡等小鎮民宿，可再多1次500元住宿優惠，旅宿業者加碼平日住宿、續住最高可再折抵1000元。4月至6月每月前1,000名完成登錄苗栗春遊補助入住之遊客，還可以獲得4月送價值500元好玩卡產品、5月RailBike搭乘體驗票劵、6月本縣文創商品共3千份好禮。