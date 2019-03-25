最高折2,500！竹縣「春遊補助名單出爐」六福村門票免費送

▲新竹北埔鄉慈天宮。（圖／新竹縣政府提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

新竹縣4月起迎來桐花季、紫藤花季！再加上今年觀光局推春遊補助，旅客出門可省下一筆。新竹縣政府今（25）日宣布，4月至6月自由行或團體旅客，除每房現折500元外，新竹縣府再加碼月月1000份價值千元遊樂園或生態農場門票，其中包含六福村、綠世界等在內，喜歡賞花的民眾，還能趁機預約一場桐花、紫藤花小旅行。

▲桐花。（示意圖／網友jiazhengwang6968提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



新竹縣政府表示，除每房現折500元外，新竹縣府再加碼月月1000份價值千元遊樂園或生態農場門票，包含六福村主題樂園、小叮噹科學園區、綠世界生態農場等在內，原則上會發送到配合的旅宿業者，再由業者自由選擇如何發放給民眾。旅客也可使用新竹縣「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊方案的優惠序號，享住房補助500元。另外，18歲至40歲青年入住小鎮（竹東鎮或北埔鄉或關西鎮）民宿可再多1次500元住宿優惠，最多可享2500元補助。

▲新竹東安古橋。

春遊專案自由行旅客無需事前申請，直接與春遊專案的旅宿業聯繫訂房即可，新竹縣參與名單包含新竹喜來登大飯店、統一渡假村馬武督、托斯卡尼田間民宿等共34家，每月價值1000元左右的門票包含六福村主題樂園、小叮噹科學園區、綠世界生態農場等，直接送不用抽。

▲每月價值1000元左右的門票包含六福村主題樂園。（圖／六福村提供）



至於團體旅遊的部份，優惠同樣於4月至6月推出，行程須行經小鎮且2天1夜以上，放假日不超過1日，可享每人每日新台幣500元，補助活動辦法、參與活動之旅行社名單、補助相關事項等可至新竹縣旅遊網「春遊專案團體旅遊優惠」專區查詢（4月1日起開放）。

▲新竹竹東鎮文創藝術村。

另為推廣本縣浪漫臺三線沿線鄉鎮，凡參予符合上述條件且行程包含本縣橫山鄉或峨眉鄉之團體旅遊者，可獲得價值200元以上新竹縣特色伴手禮，限量2500份。