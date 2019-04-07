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台北隱藏版巷弄小店　胡椒豬肚雞微麻清香只要220元！

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無..

點評：這麼費工的美食竟然只要這個價錢，我要開吃了！
ETtoday餓勢力

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

文、圖／小虎食夢網

前陣子某甜點愛店老闆兼好朋友說要約吃飯，看了名字看了地點老實說有一點提不起勁，即便她說的味花亂墜，我怎看都是一間針對學生開的一般食堂。心不甘加上情不願的赴約後居然改口唸她：「為什麼這麼好的店，現在才告訴我呢？」。實話說，這樣的店就是我寫文的動力，那種隱約在巷弄看似平凡卻很用心的好店。要不，上面的三道菜那道像是開給學生吃的食堂？

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

依著地址從科技大樓下車，中午時分穿過、擠過滿是學生的巷弄來到略讓人有點喘息空間的中段，一般來說我比較不愛在中午跑到學生、辦公室多的商圈吃飯，因為好吃的多半擠滿了人，而且得排隊。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

果不其然，一進店裡發現滿滿都是客人，而且清一色都是學生，這也印證了當初我光看地址就猜測的學生食堂形態。幸好友人一開門就先來幫我們佔位子，省去了在外面排隊後位的痛苦。誠心建議，看完文章想來吃的朋友，盡量逼開用餐時間。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

看一下menu有一點驚訝，驚訝的是這店有不少小食堂不太會去弄的麻煩料理，而且價位上居然也就是一般食堂的價位，並沒有太貴到離譜。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

一開始朋友說隨便我點，但當我想吃軟骨麵時，她又極力推薦砂鍋胡椒豬肚雞，最後索性全交給她點。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

菜單、水、餐具都自取。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

冰箱也有一些自取的季節小菜，不過當天我一盤也沒碰就是。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

口水雞除了雞肉、花生外，還有不少的蕃茄和盤下大量的小黃瓜絲，看起來除了份量頗足外也兼顧了點健康，看了菜單也可以做成口水麵。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

首先是椒麻醬意外相當濃邪，入口時的麻和辣帶點討喜的微甜，不至於太嗆麻也不會過辣，說是濃郁指的是辣油的香氣，雞肉本身也蠻嫩的配上花生、蕃茄、黃瓜絲都有不同的風味，連灑滿的白芝麻都提供了味覺端的層次，說它是小菜基本上也上得了桌。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

據說是招牌定食的「采味雞飯」155元。還沒嚐前真看不出它有多厲害，純視覺來說就是標準的食堂定食而已。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

附上的三道小菜水準不差，最少不是那種隨隨便便應付客人的味道，豆干油香甜我頗愛，但更愛厚燒蔥花蛋，濕潤又滿是蔥蛋香好好吃。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

這時我發現朋友盤上的湯不一樣，這一看乖乖，食堂居然有這麼厲害的文思豆腐！這菊花的樣貌少說橫豎都得切上百刀才能如此細，心想這廚師八成不簡單！但轉念廚房在這麼繁忙的午餐時間，怎可能有時間每份定食的附湯都這麼厚工去切，好奇問了一下果然是好友才有的特別待遇。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

回頭來看這份采味雞飯，朋友建議淋上店家獨門醬汁。這醬汁味道頗多，甜甜又辣辣帶點我喜歡的蒜香，開胃也提味，配著略炸的雞排的確頗對味。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

行前看了幾篇別人寫的食記，雞排頗厚所以很是期待，但實際上我的雞排感覺沒那麼厚，但軟嫩度倒是完全沒問題，麵衣很薄卻不失其酥脆，顯見炸功相當不錯，雞肉本身感覺有略醃製過。整體來說的確相當不錯吃，但光就這道我倒是沒什麼驚豔。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

很少看到學生食堂賣這有一點費工的「乾燒蝦仁麵」，這道料理很多江浙餐館都有，但我必需老實說以我吃過的，很多一份200甚至300都沒有這家來的好吃。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

首先這蝦子可不是隨隨便便便宜的蝦子，光看刀功、過油和輕炒後，入口脆Q不失鮮甜的蝦仁就覺得很不一般，而且份量足足有五、六塊之多。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

不止蝦仁燒得極好，沾上甜香鹹酸微微酒釀香氣，還有蒜、油蔥等味道豐厚醬汁的蝦頭更是酥香得亂七八糟，好好吃！

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

撈上沾滿醬汁的麵才發現原來醬裡還有蒜、蔥和傳統的乾燒醬汁相比多了一點像是五味討喜的微酸，麵條中細仍包有入口前的脆Q和醬汁十足的搭，一旁的配菜不管是配角炸米香、香菇切片、花椰菜份量都算有誠意。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

砂鍋胡椒豬肚雞220元。你說這以學生為主要客群的小食堂，幹嘛厚工費時的去弄這個麻煩的料理。只見老闆理直氣壯的表示，誰說學生只能吃粗飽，誰說便宜吃不到好料理。好吧，這一鍋這一味的確夠資格讓他臭屁。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

這一鍋「才220」的胡椒豬肚雞湯第一口就讓我驚豔，那微麻清香的胡椒氣息令人傾味，雞湯纏唇甜卻不鹹不膩，加上大量白湯的甜味，讓湯頭極有層次，好喝得亂七八糟，這湯。吸滿湯汁的雞肉，皮Q油厚肉濕潤軟透同樣非常好吃，湯中除了白菜外脆Q豬肚的份量也不少，真心覺得220元太超值了！

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

不止如此這一鍋還附上一份麵條，看是要直接丟砂鍋裡煮，還是把湯淋在上面，個人是覺得淋上去麵會比較Q彈有嚼勁，不至於會越煮越爛，但當然你愛吃爛一點的麵條直接丟下去煮也未嚐不可。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

簡單又滿足的雞湯麵，附帶一提的是別看這雞湯顏色不是很濃厚，但喝完這一鍋同樣是唇齒留香，而且嘴唇滿是膠質的微黏。

▲▼采味食光Give Happiness。（圖／小虎食夢網提供）

采味食光Give Happiness

地址：台北市大安區和平東路二段118巷36號
電話：02－27366256
營業時間：11：30～14：15、17：15～20：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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