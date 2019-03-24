ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

網美都在這打卡！嘉義貨櫃屋景觀餐廳　眺望超迷人夜景

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無..

點評：我也要去打卡！
ETtoday旅遊雲

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

文、圖／小虎食夢網

今天我想分享的這個地方，據說是現在嘉義最火紅的下午茶，假日常常是一位難求。託友人帶路之便實際走了一趟，發現這裡真的很漂亮，在這不止有時下流行的貨櫃屋、還有可以俯望嘉義市的致高景點，還有草皮可以溜小孩，裡面的裝潢也頗有氛圍，麵包、甜點也都有一點的水準。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

幸福山丘還真是建在一個山丘之上，開車自然是最方便的選擇，再不就在嘉義車站搭計程車，就在地友人的說法約是80元左右可達，假若三四好友一起搭也和公車車資差不了多少。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

從入口到餐廳的路上不少花園旁像這樣的座位，老實說如果天氣好在此樹蔭下來個下午茶也挺美的。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

再往上草是一片城市餐廳難得一見的草皮，很適合溜小孩。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

草地的周邊是兩棟貨櫃屋建成的餐廳，說是貨櫃屋但其實改裝的挺有味道的，特別是在林間、草坪的綠意相襯下，更顯得悠閒。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

貨櫃屋的屋頂因位於丘陵之上，巧妙變成了欣賞嘉義市的最佳景觀點。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

猜想天氣好能見度高時應該很美，夕陽、夜景絕對非常有氛圍。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

兩座貨櫃貨的屋頂以鋼筋和木板舖成的天橋相連，通道兩邊盡是綠葉，陽光讓風時不時潑灑進來，就像一條通往夢境的隧道口，挺浪漫的！

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

廳裡有一張這兩個貨櫃屋的水彩畫好好看。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

我喜歡這不止貨櫃屋外觀漂亮，店裡有一點古董文青風的裝潢也很討喜，說是貨櫃屋卻沒有悶熱的問題，猜想冷氣錢花不少（笑）。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

餐廳幾乎每個角落都有各自的味道，也是我喜歡這裡的原因之一。當然，來此多半是女主為主，自拍、打卡自然也是一定要的。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

除了最受歡迎的麵包和甜點外，也有一些速食，餐點提供，比方說我很想試試的瓦片和牛堡、燒肉糖心豬三明治。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

這裡之所以有名除了景觀、裝潢很棒外，帶路的朋友說這裡的麵包也時有名，常常有人專程從嘉義市區開車來買，號稱是秒殺麵包，難怪一進餐廳就滿滿的麵包香。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

說到這裡的甜點，最有名的非限量的「長崎之雪」，帶路的朋友說想吃它最好先預定。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

好吧，其實當天我有拍了不少張照片，但不曉得為什麼都不見了...只好用了一張店家官網的dm，基本上樣子和照片相差無幾，就是中間多了鮮奶油。這蛋糕吃起來跟你看到一樣軟呼呼的，口感倒是比我想像略乾一點點，但搭著中間的奶霜卻極為完美，甚至帶點乳化的效果，蛋糕本身的香氣不因涼了而失去該有的香氣，真心覺得蠻好吃的。但，我想如果可以搭配著更多的鮮奶油一起吃，也許會更棒（笑），誰叫我是鮮奶油控。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

藍莓派的派皮對牙口不太好的我來說略硬，但中間的藍莓醬甜而不膩帶點微酸很棒，上面的藍莓也頗新鮮。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

檸檬蛋糕也不錯，但就是你能想像的滋味，反而是上面糖漬檬檬片、皮個人覺得超好吃！

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

可麗露也不錯，就是外皮對我來說略硬了一點，中間略Q帶對軟化挺喜歡的。

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

最後這個三角蘋果派很多層的麵包，非常的輕非常的酥超愛，中間的蘋果餡略為偏酸，但非常對我的味！！

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

順便一提的是貨櫃屋的一樓有一間可以把照片做成書、畫冊的小店，裡面的裝潢和佈置個人也很愛，可惜照片不知跑去那了.....無法分享XD

▲嘉義貨櫃屋景觀餐廳。（圖／小虎食夢網提供）

幸福山丘

地址：嘉義市東區東義路566巷52-1號
電話：052765080
營業時間：11：00－20：00（星期一休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

關鍵字： 小虎食夢網 幸福山丘 嘉義美食 達人美食 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

萌妹獻吻後害羞離場　被啾一下的柴哥幸福傻笑

推薦閱讀

芋頭控必嚐！台中30年古早味冷凍芋　烤土司老闆抹什麼醬你就吃

看的吃的都是古早味！嘉義懷舊古董餐廳宛如一座博物館

無雷！台北精緻日本料理　35年好功力每一道都讓人驚艷

新加坡60年老店在台中！醬油雞飯香嫩、叉燒入口即化！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園免門票休閒農場可以搭小火車！

全新「台南貨櫃公園」4月開幕

用炸的烤鴨！桃園超特別的一鴨三吃

軍艦迷注意！基隆港2日「免費登艦」

台中全新「大慶夜市」夏天開幕

高雄火鍋店蒜味蛤蜊雞清爽又暖胃

三峽自助洗衣店超潮邊洗衣邊喝咖啡

基隆嶼暑假開放登島　每人收100元

世界最快「雲豹輪」23日嘉義首航

高雄藤枝森林遊樂區3月底重新開放

熱門行程

最新新聞更多

星際大戰樂園將開幕還能駕駛太空船

紫藤、吉野櫻！春日「必追5大花海」

嘉義貨櫃屋景觀餐廳　網美搶打卡！

台中最美黃金公園黃花風鈴木大爆發

台南古船台灣成功號小秘密

特搜霧峰「2必訪景點＋1必吃美食」

高雄藤枝森林遊樂區3月底重新開放

1年虧161億台幣　頂級客機A380..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366