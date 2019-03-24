網美都在這打卡！嘉義貨櫃屋景觀餐廳　眺望超迷人夜景

點評：我也要去打卡！

文、圖／小虎食夢網

今天我想分享的這個地方，據說是現在嘉義最火紅的下午茶，假日常常是一位難求。託友人帶路之便實際走了一趟，發現這裡真的很漂亮，在這不止有時下流行的貨櫃屋、還有可以俯望嘉義市的致高景點，還有草皮可以溜小孩，裡面的裝潢也頗有氛圍，麵包、甜點也都有一點的水準。

幸福山丘還真是建在一個山丘之上，開車自然是最方便的選擇，再不就在嘉義車站搭計程車，就在地友人的說法約是80元左右可達，假若三四好友一起搭也和公車車資差不了多少。

從入口到餐廳的路上不少花園旁像這樣的座位，老實說如果天氣好在此樹蔭下來個下午茶也挺美的。

再往上草是一片城市餐廳難得一見的草皮，很適合溜小孩。

草地的周邊是兩棟貨櫃屋建成的餐廳，說是貨櫃屋但其實改裝的挺有味道的，特別是在林間、草坪的綠意相襯下，更顯得悠閒。

貨櫃屋的屋頂因位於丘陵之上，巧妙變成了欣賞嘉義市的最佳景觀點。

猜想天氣好能見度高時應該很美，夕陽、夜景絕對非常有氛圍。

兩座貨櫃貨的屋頂以鋼筋和木板舖成的天橋相連，通道兩邊盡是綠葉，陽光讓風時不時潑灑進來，就像一條通往夢境的隧道口，挺浪漫的！

廳裡有一張這兩個貨櫃屋的水彩畫好好看。

我喜歡這不止貨櫃屋外觀漂亮，店裡有一點古董文青風的裝潢也很討喜，說是貨櫃屋卻沒有悶熱的問題，猜想冷氣錢花不少（笑）。

餐廳幾乎每個角落都有各自的味道，也是我喜歡這裡的原因之一。當然，來此多半是女主為主，自拍、打卡自然也是一定要的。

除了最受歡迎的麵包和甜點外，也有一些速食，餐點提供，比方說我很想試試的瓦片和牛堡、燒肉糖心豬三明治。

這裡之所以有名除了景觀、裝潢很棒外，帶路的朋友說這裡的麵包也時有名，常常有人專程從嘉義市區開車來買，號稱是秒殺麵包，難怪一進餐廳就滿滿的麵包香。

說到這裡的甜點，最有名的非限量的「長崎之雪」，帶路的朋友說想吃它最好先預定。

好吧，其實當天我有拍了不少張照片，但不曉得為什麼都不見了...只好用了一張店家官網的dm，基本上樣子和照片相差無幾，就是中間多了鮮奶油。這蛋糕吃起來跟你看到一樣軟呼呼的，口感倒是比我想像略乾一點點，但搭著中間的奶霜卻極為完美，甚至帶點乳化的效果，蛋糕本身的香氣不因涼了而失去該有的香氣，真心覺得蠻好吃的。但，我想如果可以搭配著更多的鮮奶油一起吃，也許會更棒（笑），誰叫我是鮮奶油控。

藍莓派的派皮對牙口不太好的我來說略硬，但中間的藍莓醬甜而不膩帶點微酸很棒，上面的藍莓也頗新鮮。

檸檬蛋糕也不錯，但就是你能想像的滋味，反而是上面糖漬檬檬片、皮個人覺得超好吃！

可麗露也不錯，就是外皮對我來說略硬了一點，中間略Q帶對軟化挺喜歡的。

最後這個三角蘋果派很多層的麵包，非常的輕非常的酥超愛，中間的蘋果餡略為偏酸，但非常對我的味！！

順便一提的是貨櫃屋的一樓有一間可以把照片做成書、畫冊的小店，裡面的裝潢和佈置個人也很愛，可惜照片不知跑去那了.....無法分享XD

幸福山丘



地址：嘉義市東區東義路566巷52-1號

電話：052765080

營業時間：11：00－20：00（星期一休）