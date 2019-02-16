芋頭控必嚐！台中30年古早味冷凍芋　烤土司老闆抹什麼醬你就吃

點評：芋頭控ㄧ定要去吃！

文、圖／小虎食夢網

說起「冷凍芋」猜想多數人會說那是嘉義的名產，是吧?可有些台中人不這麼認為，最少我那個台中在地人就嗆我說冷凍芋是台中人的......。經過妖鬼虎實地考察後發現，這攤從下午一路賣到宵夜，陪伴不少台中人的亭阿腳小攤還真是不錯吃，最少招牌冷凍芋半點不輸我在嘉義吃過的。下回到台中，也覺一下台中人吃個冷凍芋吧！

那天下午才剛吃完【台中美食】海記醬油雞飯.新加坡六十年老店，海外一號店散步沒多久，大伙又吵著下午茶。於是帶路的台中友人說要帶我們去吃「冷凍芋」，我直接回她:「我不是在嘉義吃什麼冷凍芋」，她則不服務的說:「冷凍芋」最厲害的在台中，還加強語氣的補了「好嗎」兩個字...於是最近有一點愛上嘉義小吃的我一邊聽她說這攤營業三十多年的老攤的總總，當然也包含她從小吃到大的味覺記憶，簡單說這小攤就是她心中台中的古早味。

因為路痴的關系繞來繞去我也不知在什麼地方，只知好像在中區，但偏偏附近又沒什麼大一點的建物好認，胡亂拍了對面的「圖格旅」hotel....但我猜你google直接打「阿斗伯冷凍芋」應該就找得到吧?

不然就接近輸入這個地址吧，這小攤就在這個地址的騎樓營業，但記得下午兩點半後才有營業，然後一路營業到半夜一點。

別小看這小攤子，每到下午，尤其是宵夜場，總把這騎樓擠得水洩不通，當天下午三、四點也是坐滿八成左右的台中在地人，可見這一味經過三十年的考驗，半點沒退流行。

這小攤除了招牌冷凍芋外，還賣木耳蓮子湯、熱豆花(據說只賣熱的)、烤土司和蕃茄，問了蕃茄是南部沾薑、醬油的吃法後，我開始懷疑原來的老闆是不是南部人(目前第二代在經營)。

這冷凍芋一上來，我沒等友人解釋隨便按了快門就先挖了一匙，誰叫我是徹底的芋頭控....。第一，它的口感不像有些冷凍芋那麼的爛，第二它的湯不那麼的甜。是以，吃起來相當順口，芋頭略札實甚至微綿細的口感，確然屬上乘之作，甜度也很可以，整體來說個人蠻喜歡，但你要我和嘉義的冷凍芋相比的話，好像也差不了多少，但反正都是好吃也不用比來比去。

倒是蓮子湯我吃了一小口，發現這裡的蓮子燉得很棒，略脆的口感帶著蓮子滿滿的甜味，超好吃!!

接下來友人點了烤土司，老實說我一開始有一點不屑，但她說小時候總這樣吃，台中人都這樣吃。突然想起基隆從小吃到大的那攤(三兄弟豆花)碳烤三明治。點前，我問有什麼口味可以選擇，友人說沒得選只有一種醬，就是老闆抹什麼你就吃什麼..好吧，這麼霸氣的答案我能不接受嗎...。

打開土司一看，感覺是奶油加草莓...友人說有時還有花生，我倒是沒吃出來..至於味道我覺得很可以，最少一點也不會怪就是了，至於土司的外皮雖不是碳火烤但酥度也還行，最特別的是它的口感酥中透Q，感覺麵包用的不錯。

阿斗伯冷凍芋

地址：台中市中區成功路356號

電話：04 2221 8061

營業時間：14：30～01：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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