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無雷！台北精緻日本料理　35年好功力每一道都讓人驚艷

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無..

ETtoday餓勢力

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

文、圖／小虎食夢網

不知道是不是太常去日本，常到連以往在台灣非常愛吃的日本料理也漸失去興趣.....是以，這兩年吃日本料理也絕大多數是朋友邀請，但有時不得不說透過愛吃、懂吃的朋友帶路總能嚐到水準很不一般的日本料理，最少省去了踩雷的傷害。這家耳聞許久的山花是這一兩年來個人吃過最棒的日本料理，幾乎從頭到尾每道料理都讓人驚豔，甚至是驚喜，再非那種傳統一陳不變的日式調味。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

印象中山花以前好像不在這個位子，但不管如何現在的位子是在離信義安和站走路約5分鐘左右的路程，而且就在信義路四段的大馬路邊上，算是相當好找。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

內部的裝潢簡約、沉穩，帶著像阿田師的樸實性個，除了板前旁邊還有兩個可以座四到六人的小長桌。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

網路上查了一下有人說很貴，但我看menu其實應該是還好，畢竟「割烹」和「懷石」在日本的價位原本就高一些。中午甚至有一個人880元、甚至是450元的套餐。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

在台北我認識幾個真正懂吃、也吃過很多日本料理的朋友（在日本也是吃過大小名店不計其數），其中「綠芽酒藏」的「gavin」就是一位，相對那些自認為懂日本料理的朋友，他算是非常非常低調，跟著他吃日本料理除了不踩雷外，通常也有好酒喝(笑)，這也是我愛和他一起吃飯的理由之一。這次他帶來了兩隻「福島」，也就是自詡全日本最懂清酒的「會津」酒。「曙酒造合資会社」位於日本鐵道迷最愛的「只見線」上的（会津坂下站）。「空色の天明」和「みどりの天明」這兩隻酒分別佔了銷售排名的第一、三位，下次再去拍「只見線」記得順便來這喝喝「會津好酒」。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

何其榮幸可以讓「龍吟」的首席唎酒師「強尼哥」為我們倒酒（笑）。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

綠色的天明我曾在去年南港「綠芽酒藏」的攤位上喝過，當時就留下很深刻的印象，這回喝到「空色の天明」更是驚豔」。這隻以「五十萬石」酒米，精米步合度「麹50　掛65」，酒精濃度16-17」的「純米本生」(本生:粗濾過・無加水)喝來味覺豐富，甜在舌尖、酸在舌側，前後段的香氣分明，適合開胃也適合搭配各種料理。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

前菜以胡麻醬涼伴香菇等食材，簡單不失原風味。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

第二道類似魚羹的料理，湯頭清爽幾乎沒有任何鹹鹽調味，說是酒羹但口感輕柔，一咬、一泯即化，魚肉的鮮甜帶點湯汁的高雅，暖胃也暖味。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

第三道看這個片魚法我以為是「河豚」或是「比目魚」，好奇問了一下說是「石鯛」，口感一如河豚雖然薄薄一片，但在咀嚼間可以清楚感受到野生石鯛的肉Q度，肉甜極為清爽，沾點柑橘醋可以增加豐厚的滋味。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

五種生魚片盛合，最厲害的可能是龍蝦，它和一般我們在海鮮餐廳吃到的大大不同，又黏又甜帶上一點龍蝦的蝦黃，甜度立馬翻上一部不止。トロ(鮪魚肚)除了入口即化，我還真想不出更好的形容詞，另一片白甘則略帶脆口的軟Q，同樣是鮮甜的不得了。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

這盤鰹魚有意思，鮮少在生魚片上看到的「紅蔥頭」片居然這道料理拌演關鍵的前味，比預期多一點酸味的醬汁除了適時去掉鰹魚可能的微腥外，更讓魚肉有了鰹魚不同的風味。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

四碟前菜中我最有感的是「鮟鱇魚」味道非常非常非常濃厚，卻沒有以往我吃過多多少少的野腥味，這讓我想起在茨城大洗町嚐到「鮟鱇魚」大餐的美好，那一瞬間我好像看到大茨縣大洗町（鮟鱇魚非常有名）的海上鳥居日出～另外以磯煮鮑魚手法料理的貝類也非常特別，尤其是濃厚的味覺端 。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

烤烏魚子夾白蘿蔔。烏魚子向來是我很愛的一道料理，尤其是用酒（高梁或清酒）淋烤之後。山花的烏魚子品質極好，口感端略帶微黏，咀嚼間像是焦糖般化在嘴裡，滿滿地、滿滿地烏魚子焦香不絕於口，好吃的亂七八糟！！

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

鮪魚大腹光看這照片的油花就知道沒有不好吃的理由，入口其油化、其鮮甜比眼睛看到來的豐富，上面涮了一點點帶前味的醬油，簡單卻那麼令人味醉。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

刺身向來不是我的菜..但這一貫阿田師帶著柚子風的醬油，讓刺身的風味有了顯著的不同（也許刺身有泡在醬汁中），爽口又不失風味，驚喜。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

以中腹、大腹邊邊的肉做成的暑華鮪魚蔥花捲，自然是油甜的不得了，超好吃。but...最厲害的可能是這海苔，這海苔沒準是我吃過最好吃，最爽脆的。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

因為大伙都被這海泳苔的薄脆卻入口即化的口感給嚇到，問了後一查才知這是日本很有名的海苔「丸山海苔」。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

味噌烤魚也不錯，但相對其他料理卻顯得不夠特別。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

好肥美的沙丁魚，我沒細問產區，但清想不便宜，最少珍貴，因為師傅很特意問我們要怎樣料理，最後大伙選擇「握壽司」。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

師傅送上來時我嚇了一大跳，這根本就像肥美的秋刀魚....，入口後發現它也許沒秋刀的油，卻又有更細緻的肉質，油甜的口感也不差，好吃的亂八九糟，這這這絕對是我吃過最美味的沙丁魚!!!另外，我必需說山花的醋飯也處理的極好，粒粒分明、緊緊在一起的醋飯，從筷子挾到入口完全沒有掉飯粒的問題，入口時飯粒的口感成了最佳的乳化效果，味道也是一閃即逝後留給了主角（魚肉）。

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

這炸蝦外衣豐富卻不礙口，而且半點不搶厚實Q彈的蝦肉之戲，問了這是什麼蝦，得到的答案居然是：「紅蝦」，可是這紅蝦的肉也太厚太甜了吧，如果這是紅蝦那我以前吃到的紅蝦是什麼碗糕？

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

魚湯上來時一片白茫茫，不像我想像的白味噌，入口後發現是很奇妙的鮮魚湯，帶著一抹很特別又有一點熟悉的香氣，問了一下才知是酒粕，像這樣加了酒粕的魚湯在日本喝過不少，在台灣卻很少喝到，真心覺得超好喝！

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

最後的甜點也很有意思，白色的是加了山藥卻沒太多山藥滋味，有著像優格的口感卻也沒酸味，非常特別。另外像牛軋糖的甜點也很棒，口感略像洋羹卻軟化帶著討喜的微粘，味道端帶著奶香有一點像咀嚼後段的牛軋，中間的果肉說是芒果，但不知為什麼我吃起來很像柿子XD

▲▼台北山花割烹超精緻日式料理。（圖／小虎食夢網 提供）

山花割烹
地址：台北市大安區信義路四段311號
電話：02 2703 0504
營業時間：12:00–14:30, 18:00–21:30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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