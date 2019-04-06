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低消只要86元！新竹創意義法料理　來一杯「初吻的味道」

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好想吃牛排！
ETtoday餓勢力

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

位於新竹芙洛麗大飯店一樓的創意義法料理【13bistro＆bar】，親民消費，用餐空間精緻柔美，氣氛十足。主廚招牌13盎司的美國牛排，鮮嫩美味好好食，還有豐富創意料理，像是義大利麵和海鮮燉飯。來酒吧用餐，當然少不了再來一杯特調酒飲～一次享受美食美酒，就是讓人覺得格外放鬆呀！

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

新竹是滿分放假最愛覓食玩樂的縣市之一，位於市區的芙洛麗大飯店，滿分更是用餐常客。之前吃過野海壽司、東方軒中餐和銅話鍋物，近期又新開13bistro＆bar創意的義法料理當然也不能錯過啦～

PS：入館用餐，即可免費停車3小時唷

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

整體用餐空間寬敞舒適，是一間精緻有質感的小酒吧，餐廳中央就能看到可以飲酒的吧台區。

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

用餐坐位很寬闊，坐位和坐位之間不會讓人覺得擁擠。而且～仔細瞧，椅背上還是浪漫的愛心耶！滿分覺得情侶約會，來這裡用餐也很適合。

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

服務人員很是親切，隨著滿分上坐，就送上茶水和菜單，並告知目前餐廳的優惠活動和主打餐點：來13bistro＆bar打卡加價即可升級套餐唷～

MENU

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

提供的餐點相當多樣化，有精緻排餐、義大利麵、海鮮燉飯，另外也有輕食小點、開胃菜、三明治…等。整體價格大約落在＄86～＄500之間，不算太貴。來這邊用餐也可以吃下午茶唷～入館每人低消只要＄86元，花小錢也能來這閒坐！

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

提供的飲品也非常豐富，有各種單品咖啡、果汁、氣泡飲及調酒…等，感覺飽餐一頓後，再來杯小酒小酌也很享受～菜單選擇真的超級多，若和滿分一樣，每樣都想吃的話，也可以請服務人員推薦。

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

等餐時間，滿分來參觀華麗吧台。吧台上陳列各式各樣的酒瓶，讓人覺得好吸睛。雖說滿分平常不喝酒，但是看到這麼多漂亮酒瓶也開始期待等等的調酒滋味啦！

升級套餐─主廚濃湯

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

來打卡加購＄68元就能升級套餐，可享有主廚濃湯和飲品。當天的主廚濃場是滿分很喜歡的巧達濃湯，相濃好味道，冷天來一碗真的好暖胃。比較特別的事，濃湯裡裡蔬食餡料較多。喝起來非常清爽，還可以吃到滿滿的蔬菜。

葵花油炒德式香腸節瓜＄186

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

這道是店家推薦的人氣開胃料理。葵花油炒德式香腸節瓜，菜名就是食材了。小鐵盤上桌，看起來非常可口。德式香腸香Q好食，非常有味道。

不過香腸雖好吃，但吃到後面有點偏油，這時搭配節瓜一起吃，就會覺得更清爽啦～還蠻特別的食材組合，另類的開胃小點呢！

香煎中捲法式紅椒義大利麵＄286

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

中捲義大利麵上餐，看起來也非常好吃。這道海鮮義大利麵，是主廚特調搭配，不像一般外面常吃到的紅醬或是青醬。

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

麵條軟嫩度適合，大口吃就非常有味道了，主廚選用紅椒來炒，吃起來格外清爽。中捲新鮮，入口軟嫩，與義大利麵也很搭。當天一個不小心，整隻中捲都被滿分給吃下肚，這道很推薦喜歡吃較輕淡的朋友們品嚐唷～

泰式綠咖哩燉飯佐香料烤雞腿＄286

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

這道泰式綠咖哩燉飯料理是Kevin期待滴，因為咱們家凱文超級喜歡吃咖哩系列的美食。泰式綠咖哩燉飯一上桌就香味四溢，而且一大鍋出餐，更是份量十足。

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

滿分覺得泰式綠咖哩燉飯非常好吃，米飯濃郁，咀嚼就能吃得出咖哩香。而米飯的部份，採用的是義大利米，所以吃起來更有口感，不會像稀飯軟爛。

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

雞腿烤得相當好吃，滿分也是讚不絕口。不僅外皮酥脆，肉質也是鮮嫩多汁，直接品嚐，或是沾點咖哩也很加分呢
這道泰式綠咖哩燉飯佐香料烤雞腿讓咱們都驚豔。深深覺得這道應該是13bistro＆bar的必點菜單！

初吻的味道＄119

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

用餐中場休息，來杯飲品放鬆一下。這杯名為初吻的味道，光是看名稱，真的會讓人充滿想像。不過上桌看起來就是一般的氣泡飲，飲品裡是薄荷氣泡飲和蜜桃塊。剛入口，滿分覺得很像在吃口香糖，薄荷沁涼，入喉讓人覺得神清氣爽。底層的蜜桃味道偏淡，比較喝不出來，需要攪拌或是直接吃蜜桃果肉唷～

13盎司US CHOICE肋眼牛排＄468

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

13bistro＆bar主打的牛排也是超人氣必點，選用美國牛Choice等級的牛排，厚切肉大塊，擺盤精緻還附上佐料和醬料，讓人直流口水。

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

五分熟的肋眼牛排是滿分喜愛的熟度，肉質軟嫩，帶點紅肉，更能吃出牛肉的鮮。主廚將肋眼牛排先烤後煎，入口鮮嫩多汁。上桌時建議先品嚐牛排的原味，滿分覺得直接品嚐的肋眼牛排就不錯吃了。不過由於肋眼牛排肉大塊，周圍帶些筋肉，所以吃起來多了點嚼勁，也會愈嚼愈香。

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

肋眼牛排還有附上的紅酒蘑菇及黑胡椒醬。滿分個人比較喜歡黑胡椒醬，重口味更加分～味道還不賴，不過由於鐵板沒有加熱石，所以建議牛上餐時，就要先立即品嚐，不然待牛肉稍冷，口感度就沒有這麼好囉～

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

另外特別的是，排餐上還有附半顆蒜頭，推薦朋友們搭配蒜頭一起吃，提香更美味，建議一定要試試看。

黑醋栗沙瓦＄239／綜合野莓＄186

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

來13bistro＆bar用餐，怎麼可以不點杯調酒呢～滿分點了一杯店家推薦的調酒─星空。坦白說，滿分不太喜歡一開始上桌的色澤，黑漆漆的一點都不符合滿分的甜美風格。但是，喝起來卻如少女般的輕甜香氣耶！酸甜之中帶點酒香，女孩也很適合～結果說外型不可愛的滿分，還是整杯喝完啦！

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

由於咱們凱文哥因為要開車，當然不宜飲酒，就點了一杯健康滿分的綜合野莓汁。現打新鮮水果，野莓香氣十足，味道也不賴～

▲▼芙洛麗大飯店。（圖／滿分提供）

滿分當天和Kevin在13bistro&bar吃的很愉快，用餐空間讓人感到很放鬆，整體餐點及服務的表現也在水準之上唷～其中讓滿分最愛的是泰式綠咖哩燉飯佐香料烤雞腿～回家寫文分享時，還是會想起那吮指的好味道。肋眼牛排也不錯吃，鮮嫩多汁厚切肉大塊。當然～13bistro＆bar還有許多創意料理可以選擇，喜歡義法料理、想要約會用餐或是聚會小酌，這裡絕對是個不錯的好地方。重點是來這消費不貴，就能擁有唯美氣氛啦！

13Bistro＆Bar

地址：新竹市民族路69號（芙洛麗大飯店1樓）
營業時間：11：30～22：00
服務電話：03─6238899

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 13bistro&bar 滿分 達人美食 美食情報 新竹美食 芙洛麗大飯店

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